نتنياهو: الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوب لبنان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوب لبنان
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوبي لبنان. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال نتنياهو خلال مؤتمر في منطقة غور الأردن: "بالمناسبة اليوم، الآن قصفنا بيروت، وقصفنا صور أمس، وقواتنا تجاوزت نهر الليطاني، جنودنا الأبطال تجاوزوه، ونحن نوجه ضربات قوية جدا لهم".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، شن هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت في عملية عسكرية وصفها بالدقيقة.ونشر الجيش بيانا، أعلن من خلاله قيام مقاتلاته العسكرية بشن هجوم على العاصمة بيروت، مؤكدا أنه "هاجمنا قبل قليل بشكل دقيق هدفا في بيروت".وفي السياق نفسه، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه هاجم أكثر من 135 هدفا لـ"حزب الله" خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية اغتال فيها قائد وحدة الصواريخ التابع لـ"حزب الله" علي الحسيني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوبي لبنان.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر في منطقة غور الأردن: "بالمناسبة اليوم، الآن قصفنا بيروت، وقصفنا صور أمس، وقواتنا تجاوزت نهر الليطاني، جنودنا الأبطال تجاوزوه، ونحن نوجه ضربات قوية جدا لهم".

وأضاف نتنياهو أن "هناك أيضا تهديد الطائرات المسيرة، ونحن نعمل على إيجاد حل له، نحن نعلم أن الصراع مستمر ولا نهاية له إلا إذا استسلمنا أو إذا اختفينا من الوجود، فحينها ستكون نهاية الصراع".

مركبات عسكرية وجنود إسرائيليون في قرية بجنوب لبنان، 23 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
تصويت... هل تثق بالمبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد انتهاك الأخيرة له؟
12:48 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، شن هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت في عملية عسكرية وصفها بالدقيقة.
ونشر الجيش بيانا، أعلن من خلاله قيام مقاتلاته العسكرية بشن هجوم على العاصمة بيروت، مؤكدا أنه "هاجمنا قبل قليل بشكل دقيق هدفا في بيروت".
الدخان يتصاعد عقب الغارات الإسرائيلية في النبطية، جنوب لبنان، 19 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
مقتل 56 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان خلال 24 ساعة
01:09 GMT
وفي السياق نفسه، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه هاجم أكثر من 135 هدفا لـ"حزب الله" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية اغتال فيها قائد وحدة الصواريخ التابع لـ"حزب الله" علي الحسيني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
