القوات الروسية تدمر دبابة سويدية تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20260607/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-سويدية-تابعة-لقوات-كييف-في-مقاطعة-خاركوف-1114134312.html
القوات الروسية تدمر دبابة سويدية تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تدمر دبابة سويدية تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
صرّح أحد الضباط الروس من فرق التحكم بالنيران يحمل رمز النداء "ميتيور"، بأن "مشغلي طائرات الهجوم المسيرة من طراز "إف بي في" التابعة لقوات مجموعة "الشمال"... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T06:14+0000
2026-06-07T06:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062167933_0:21:2730:1557_1920x0_80_0_0_f9216a2828ad53af570b0bd1e550bc0c.jpg
وقال "ميتيور"، في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "أثناء تنفيذ مهام خاصة، دمر مشغلو طائرات الهجوم المسيرة التابعة للفيلق الـ11 من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دبابة سويدية نادرة من طراز "إس تي آر في - 103". وقد تم تدمير المركبة المعادية في منطقة دفاعية بمقاطعة خاركوف".وأكد "ميتيور" أن المهندسين قاموا بتزويد الطائرات المسيرة برؤوس حربية تراكمية لضمان اختراق الدروع دون إمكانية استعادتها لاحقًا.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.كييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية
https://sarabic.ae/20260607/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-95-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114133649.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062167933_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ea64b21e96169f90b2f175a2ea72ef86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

القوات الروسية تدمر دبابة سويدية تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف

06:14 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 06:31 GMT 07.06.2026)
© Sputnikدبابة أوكرانية مدمرة في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية
دبابة أوكرانية مدمرة في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
صرّح أحد الضباط الروس من فرق التحكم بالنيران يحمل رمز النداء "ميتيور"، بأن "مشغلي طائرات الهجوم المسيرة من طراز "إف بي في" التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمروا دبابة سويدية نادرة من طراز "إس تي آر في - 103" في مقاطعة خاركوف".
وقال "ميتيور"، في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "أثناء تنفيذ مهام خاصة، دمر مشغلو طائرات الهجوم المسيرة التابعة للفيلق الـ11 من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دبابة سويدية نادرة من طراز "إس تي آر في - 103". وقد تم تدمير المركبة المعادية في منطقة دفاعية بمقاطعة خاركوف".

ووفقًا له، أثناء رصد المركبات المعادية في المناطق الخلفية لمقاطعة خاركوف، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة لأطقم الدبابات الأوكرانية، وتم إرسال إحداثيات الهدف إلى القيادة عبر قنوات الاتصال المعتادة، وبعد ذلك باشرت أطقم طائرات الهجوم المسيرة، باستخدام نظام التحكم بالألياف الضوئية، عملها.

وأكد "ميتيور" أن المهندسين قاموا بتزويد الطائرات المسيرة برؤوس حربية تراكمية لضمان اختراق الدروع دون إمكانية استعادتها لاحقًا.
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 95 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل- وزارة الدفاع
05:18 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
كييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала