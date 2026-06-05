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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260605/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-354-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1114072056.html
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 354 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 354 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 354 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية، خلال الليل. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T04:46+0000
2026-06-05T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
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وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 4 يونيو/حزيران إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 5 يونيو/حزيران، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 123 طائرة بدون طيار أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260603/السلطات-الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ثماني-طائرات-مسيرة-كانت-تحلق-باتجاه-موسكو-1113983189.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 354 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل

04:46 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 05:05 GMT 05.06.2026)
© Sputnik . Department of the information support of the Baltic region / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات
منظومة صواريخ إس-400 المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . Department of the information support of the Baltic region
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 354 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية، خلال الليل.
وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 4 يونيو/حزيران إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 5 يونيو/حزيران، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 123 طائرة بدون طيار أوكرانية".

وأضاف أن المسيرات تم إسقاطها فوق مناطق "بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، ونيجني نوفغورود، وأوريول، وتولا، ومنطقة موسكو، وجزيرة القرم، وفوق بحر آزوف والبحر الأسود".

أنظمة الدفاع الجوي الروسي - نظام بانتسير-إس1 الصاروخي والمدفعي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلطات: الدفاع الجوي الروسي يدمر ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو
3 يونيو, 00:02 GMT

وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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