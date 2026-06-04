https://sarabic.ae/20260604/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-كومسومولسكويه-في-مقاطعة-زابوروجيه-1114046317.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T11:21+0000
2026-06-04T11:21+0000
2026-06-04T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعمليات استباقية وحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "حسّنت وحدات وحدات من قوات مجموعة "الشمال" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق في مقاطعة سومي، كما استهدفت الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبغلت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 195 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 سيارة. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 370 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، و3 قطع مدفعية.وأكمل البيان: "عززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من مناطق ستيتسكوفكا وبيسكي-رادكوفسكي في مقاطعة خاركوف، ولوزوف وشتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكيتي الصنع، و9 مركبات، و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 50 عسكريا في منطقة عمليات وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، و601 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه
11:21 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 11:59 GMT 04.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعمليات استباقية وحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه".
"سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، على معقل دفاعي كبير وهام للقوات الأوكرانية، وخلال قتال متواصل، طهرت القوات الروسية منطقة دفاعية تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة، وسيطرت على أكثر من 250 موقعا.
وتابع البيان: "حسّنت وحدات وحدات من قوات مجموعة "الشمال" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق في مقاطعة سومي، كما استهدفت الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".
وبغلت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 195 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 سيارة.
سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" على مواقع وخطوط أكثر فائدة، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق روبيجني، ودوبروبيليا، ورايسكي، وبيلوزيرسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفاسيلفكا، وتشوهوييفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 370 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، و3 قطع مدفعية.
وأكمل البيان: "عززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من مناطق ستيتسكوفكا وبيسكي-رادكوفسكي في مقاطعة خاركوف، ولوزوف وشتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكيتي الصنع، و9 مركبات، و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية".
ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" خسائر بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب بالقرب من مناطق نيكولايفكا، ومالينوفكا، ونوفوسيلفكا، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الاوكرانية نحو 165 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و11 مركبة أخرى، و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 50 عسكريا في منطقة عمليات وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، و601 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".
وأضاف البيان: "تم توجيه ضربات إلى مستودعات تخزين ومنصات إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقت التابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.