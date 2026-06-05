https://sarabic.ae/20260605/القوات-الروسية-تنفذ-7-ضربات-جماعية-على-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---وزارة-الدفاع--1114076930.html
القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T09:31+0000
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وجاء في البيان: "في الفترة من 30 مايو/أيار إلى 5 يونيو/حزيران من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و7 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، جوًا وبحرًا وبرًا".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أوضح: "خلال الأسبوع الماضي، تضررت كوادر ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء هجومي، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية".وأشار إلى انه نتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات مجموعة قوات "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة كومسومولسكيه في مقاطعة زابوروجيه.وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الضرر بالقوى العاملة والمعدات لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين، ولواء محمول جوًا، ولواء هجومي محمول جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني".وأوضح أن قوات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، تمكنت من تدمير أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قال البيان: "إجمالًا، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسر العدو أكثر من 935 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و23 مركبة قتالية مدرعة، و103 مركبات، و22 مدفعًا ميدانيًا، ومنظومة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات". وأشار إلى أنه تم هذا الأسبوع، نتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير قرية "تيخونوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة أكثر من 1325 جنديًا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و97 مركبة، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ غراد، و20 مدفعًا ميدانيًا، و5 محطات حرب إلكترونية".وأوضح أن خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2360 جنديًا، و23 مركبة قتالية مدرعة، و37 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيهزاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
09:31 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 09:47 GMT 05.06.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت 7 ضربات جماعية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وجاء في البيان: "في الفترة من 30 مايو/أيار إلى 5 يونيو/حزيران من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و7 ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، جوًا وبحرًا وبرًا".
ووفقا للبيان، تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة، ومرافق النقل والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، وورش التجميع، ومواقع التخزين والإطلاق للطائرات المسيرة، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أوضح: "خلال الأسبوع الماضي، تضررت كوادر ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء هجومي، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية".
وتابع: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3045 جنديًا، و14 مركبة قتالية مدرعة، و57 مركبة، و8 قطع مدفعية ميدانية".
وأشار إلى انه نتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات مجموعة قوات "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة كومسومولسكيه في مقاطعة زابوروجيه.
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسر العدو أكثر من 1355 جنديًا، ودبابتين، و6 مركبات قتالية مدرعة، و99 مركبة، و9 قطع مدفعية ميدانية، و5 محطات حرب إلكترونية".
وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الضرر بالقوى العاملة والمعدات لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواءين مشاة آليين، ولواء محمول جوًا، ولواء هجومي محمول جوًا، ولواء أنظمة غير مأهولة، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني".
وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي، خسر العدو أكثر من 335 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و91 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية، و20 محطة حرب إلكترونية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية".
وأوضح أن قوات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، تمكنت من تدمير أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قال البيان: "إجمالًا، في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسر العدو أكثر من 935 جنديًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و23 مركبة قتالية مدرعة، و103 مركبات، و22 مدفعًا ميدانيًا، ومنظومة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة، و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات".
وأضاف أن " قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ألحقت خسائر بشرية وعتادية بـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجومي، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني".
وأشار إلى أنه تم هذا الأسبوع، نتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير قرية "تيخونوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكد بيان وزراة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحييد وحدات من 4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي".
وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة أكثر من 1325 جنديًا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و97 مركبة، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ غراد، و20 مدفعًا ميدانيًا، و5 محطات حرب إلكترونية".
وأكد أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية. وخلال الأسبوع، ألحقت خسائر فادحة بتشكيلات تضم 4 فرق ميكانيكية، وفرقة محمولة جوًا، وفرقة هجومية، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و5 ألوية من الحرس الوطني".
وأوضح أن خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2360 جنديًا، و23 مركبة قتالية مدرعة، و37 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 7 محطات حرب إلكترونية.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.