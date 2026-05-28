نتنياهو: الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوبي لبنان. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T13:09+0000
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوبي لبنان.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر في منطقة غور الأردن: "بالمناسبة اليوم، الآن قصفنا بيروت، وقصفنا صور أمس، وقواتنا تجاوزت نهر الليطاني، جنودنا الأبطال تجاوزوه، ونحن نوجه ضربات قوية جدا لهم".
وأضاف نتنياهو أن "هناك أيضا تهديد الطائرات المسيرة، ونحن نعمل على إيجاد حل له، نحن نعلم أن الصراع مستمر ولا نهاية له إلا إذا استسلمنا أو إذا اختفينا من الوجود، فحينها ستكون نهاية الصراع".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، شن هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت في عملية عسكرية وصفها بالدقيقة.
ونشر الجيش بيانا، أعلن من خلاله قيام مقاتلاته العسكرية بشن هجوم على العاصمة بيروت
، مؤكدا أنه "هاجمنا قبل قليل بشكل دقيق هدفا في بيروت".
وفي السياق نفسه، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه هاجم أكثر من 135 هدفا لـ"حزب الله" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية اغتال فيها قائد وحدة الصواريخ التابع لـ"حزب الله" علي الحسيني في الضاحية الجنوبية لبيروت.