نتنياهو: الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوبي لبنان. 28.05.2026

وقال نتنياهو خلال مؤتمر في منطقة غور الأردن: "بالمناسبة اليوم، الآن قصفنا بيروت، وقصفنا صور أمس، وقواتنا تجاوزت نهر الليطاني، جنودنا الأبطال تجاوزوه، ونحن نوجه ضربات قوية جدا لهم".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، شن هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت في عملية عسكرية وصفها بالدقيقة.ونشر الجيش بيانا، أعلن من خلاله قيام مقاتلاته العسكرية بشن هجوم على العاصمة بيروت، مؤكدا أنه "هاجمنا قبل قليل بشكل دقيق هدفا في بيروت".وفي السياق نفسه، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه هاجم أكثر من 135 هدفا لـ"حزب الله" خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية اغتال فيها قائد وحدة الصواريخ التابع لـ"حزب الله" علي الحسيني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

