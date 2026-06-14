https://sarabic.ae/20260614/تدمير-مجموعتين-قتاليتين-أوكرانيتين-في-سومي-أثناء-التصدي-لهجوم-مضاد--مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-1114328461.html
تدمير مجموعتين قتاليتين أوكرانيتين في سومي أثناء التصدي لهجوم مضاد- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
تدمير مجموعتين قتاليتين أوكرانيتين في سومي أثناء التصدي لهجوم مضاد- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن مقاتلين من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قضوا على مجموعتين قتاليتين تابعتين للواء الدفاع الإقليمي... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T06:07+0000
2026-06-14T06:07+0000
2026-06-14T06:07+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095859952_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_764ce9e4579c3c03f16a56c8dfe3fec5.jpg
وأضاف المصدر: "تم تحييد معظم القوميين الأوكرانيين، وفرّ الباقون في الاتجاه المعاكس، تاركين رفاقهم الجرحى ينزفون حتى الموت".وأردف بأن العدو حاول شنّ هجومٍ مضادّ بين كراسنوبولي ونوفودميتريفكا.وتعمل قوات مجموعة "الشمال" الروسية في مقاطتي سومي وخاركوف، وخلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت قوات نظام كييف أكثر من 235 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و16 سيارة ومدفعين ميدانيين في منطقة سيطرتها.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 15 منظومة حرب إلكترونية أوكرانية- مصدر لـ"سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20260614/القوات-الروسية-تسقط-249-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114328295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095859952_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_54da82b97a432f7c746a1342e8d65ddd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
تدمير مجموعتين قتاليتين أوكرانيتين في سومي أثناء التصدي لهجوم مضاد- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن مقاتلين من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قضوا على مجموعتين قتاليتين تابعتين للواء الدفاع الإقليمي 119 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي، خلال محاولتهما تنفيذ "هجوم مضاد".
وأضاف المصدر: "تم تحييد معظم القوميين الأوكرانيين، وفرّ الباقون في الاتجاه المعاكس، تاركين رفاقهم الجرحى ينزفون حتى الموت".
وأردف بأن العدو حاول شنّ هجومٍ مضادّ بين كراسنوبولي ونوفودميتريفكا.
كما تكبّدت وحدات الطائرات المسيّرة التابعة للواء الدفاع الإقليمي 101 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة في مقاطعة شوستكا.
وتعمل قوات مجموعة "الشمال" الروسية في مقاطتي سومي وخاركوف، وخلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت قوات نظام كييف أكثر من 235 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و16 سيارة ومدفعين ميدانيين في منطقة سيطرتها.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.