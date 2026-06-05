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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260605/القوات-الروسية-تنفذ-7-ضربات-جماعية-على-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---وزارة-الدفاع--1114076930.html
القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T09:31+0000
2026-06-05T09:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وجاء في البيان: "في الفترة من 30 مايو/أيار إلى 5 يونيو/حزيران من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و7 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، جوًا وبحرًا وبرًا".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أوضح: "خلال الأسبوع الماضي، تضررت كوادر ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء هجومي، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية".وأشار إلى انه نتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات مجموعة قوات "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة كومسومولسكيه في مقاطعة زابوروجيه.وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الضرر بالقوى العاملة والمعدات لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين، ولواء محمول جوًا، ولواء هجومي محمول جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني".وأوضح أن قوات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، تمكنت من تدمير أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قال البيان: "إجمالًا، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسر العدو أكثر من 935 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و23 مركبة قتالية مدرعة، و103 مركبات، و22 مدفعًا ميدانيًا، ومنظومة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات". وأشار إلى أنه تم هذا الأسبوع، نتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير قرية "تيخونوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة أكثر من 1325 جنديًا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و97 مركبة، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ غراد، و20 مدفعًا ميدانيًا، و5 محطات حرب إلكترونية".وأوضح أن خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2360 جنديًا، و23 مركبة قتالية مدرعة، و37 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيهزاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260605/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-354-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1114072056.html
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https://sarabic.ae/20260531/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محاور-عدة-وتكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة--وزارة-الدفاع--1113907351.html
https://sarabic.ae/20260530/الدفاع-الروسية-تعلن-اعتراض-وتدمير-19-مسيرة-أوكرانية-بأجواء-عدة-مناطق-روسية-خلال-12-ساعة-1113901089.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

09:31 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 09:47 GMT 05.06.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
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أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وجاء في البيان: "في الفترة من 30 مايو/أيار إلى 5 يونيو/حزيران من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و7 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، جوًا وبحرًا وبرًا".

ووفقا للبيان، تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة، ومرافق النقل والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، وورش التجميع، ومواقع التخزين والإطلاق للطائرات المسيرة، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أوضح: "خلال الأسبوع الماضي، تضررت كوادر ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء هجومي، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية".
وتابع: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3045 جنديًا، و14 مركبة قتالية مدرعة، و57 مركبة، و8 قطع مدفعية ميدانية".
وأشار إلى انه نتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات مجموعة قوات "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة كومسومولسكيه في مقاطعة زابوروجيه.
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04:46 GMT
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسر العدو أكثر من 1355 جنديًا، ودبابتين، و6 مركبات قتالية مدرعة، و99 مركبة، و9 قطع مدفعية ميدانية، و5 محطات حرب إلكترونية".
وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الضرر بالقوى العاملة والمعدات لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين، ولواء محمول جوًا، ولواء هجومي محمول جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني".

وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 335 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و91 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية، و20 محطة حرب إلكترونية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".

وأوضح أن قوات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، تمكنت من تدمير أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
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وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قال البيان: "إجمالًا، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسر العدو أكثر من 935 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و23 مركبة قتالية مدرعة، و103 مركبات، و22 مدفعًا ميدانيًا، ومنظومة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات".

وأضاف أن " قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ألحقت خسائر بشرية وعتادية بـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجومي، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني".

وأشار إلى أنه تم هذا الأسبوع، نتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير قرية "تيخونوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
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31 مايو, 09:13 GMT
وأكد بيان وزراة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحييد وحدات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي".
وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة أكثر من 1325 جنديًا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و97 مركبة، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ غراد، و20 مدفعًا ميدانيًا، و5 محطات حرب إلكترونية".

وأكد أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية. وخلال الأسبوع، ألحقت خسائر فادحة بتشكيلات تضم 4 فرق ميكانيكية، وفرقة محمولة جوًا، وفرقة هجومية، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و5 ألوية من الحرس الوطني".

وأوضح أن خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2360 جنديًا، و23 مركبة قتالية مدرعة، و37 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية.
عسكريون في سلاح الجو الروسي بالقرب من منظومة الصواريخ ستريلا-10التابعة لقوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
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وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه
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