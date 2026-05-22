وزارة الطوارئ الروسية: انتشال جثة قتيل واحد من تحت أنقاض معهد استهدفته قوات كييف في ستاروبيلسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم انتشال جثة قتيل واحد من تحت الأنقاض، بعد استهداف القوات الأوكرانية لمعهد وسكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T08:05+0000
روسيا
وزارة الطوارئ الروسية
العالم
كييف
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم انتشال جثة قتيل واحد من تحت الأنقاض، بعد استهداف القوات الأوكرانية لمعهد وسكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، كما تم تحديد مكان وجود ثلاثة أشخاص آخرين.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "في موقع انهيار السكن الطلابي، يقوم رجال الإنقاذ بإزالة الأنقاض يدويًا وبمساعدة معدات هندسية. تم انتشال جثة قتيل واحد وتحديد مكان وجود ثلاثة أشخاص".
وأشارت الدائرة الصحفية إلى أن فرق الطوارئ الرئيسية تتركز في مواقع الأنقاض.
وفي السياق ذاته، أفاد حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك لوكالة "سبوتنيك"،في سابق من اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنا طلابيا في الإقليم ليل
ا في بلدة ستاروبيلسك، ما خلف عشرات الضحايا.
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية.
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة".
وحسب الحاكم، يعمل رجال الإنقاذ حاليا على إزالة الأنقاض
، حيث دُفن الأطفال، وقد تم انتشال ثلاثة منهم حتى الآن وتسليمهم إلى طاقم الإسعاف، ولا يزال البحث جاريا.
وتعمل فرق الطوارئ في الموقع، وتقدم المساعدة للمصابين، بما في ذلك الدعم النفسي. كما تضررت مبانٍ إدارية ومتاجر ومنازل خاصة في ستاروبيلسك، وأصيب رجل في أحد المنازل.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة
(جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس
، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.