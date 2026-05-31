https://sarabic.ae/20260531/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-عملية-واسعة-في-مرتفعات-الشقيف-ومنطقة-وادي-السلوقي-جنوبي-لبنان-1113904353.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية واسعة في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية واسعة في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "إطلاق عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان، بهدف استهداف البنية التحتية لـ"حزب الله" وعناصره... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-31T04:18+0000
2026-05-31T04:18+0000
2026-05-31T04:32+0000
لبنان
إسرائيل
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_11:0:921:512_1920x0_80_0_0_290733f50396308aece4cfb07967fa52.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان له: "باشرت القيادة الشمالية عملية قيادية في مرتفعات الشقيف (البوفور) ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، بهدف تدمير البنى التحتية الإرهابية وتصفية المخربين، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان، وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة".وأضاف أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير، "صادق على العملية، وتم تنفيذ إجراءات الاستعداد القتالي لها بصورة منظمة، شملت تحضيرات نارية واستعدادات عملياتية مسبقة لتهيئة الميدان بقيادة القيادة الشمالية"، وأردف: "وتركّز العملية على فرض السيطرة على مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي، وتعميق الضربة الموجّهة ضد منظمة "حزب الله" الإرهابية، وتدمير بنى تحتية إرهابية مركزية أُقيمت في المرتفعات بتوجيه إيراني، استخدمها مخربو "حزب الله" لإدارة القتال وتنفيذ العديد من المخططات الإرهابية".وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "قبل دخول جنود الجيش الإسرائيلي، شنّ سلاح الجو غارات جوية مكثفة على بنية "حزب الله" التحتية في المنطقة، وذلك في إطار عملية دعم ناري واسعة النطاق شملت أيضًا نيران المدفعية والدبابات. كما نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الضربات الجوية المهمة على مواقع إستراتيجية، وقاموا بعمليات بحث وتحييد للبنية التحتية العسكرية في منطقة الليطاني، ونفذوا أعمالًا هندسية أساسية لتهيئة الظروف اللازمة للعملية الهجومية".وأكد أن "الجيش سيواصل العمل لإزالة كل تهديد يستهدف دولة إسرائيل".وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الجيش كان على علم بنية "حزب الله" اللبناني توسيع نطاق إطلاق النار (شمالي إسرائيل) ولم يبلغ السكان بذلك".وأوضحت القناة عبر موقعها الإلكتروني أن "إعلان الجيش الإسرائيلي عن الاستعدادات لزيادة إطلاق النار من قبل "حزب الله" جاء بعد عمليات إطلاق الصواريخ والمسيرات من لبنان إلى منطقة صفد، لأول مرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 17 أبريل/ نيسان الماضي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار معها، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.9 ساعات من المفاوضات... ماذا جرى بين لبنان وإسرائيل داخل البنتاغون؟سلام: المفاوضات الخيار الأنسب لحماية لبنان.. وليست استسلاما رغم أنها غير مضمونة النتائج
https://sarabic.ae/20260530/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-كان-على-علم-بنية-حزب-الله-توسيع-نطاق-إطلاق-النار-ولم-يبلغ-السكان-1113901966.html
https://sarabic.ae/20260530/سلام-المفاوضات-الخيار-الأنسب-لحماية-لبنان-وليست-استسلاما-رغم-أنها-غير-مضمونة-النتائج-1113895170.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_125:0:808:512_1920x0_80_0_0_0999cb2ca57e39f6cb90894a020759f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية واسعة في جنوب لبنان
04:18 GMT 31.05.2026 (تم التحديث: 04:32 GMT 31.05.2026)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "إطلاق عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان، بهدف استهداف البنية التحتية لـ"حزب الله" وعناصره المسلحة"، وفق تعبيره.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان له: "باشرت القيادة الشمالية عملية قيادية في مرتفعات الشقيف (البوفور) ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، بهدف تدمير البنى التحتية الإرهابية وتصفية المخربين، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان، وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة".
وتابع: "بدأت العملية قبل عدة أيام، حيث شرعت قوات برية كبيرة، من بينها لواء "غولاني"، اللواء 7 لواء "جفعاتي"، لواء النيران، والوحدة متعددة الأبعاد، العاملة تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، في تنفيذ نشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي".
وأضاف أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير، "صادق على العملية، وتم تنفيذ إجراءات الاستعداد القتالي لها بصورة منظمة، شملت تحضيرات نارية واستعدادات عملياتية مسبقة لتهيئة الميدان بقيادة القيادة الشمالية"، وأردف: "وتركّز العملية على فرض السيطرة على مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي، وتعميق الضربة الموجّهة ضد منظمة "حزب الله" الإرهابية، وتدمير بنى تحتية إرهابية مركزية أُقيمت في المرتفعات بتوجيه إيراني، استخدمها مخربو "حزب الله" لإدارة القتال وتنفيذ العديد من المخططات الإرهابية".
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "قبل دخول جنود الجيش الإسرائيلي، شنّ سلاح الجو غارات جوية مكثفة على بنية "حزب الله" التحتية في المنطقة، وذلك في إطار عملية دعم ناري واسعة النطاق شملت أيضًا نيران المدفعية والدبابات. كما نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الضربات الجوية المهمة على مواقع إستراتيجية، وقاموا بعمليات بحث وتحييد للبنية التحتية العسكرية في منطقة الليطاني، ونفذوا أعمالًا هندسية أساسية لتهيئة الظروف اللازمة للعملية الهجومية".
وقال أدرعي في بيانه: "يعمل الجيش الإسرائيلي بالقرب من النبطية، وهي معقل هام لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، وهو على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق الهجوم حسب الحاجة. تنضم هذه العملية إلى عشرات العمليات الأخرى التي نفذها جنود الجيش الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، في إطار الحملة المستمرة ضد "حزب الله" في جنوب لبنان".
وأكد أن "الجيش سيواصل العمل لإزالة كل تهديد يستهدف دولة إسرائيل".
وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الجيش كان على علم بنية "حزب الله" اللبناني توسيع نطاق إطلاق النار (شمالي إسرائيل) ولم يبلغ السكان بذلك".
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن منذ صباح السبت (أمس)، أن "حزب الله" سيزيد من وتيرة عملياته العسكرية بشأن إطلاق النار شمالي البلاد، ولكن لم تُعلن التفاصيل للمواطنين الإسرائيليين إلا في وقت متأخر.
وأوضحت القناة عبر موقعها الإلكتروني أن "إعلان الجيش الإسرائيلي عن الاستعدادات لزيادة إطلاق النار من قبل "حزب الله" جاء بعد عمليات إطلاق الصواريخ والمسيرات من لبنان إلى منطقة صفد، لأول مرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 17 أبريل/ نيسان الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار
لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني
رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار معها، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.