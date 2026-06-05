https://sarabic.ae/20260605/القوات-الروسية-تنفذ-7-ضربات-جماعية-على-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---وزارة-الدفاع--1114076930.html

القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T09:31+0000

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وجاء في البيان: "في الفترة من 30 مايو/أيار إلى 5 يونيو/حزيران من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و7 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، جوًا وبحرًا وبرًا".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أوضح: "خلال الأسبوع الماضي، تضررت كوادر ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء هجومي، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية".وأشار إلى انه نتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات مجموعة قوات "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة كومسومولسكيه في مقاطعة زابوروجيه.وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الضرر بالقوى العاملة والمعدات لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين، ولواء محمول جوًا، ولواء هجومي محمول جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني".وأوضح أن قوات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، تمكنت من تدمير أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قال البيان: "إجمالًا، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسر العدو أكثر من 935 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و23 مركبة قتالية مدرعة، و103 مركبات، و22 مدفعًا ميدانيًا، ومنظومة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات". وأشار إلى أنه تم هذا الأسبوع، نتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير قرية "تيخونوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة أكثر من 1325 جنديًا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و97 مركبة، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ غراد، و20 مدفعًا ميدانيًا، و5 محطات حرب إلكترونية".وأوضح أن خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2360 جنديًا، و23 مركبة قتالية مدرعة، و37 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيهزاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانيا

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