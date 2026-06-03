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القوات الروسية تدك مواقع محصنة تابعة لقوات كييف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
القوات الروسية تدك مواقع محصنة تابعة لقوات كييف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف القوات التابعة لها، تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع محصنة بمقاطعة دنيبروبيتروفسك. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T11:04+0000
2026-06-03T11:04+0000
روسيا
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "رصدت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع محصنة لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة ليسنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك". وأضافت الوزارة في بيانها: "نفذت أطقم قاذفات تابعة للقوات الروسية وأنظمة الدفاع الجوي ضربات جوية على أهداف محددة في ذروة تجمع أفراد العدو"، مشيرا إلى أن أنظمة المراقبة أكدت نجاح تدمير جميع الأهداف المحددة. ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق الغارة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو: المؤسسات الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في" يوميا
https://sarabic.ae/20260603/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-354-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1113983688.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تدك مواقع محصنة تابعة لقوات كييف في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

11:04 GMT 03.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورراجمة غراد تابعة لقوات المركز
راجمة غراد تابعة لقوات المركز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف القوات التابعة لها، تجمعات للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع محصنة بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "رصدت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع محصنة لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة ليسنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضافت الوزارة في بيانها: "نفذت أطقم قاذفات تابعة للقوات الروسية وأنظمة الدفاع الجوي ضربات جوية على أهداف محددة في ذروة تجمع أفراد العدو"، مشيرا إلى أن أنظمة المراقبة أكدت نجاح تدمير جميع الأهداف المحددة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق الغارة.
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 354 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
05:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
موسكو: المؤسسات الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في" يوميا
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