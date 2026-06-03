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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260603/السلطات-الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ثماني-طائرات-مسيرة-كانت-تحلق-باتجاه-موسكو-1113983189.html
السلطات: الدفاع الجوي الروسي يدمر ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو
السلطات: الدفاع الجوي الروسي يدمر ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T00:02+0000
2026-06-03T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
موسكو
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وكتب سوبيانين في منشور على منصة "ماكس": "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".وأشار إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ تعمل في موقع سقوط الحطام. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260602/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-148-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-عدة-مقاطعات-1113954472.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, موسكو
روسيا, أخبار أوكرانيا, موسكو

السلطات: الدفاع الجوي الروسي يدمر ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو

00:02 GMT 03.06.2026 (تم التحديث: 05:27 GMT 03.06.2026)
© Sputnikأنظمة الدفاع الجوي الروسي - نظام بانتسير-إس1 الصاروخي والمدفعي المضاد للطائرات
أنظمة الدفاع الجوي الروسي - نظام بانتسير-إس1 الصاروخي والمدفعي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو.


وكتب سوبيانين في منشور على منصة "ماكس": "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع ثماني طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".
وأشار إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ تعمل في موقع سقوط الحطام.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
الدفاع الجوي الروسي يدمر 148 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة- وزارة الدفاع
أمس, 04:37 GMT
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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