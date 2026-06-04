https://sarabic.ae/20260604/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-بلدة-كومسومولسكويه-في-مقاطعة-زابوروجيه-1114046317.html

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه. 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T11:21+0000

2026-06-04T11:21+0000

2026-06-04T11:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعمليات استباقية وحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "حسّنت وحدات وحدات من قوات مجموعة "الشمال" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق في مقاطعة سومي، كما استهدفت الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبغلت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 195 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 سيارة. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 370 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، و3 قطع مدفعية.وأكمل البيان: "عززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من مناطق ستيتسكوفكا وبيسكي-رادكوفسكي في مقاطعة خاركوف، ولوزوف وشتشوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكيتي الصنع، و9 مركبات، و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 50 عسكريا في منطقة عمليات وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، و601 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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