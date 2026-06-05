https://sarabic.ae/20260605/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-354-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1114072056.html
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 354 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 354 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 354 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية، خلال الليل. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T04:46+0000
2026-06-05T04:46+0000
2026-06-05T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 4 يونيو/حزيران إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 5 يونيو/حزيران، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 123 طائرة بدون طيار أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260603/السلطات-الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ثماني-طائرات-مسيرة-كانت-تحلق-باتجاه-موسكو-1113983189.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 354 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل
04:46 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 05:05 GMT 05.06.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الخميس، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 354 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية، خلال الليل.
وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 4 يونيو/حزيران إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 5 يونيو/حزيران، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 123 طائرة بدون طيار أوكرانية".
وأضاف أن المسيرات تم إسقاطها فوق مناطق "بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، ونيجني نوفغورود، وأوريول، وتولا، ومنطقة موسكو، وجزيرة القرم، وفوق بحر آزوف والبحر الأسود".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.