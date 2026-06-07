https://sarabic.ae/20260607/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-95-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114133649.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 95 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يسقط 95 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T05:18+0000
2026-06-07T05:18+0000
2026-06-07T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً إلى 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك ونوفغورود وروستوف وسمولينسك، وتولا وياروسلافل وإقليم كراسنودار، ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، والبحر الأسود".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إحباط هجوم أوكراني وتحييد 3 مجموعات اقتحام في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
https://sarabic.ae/20260606/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع--1114112354.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الدفاع الجوي الروسي يسقط 95 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 95 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وجاء في البيان: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً إلى 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك ونوفغورود وروستوف وسمولينسك، وتولا وياروسلافل وإقليم كراسنودار، ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، والبحر الأسود".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.