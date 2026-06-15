الدفاع الروسية: تحرير بلدة أرتيوما وأجزاء من كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:54 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 11:25 GMT 15.06.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير بلدة أرتيوما، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إثر عمليات حاسمة نفذتها قوات مجموعة "الجنوب" التابعة لها، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنه قد تم تحرير أكثر من 100 مبنى، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 100 جندي".
وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تنفذ مجموعات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب عمليات هجومية نشطة، وتواصل تدمير القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحرير أكثر من 100 مبنى في كونستانتينوفكا، وخسر العدو أكثر من 100 فرد، وثلاث مركبات مدرعة، و18 شاحنة صغيرة".
وأضاف البيان: "أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، تقوم وحدات الاقتحام التابعة للواء البنادق الآلية الرابع المستقل التابع للمجموعة الجنوبية للقوات بتدمير مواقع مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في الملاجئ المقامة في أقبية وشقق سكنية في مبانٍ متعددة الطوابق بمدينة كونستانتينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "تقوم أطقم طائرات الاستطلاع المسيّرة بتحديد مواقع المراقبة ومواقع إطلاق النار وملاجئ القوات المسلحة الأوكرانية عن بُعد في المناطق الحضرية، كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير الأهداف الموجودة في الطوابق العليا من المباني باستخدام طائرات هجومية مسيّرة ومدفعية"
وأضافت الوزارة: تقوم الطائرات الهجومية بتدمير مواقع المسلحين في الطوابق السفلية وأقبية المباني باستخدام ألغام "تي إم 62"، المضادة للدبابات، والتي قام بتعديلها متخصصون. تُلقى هذه الألغام في الغرف التي تم رصد وجود العدو فيها. ولا تترك انفجارات هذه الشحنات القوية أي فرصة للمسلحين الأوكرانيين للنجاة.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب"، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 140 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و20 سيارة، ومدفعين ميدانيين".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات "الغرب" الروسية حررت 35 مبنى في بلدة كراسني ليمان، بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مسلحًا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحرير 35 مبنى في بلدة كراسني ليمان، وتم تحييد نحو 30 مسلحًا، وشاحنتان صغيرتان، وخمسة منظومات روبوتية أرضية".
وأشارت الوزارة إلى أن مجموعات هجومية من الجيش الخامس والعشرين تواصل تقدمها غربًا في البلدة. كما تتقدم وحدات من الفرقة 67 في الجزء الشمالي الغربي من البلدة، بعد أن سيطرت على سبعة معاقل وبدأت بتطهير المنطقة المحيطة بمصنع الأعلاف.
وأضافت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 220 عسكريا".
وأوضحت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية، سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 290 عسكريًا".
وأشارت إلى أن وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر تجاوزت 330 عسكريًا.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 50 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية، حسب بيان الدفاع.
كما عززت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات تجمع قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 235 عسكريًا.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء الإجراءات التحضيرية لإخلاء مرافق الإنتاج في ثلاثة مصانع بمدينة دروجكوفكا، من بينها مصنعٌ يُعنى بصيانة المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مصنع دروجكوفكا للأجهزة المعدنية ومصنع ريمشتماش، الذي يُعنى بإنتاج المعدات الكهربائية".
كما ذكرت الوزارة في بيانها خطة لإخلاء خمسة مصانع في سلافيانسك، ومنها مصنع سلافيانسك لبناء الآلات، الذي كان يُصلح المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية؛ ومصنع سلافيانسك للآلات الثقيلة (سلافتياجماش)؛ ومصنع سلافيانسك لآلات البناء (بيتونماش)؛ ومصنع سلافيانسك زيوس للسيراميك، الذي كان يُستخدم لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية؛ ومعهد أبحاث الجهد العالي الحكومي، الذي كان يُجمّع الطائرات المسيّرة.
وجاء في البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية غارات على مواقع تخزين وتجميع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الغارات استهدفت أيضاً مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 146 منطقة.
وأفاد بيان وزارة الدفاع، بأن قواتها دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 453 طائرة مسيرة و10 قنابل موجهة، وصاروخين من طراز هيمارس أمريكيي الصنع، وصاروخين من طراز فلامنغو أرضي الإطلاق".