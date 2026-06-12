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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260612/القوات-الروسية-تتصدى-لـ231-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1114277736.html
القوات الروسية تتصدى لـ231 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
القوات الروسية تتصدى لـ231 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت ودمّرت 231 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T04:42+0000
2026-06-12T04:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "خلال الليل، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 231 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك وليبيتسك وروستوف وسامارا، وساراتوف وسمولينسك وتولا وأوليانوفسك، ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، وجمهورية تتارستان، وبحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو: قصف القوات الأوكرانية للجسور في مقاطعة خيرسون جريمة حربالدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها على جبهة واسعة شمالي جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20260611/الدفاع-الروسية-تعلن-تقدم-قواتها-على-جبهة-واسعة-شمالي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1114265193.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

القوات الروسية تتصدى لـ231 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع

04:42 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 04:48 GMT 12.06.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من قوات الغرب يستخدم مدفع "زو-23" الروسي المضاد للطائرات
جندي من قوات الغرب يستخدم مدفع زو-23 الروسي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت ودمّرت 231 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة.
وجاء في البيان: "خلال الليل، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 231 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك وليبيتسك وروستوف وسامارا، وساراتوف وسمولينسك وتولا وأوليانوفسك، ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، وجمهورية تتارستان، وبحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها على جبهة واسعة شمالي جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 16:05 GMT

وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
موسكو: قصف القوات الأوكرانية للجسور في مقاطعة خيرسون جريمة حرب
الدفاع الروسية تعلن تقدم قواتها على جبهة واسعة شمالي جمهورية دونيتسك الشعبية
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