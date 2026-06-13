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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260613/القوات-الروسية-تتصدى-لـ177-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1114309975.html
القوات الروسية تتصدى لـ177 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
القوات الروسية تتصدى لـ177 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، تصدت ودمّرت 231 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T04:21+0000
2026-06-13T04:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
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وجاء في البيان: "خلال الليل، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 177 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وفولغوغراد وكورسك ونوفغورود وروستوف وريازان وسمولينسك وتفير، ومقاطعة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين: تعداد القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة يتجاوز 700 ألف عسكريالقوات الروسية تتصدى لـ231 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260612/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بريوت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع-1114280791.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

القوات الروسية تتصدى لـ177 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع

04:21 GMT 13.06.2026 (تم التحديث: 04:41 GMT 13.06.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من قوات الغرب يستخدم مدفع "زو-23" الروسي المضاد للطائرات
جندي من قوات الغرب يستخدم مدفع زو-23 الروسي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، تصدت ودمّرت 231 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة.
وجاء في البيان: "خلال الليل، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 177 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وفولغوغراد وكورسك ونوفغورود وروستوف وريازان وسمولينسك وتفير، ومقاطعة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بريوت في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
أمس, 09:07 GMT

وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بوتين: تعداد القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة يتجاوز 700 ألف عسكري
القوات الروسية تتصدى لـ231 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
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