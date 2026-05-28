تصويت... هل تثق بالمبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد انتهاك الأخيرة له؟
في ظل التصعيد العسكري الخطير على الجبهة اللبنانية، وتجدد الغارات الإسرائيلية التي خرقت الهدنة لعشرات المرات، تبرز المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار كأحد... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
في ظل التصعيد العسكري الخطير على الجبهة اللبنانية، وتجدد الغارات الإسرائيلية التي خرقت الهدنة لعشرات المرات، تبرز المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار كأحد المحاولات الدولية لضبط النزاع، إلا أن تكرار انتهاكات تل أبيب للاتفاقات السابقة يضع مصداقية هذه المبادرات موضع شك.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن تُمدّد مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
ما رأيك...هل يمكن الوثوق بالمبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد انتهاك الأخيرة له؟