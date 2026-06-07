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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260607/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-95-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114133649.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 95 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يسقط 95 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T05:18+0000
2026-06-07T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً إلى 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك ونوفغورود وروستوف وسمولينسك، وتولا وياروسلافل وإقليم كراسنودار، ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، والبحر الأسود".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إحباط هجوم أوكراني وتحييد 3 مجموعات اقتحام في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
https://sarabic.ae/20260606/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع--1114112354.html
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الدفاع الجوي الروسي يسقط 95 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع

05:18 GMT 07.06.2026
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصور"إس-300" (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وجاء في البيان: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً إلى 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك ونوفغورود وروستوف وسمولينسك، وتولا وياروسلافل وإقليم كراسنودار، ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، والبحر الأسود".
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
أمس, 09:13 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
إحباط هجوم أوكراني وتحييد 3 مجموعات اقتحام في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
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