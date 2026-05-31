الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية واسعة في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "إطلاق عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان، بهدف استهداف البنية التحتية لـ"حزب الله" وعناصره... 31.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-31T04:18+0000

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان له: "باشرت القيادة الشمالية عملية قيادية في مرتفعات الشقيف (البوفور) ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، بهدف تدمير البنى التحتية الإرهابية وتصفية المخربين، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان، وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة".وأضاف أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير، "صادق على العملية، وتم تنفيذ إجراءات الاستعداد القتالي لها بصورة منظمة، شملت تحضيرات نارية واستعدادات عملياتية مسبقة لتهيئة الميدان بقيادة القيادة الشمالية"، وأردف: "وتركّز العملية على فرض السيطرة على مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي، وتعميق الضربة الموجّهة ضد منظمة "حزب الله" الإرهابية، وتدمير بنى تحتية إرهابية مركزية أُقيمت في المرتفعات بتوجيه إيراني، استخدمها مخربو "حزب الله" لإدارة القتال وتنفيذ العديد من المخططات الإرهابية".وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "قبل دخول جنود الجيش الإسرائيلي، شنّ سلاح الجو غارات جوية مكثفة على بنية "حزب الله" التحتية في المنطقة، وذلك في إطار عملية دعم ناري واسعة النطاق شملت أيضًا نيران المدفعية والدبابات. كما نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الضربات الجوية المهمة على مواقع إستراتيجية، وقاموا بعمليات بحث وتحييد للبنية التحتية العسكرية في منطقة الليطاني، ونفذوا أعمالًا هندسية أساسية لتهيئة الظروف اللازمة للعملية الهجومية".وأكد أن "الجيش سيواصل العمل لإزالة كل تهديد يستهدف دولة إسرائيل".وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الجيش كان على علم بنية "حزب الله" اللبناني توسيع نطاق إطلاق النار (شمالي إسرائيل) ولم يبلغ السكان بذلك".وأوضحت القناة عبر موقعها الإلكتروني أن "إعلان الجيش الإسرائيلي عن الاستعدادات لزيادة إطلاق النار من قبل "حزب الله" جاء بعد عمليات إطلاق الصواريخ والمسيرات من لبنان إلى منطقة صفد، لأول مرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 17 أبريل/ نيسان الماضي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار معها، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.9 ساعات من المفاوضات... ماذا جرى بين لبنان وإسرائيل داخل البنتاغون؟سلام: المفاوضات الخيار الأنسب لحماية لبنان.. وليست استسلاما رغم أنها غير مضمونة النتائج

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

