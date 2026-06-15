https://sarabic.ae/20260615/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الصناعة-الدفاعية-والمطارات-العسكرية-الأوكرانية---وزارة-الدفاع--1114350124.html
القوات الروسية تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية والمطارات العسكرية الأوكرانية - وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية والمطارات العسكرية الأوكرانية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات التابعة لها، نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية موجهة عالية الدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T06:01+0000
2026-06-15T06:01+0000
2026-06-15T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "تم تنفيذ ضربات أيضاً على مطارات عسكرية ومراكز تجنيد تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد تحققت أهداف الضربة، وتمّت إصابة جميع المواقع المحددة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد: "أن القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، نفذت هجمات على مواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومنشآت للوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة". ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تدمير مجموعتين قتاليتين أوكرانيتين في سومي أثناء التصدي لهجوم مضاد- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20260615/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ123-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق---وزارة-الدفاع-1114349552.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية والمطارات العسكرية الأوكرانية - وزارة الدفاع
06:01 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 06:38 GMT 15.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات التابعة لها، نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية موجهة عالية الدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "تم تنفيذ ضربات أيضاً على مطارات عسكرية ومراكز تجنيد تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد تحققت أهداف الضربة، وتمّت إصابة جميع المواقع المحددة".
وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية خلال الليل بوقوع انفجارات في كييف، ودنيبروبيتروفسك، وخاركوف، وكروبيفنيتسكي، وتشيرنيغيف. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد تقريباً، باستثناء بعض المناطق الغربية ومقاطعة أوديسا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد: "أن القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، نفذت هجمات على مواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومنشآت للوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.