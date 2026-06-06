https://sarabic.ae/20260606/إحباط-هجوم-أوكراني-وتحييد-3-مجموعات-اقتحام-في-مقاطعة-خاركوف--الأمن-الروسي-1114109424.html
إحباط هجوم أوكراني وتحييد 3 مجموعات اقتحام في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
إحباط هجوم أوكراني وتحييد 3 مجموعات اقتحام في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية أحبطت هجومًا أوكرانيًا، ودمّرت 3 مجموعات اقتحام تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T06:23+0000
2026-06-06T06:23+0000
2026-06-06T06:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
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وقال الجهاز لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "في 3 يونيو (حزيران الجاري)، قرر مسلحون من اللواء 35 البحري واللواء 116 الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، اختبار قوة دفاعات الوحدات الروسية في اتجاه كوبيانسك... وشكّلوا 3 مجموعات انتحارية وحاولوا شنّ هجوم مضاد باستخدام دراجات نارية في بلدتي موناتشينوفكا وأوسينوفو".وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيهوزارة الطوارئ الروسية: انتشال جثة قتيل واحد من تحت أنقاض معهد استهدفته قوات كييف في ستاروبيلسك
https://sarabic.ae/20260605/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-354-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1114072056.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
إحباط هجوم أوكراني وتحييد 3 مجموعات اقتحام في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية أحبطت هجومًا أوكرانيًا، ودمّرت 3 مجموعات اقتحام تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خاركوف.
وقال الجهاز لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "في 3 يونيو (حزيران الجاري)، قرر مسلحون من اللواء 35 البحري واللواء 116 الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، اختبار قوة دفاعات الوحدات الروسية في اتجاه كوبيانسك... وشكّلوا 3 مجموعات انتحارية وحاولوا شنّ هجوم مضاد باستخدام دراجات نارية في بلدتي موناتشينوفكا وأوسينوفو".
وأضاف أن المدفعية والطائرات المسيرة الروسية أوقفت القوات المهاجمة، وحيّدت أكثر من 15 جندي أوكراني، بينهم قتلى بنيران الأسلحة الخفيفة، كما أُحرقت 10 دراجات نارية.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس
، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.