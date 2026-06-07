https://sarabic.ae/20260607/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-سويدية-تابعة-لقوات-كييف-في-مقاطعة-خاركوف-1114134312.html
القوات الروسية تدمر دبابة سويدية تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تدمر دبابة سويدية تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
صرّح أحد الضباط الروس من فرق التحكم بالنيران يحمل رمز النداء "ميتيور"، بأن "مشغلي طائرات الهجوم المسيرة من طراز "إف بي في" التابعة لقوات مجموعة "الشمال"... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T06:14+0000
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وقال "ميتيور"، في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "أثناء تنفيذ مهام خاصة، دمر مشغلو طائرات الهجوم المسيرة التابعة للفيلق الـ11 من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دبابة سويدية نادرة من طراز "إس تي آر في - 103". وقد تم تدمير المركبة المعادية في منطقة دفاعية بمقاطعة خاركوف".وأكد "ميتيور" أن المهندسين قاموا بتزويد الطائرات المسيرة برؤوس حربية تراكمية لضمان اختراق الدروع دون إمكانية استعادتها لاحقًا.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.كييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية
https://sarabic.ae/20260607/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-95-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-عدة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114133649.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
القوات الروسية تدمر دبابة سويدية تابعة لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف
06:14 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 06:31 GMT 07.06.2026)
صرّح أحد الضباط الروس من فرق التحكم بالنيران يحمل رمز النداء "ميتيور"، بأن "مشغلي طائرات الهجوم المسيرة من طراز "إف بي في" التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دمروا دبابة سويدية نادرة من طراز "إس تي آر في - 103" في مقاطعة خاركوف".
وقال "ميتيور"، في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "أثناء تنفيذ مهام خاصة، دمر مشغلو طائرات الهجوم المسيرة التابعة للفيلق الـ11 من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، دبابة سويدية نادرة من طراز "إس تي آر في - 103". وقد تم تدمير المركبة المعادية في منطقة دفاعية بمقاطعة خاركوف".
ووفقًا له، أثناء رصد المركبات المعادية في المناطق الخلفية لمقاطعة خاركوف، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة لأطقم الدبابات الأوكرانية، وتم إرسال إحداثيات الهدف إلى القيادة عبر قنوات الاتصال المعتادة، وبعد ذلك باشرت أطقم طائرات الهجوم المسيرة، باستخدام نظام التحكم بالألياف الضوئية، عملها.
وأكد "ميتيور" أن المهندسين قاموا بتزويد الطائرات المسيرة برؤوس حربية تراكمية لضمان اختراق الدروع دون إمكانية استعادتها لاحقًا.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.