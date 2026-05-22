وزارة الطوارئ الروسية: انتشال جثة قتيل واحد من تحت أنقاض معهد استهدفته قوات كييف في ستاروبيلسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260522/وزارة-الطوارئ-الروسية-انتشال-جثة-قتيل-واحد-من-تحت-أنقاض-معهد-استهدفته-قوات-كييف-في-ستاروبيلسك-1113636873.html
وزارة الطوارئ الروسية: انتشال جثة قتيل واحد من تحت أنقاض معهد استهدفته قوات كييف في ستاروبيلسك
وزارة الطوارئ الروسية: انتشال جثة قتيل واحد من تحت أنقاض معهد استهدفته قوات كييف في ستاروبيلسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم انتشال جثة قتيل واحد من تحت الأنقاض، بعد استهداف القوات الأوكرانية لمعهد وسكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T08:05+0000
2026-05-22T08:05+0000
روسيا
وزارة الطوارئ الروسية
العالم
كييف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108945859_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_e84c1dc4b5b53a2704b5957f89f89f98.jpg
وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "في موقع انهيار السكن الطلابي، يقوم رجال الإنقاذ بإزالة الأنقاض يدويًا وبمساعدة معدات هندسية. تم انتشال جثة قتيل واحد وتحديد مكان وجود ثلاثة أشخاص".وفي السياق ذاته، أفاد حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك"،في سابق من اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنا طلابيا في الإقليم ليلا في بلدة ستاروبيلسك، ما خلف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة".وحسب الحاكم، يعمل رجال الإنقاذ حاليا على إزالة الأنقاض، حيث دُفن الأطفال، وقد تم انتشال ثلاثة منهم حتى الآن وتسليمهم إلى طاقم الإسعاف، ولا يزال البحث جاريا.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20260522/إصابة-35-طفلا-في-لوغانسك-إثر-استهداف-نظام-كييف-لمدرسة--الحاكم-1113636078.html
https://sarabic.ae/20260522/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-خلال-الليل-217-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-1113635185.html
https://sarabic.ae/20260521/مقتل-مدني-وإصابة-8-آخرين-بهجوم-شنته-القوات-الأوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1113633148.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108945859_184:0:1143:719_1920x0_80_0_0_6cd1ad112c9746c3a3db32ed6d8262e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, وزارة الطوارئ الروسية, العالم, كييف
روسيا, وزارة الطوارئ الروسية, العالم, كييف

وزارة الطوارئ الروسية: انتشال جثة قتيل واحد من تحت أنقاض معهد استهدفته قوات كييف في ستاروبيلسك

08:05 GMT 22.05.2026
© Sputnikسيارة اسعاف
سيارة اسعاف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم انتشال جثة قتيل واحد من تحت الأنقاض، بعد استهداف القوات الأوكرانية لمعهد وسكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، كما تم تحديد مكان وجود ثلاثة أشخاص آخرين.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "في موقع انهيار السكن الطلابي، يقوم رجال الإنقاذ بإزالة الأنقاض يدويًا وبمساعدة معدات هندسية. تم انتشال جثة قتيل واحد وتحديد مكان وجود ثلاثة أشخاص".
وأشارت الدائرة الصحفية إلى أن فرق الطوارئ الرئيسية تتركز في مواقع الأنقاض.
تداعيات القصف بالصاروخ الأوكراني توتشكا - أو في مدينة روفينكي، جمهورية لوغانسك الشعبية 27 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
إصابة 35 طفلا في لوغانسك إثر استهداف نظام كييف لمؤسسة تعليمية وسكن طلابي- الحاكم
05:56 GMT
وفي السياق ذاته، أفاد حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك"،في سابق من اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنا طلابيا في الإقليم ليلا في بلدة ستاروبيلسك، ما خلف عشرات الضحايا.

وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية.

وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة".
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يعترض خلال الليل 217 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
04:50 GMT
وحسب الحاكم، يعمل رجال الإنقاذ حاليا على إزالة الأنقاض، حيث دُفن الأطفال، وقد تم انتشال ثلاثة منهم حتى الآن وتسليمهم إلى طاقم الإسعاف، ولا يزال البحث جاريا.
وتعمل فرق الطوارئ في الموقع، وتقدم المساعدة للمصابين، بما في ذلك الدعم النفسي. كما تضررت مبانٍ إدارية ومتاجر ومنازل خاصة في ستاروبيلسك، وأصيب رجل في أحد المنازل.
أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل مدني وإصابة 8 آخرين بهجوم شنته القوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 22:10 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала