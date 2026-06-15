https://sarabic.ae/20260615/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ123-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-عدة-مناطق---وزارة-الدفاع-1114349552.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ123 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق - وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ123 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 123 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T04:44+0000
2026-06-15T04:44+0000
2026-06-15T04:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936322_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_4adbe55dacd1de0706ba2d248805b802.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 123 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت أن المسيرات دُمرت "فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وشبه جزيرة القرم، وإقليم كراسنودار، وبحر آزوف، والبحر الأسود". وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرة روسية دون طيار تدمر زورقا أوكرانيا مسيرا بحركة انقضاضية... فيديو
https://sarabic.ae/20260615/القوات-الروسية-تدمر-أربعة-مواقع-انتشار-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-مشارف-كونستانتينوفكا-1114349392.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936322_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_0e0bce8dbd372f3e432b2f83cb819a52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ123 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق - وزارة الدفاع
04:44 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 04:58 GMT 15.06.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 123 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 123 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردفت أن المسيرات دُمرت "فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وشبه جزيرة القرم، وإقليم كراسنودار، وبحر آزوف، والبحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.