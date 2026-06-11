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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260611/موسكو-قصف-القوات-الأوكرانية-للجسور-في-مقاطعة-خيرسون-جريمة-حرب-1114270831.html
موسكو: قصف القوات الأوكرانية للجسور في مقاطعة خيرسون جريمة حرب
موسكو: قصف القوات الأوكرانية للجسور في مقاطعة خيرسون جريمة حرب
سبوتنيك عربي
صرّح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، والمسؤول عن ملف جرائم نظام كييف، اليوم الخميس، بأن قصف القوات المسلحة الأوكرانية للجسور في... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T18:25+0000
2026-06-11T18:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميروشنيك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" معلقا على قصف الجسور في مقاطعة خيرسون: "هدفهم (القوات المسلحة الأوكرانية) هو مهاجمة المدنيين، وارتكاب جرائم حرب تُخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني". وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيهوزارة الطوارئ الروسية: انتشال جثة قتيل واحد من تحت أنقاض معهد استهدفته قوات كييف في ستاروبيلسك
https://sarabic.ae/20260608/نيبينزيا-جلسات-مجلس-الأمن-بشأن-أوكرانيا-أصبحت-جزءا-من-حملة-ضد-روسيا-ولا-تقرب-التسوية-1114180295.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو: قصف القوات الأوكرانية للجسور في مقاطعة خيرسون جريمة حرب

18:25 GMT 11.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرّح روديون ميروشنيك، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، والمسؤول عن ملف جرائم نظام كييف، اليوم الخميس، بأن قصف القوات المسلحة الأوكرانية للجسور في مقاطعة خيرسون يُعد جريمة حرب ومخالفة للقانون الدولي.
وقال ميروشنيك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" معلقا على قصف الجسور في مقاطعة خيرسون: "هدفهم (القوات المسلحة الأوكرانية) هو مهاجمة المدنيين، وارتكاب جرائم حرب تُخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

وفي وقت سابق، أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت ثلاثة جسور في مقاطعة خيرسون، وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع أضرار شتى فيها.

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نيبينزيا: جلسات مجلس الأمن بشأن أوكرانيا أصبحت جزءا من حملة ضد روسيا ولا تقرب التسوية
8 يونيو, 20:22 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه
وزارة الطوارئ الروسية: انتشال جثة قتيل واحد من تحت أنقاض معهد استهدفته قوات كييف في ستاروبيلسك
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