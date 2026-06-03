https://sarabic.ae/20260603/السلطات-الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ثماني-طائرات-مسيرة-كانت-تحلق-باتجاه-موسكو-1113983189.html
السلطات: الدفاع الجوي الروسي يدمر ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو
السلطات: الدفاع الجوي الروسي يدمر ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T00:02+0000
2026-06-03T00:02+0000
2026-06-03T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
موسكو
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وكتب سوبيانين في منشور على منصة "ماكس": "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".وأشار إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ تعمل في موقع سقوط الحطام. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260602/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-148-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-عدة-مقاطعات-1113954472.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, موسكو
روسيا, أخبار أوكرانيا, موسكو
السلطات: الدفاع الجوي الروسي يدمر ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو
00:02 GMT 03.06.2026 (تم التحديث: 05:27 GMT 03.06.2026)
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو.
وكتب سوبيانين في منشور على منصة "ماكس": "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.