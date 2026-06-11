https://sarabic.ae/20260611/موسكو-قصف-القوات-الأوكرانية-للجسور-في-مقاطعة-خيرسون-جريمة-حرب-1114270831.html

موسكو: قصف القوات الأوكرانية للجسور في مقاطعة خيرسون جريمة حرب

موسكو: قصف القوات الأوكرانية للجسور في مقاطعة خيرسون جريمة حرب

سبوتنيك عربي

صرّح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، والمسؤول عن ملف جرائم نظام كييف، اليوم الخميس، بأن قصف القوات المسلحة الأوكرانية للجسور في... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T18:25+0000

2026-06-11T18:25+0000

2026-06-11T18:25+0000

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وقال ميروشنيك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" معلقا على قصف الجسور في مقاطعة خيرسون: "هدفهم (القوات المسلحة الأوكرانية) هو مهاجمة المدنيين، وارتكاب جرائم حرب تُخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني". وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيهوزارة الطوارئ الروسية: انتشال جثة قتيل واحد من تحت أنقاض معهد استهدفته قوات كييف في ستاروبيلسك

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