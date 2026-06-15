https://sarabic.ae/20260615/وزارة-الدفاع-الروسية-تحرير-بلدة-أرتيوما-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---عاجل-1114356658.html

الدفاع الروسية: تحرير بلدة أرتيوما وأجزاء من كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

الدفاع الروسية: تحرير بلدة أرتيوما وأجزاء من كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير بلدة أرتيوما، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إثر عمليات حاسمة نفذتها قوات مجموعة "الجنوب" التابعة لها،... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T10:54+0000

2026-06-15T10:54+0000

2026-06-15T11:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنه قد تم تحرير أكثر من 100 مبنى، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 100 جندي".وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تنفذ مجموعات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب عمليات هجومية نشطة، وتواصل تدمير القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحرير أكثر من 100 مبنى في كونستانتينوفكا، وخسر العدو أكثر من 100 فرد، وثلاث مركبات مدرعة، و18 شاحنة صغيرة".وأضاف البيان: "أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، تقوم وحدات الاقتحام التابعة للواء البنادق الآلية الرابع المستقل التابع للمجموعة الجنوبية للقوات بتدمير مواقع مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في الملاجئ المقامة في أقبية وشقق سكنية في مبانٍ متعددة الطوابق بمدينة كونستانتينوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "تقوم أطقم طائرات الاستطلاع المسيّرة بتحديد مواقع المراقبة ومواقع إطلاق النار وملاجئ القوات المسلحة الأوكرانية عن بُعد في المناطق الحضرية، كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير الأهداف الموجودة في الطوابق العليا من المباني باستخدام طائرات هجومية مسيّرة ومدفعية"وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب"، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 140 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و20 سيارة، ومدفعين ميدانيين".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات "الغرب" الروسية حررت 35 مبنى في بلدة كراسني ليمان، بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل نحو 30 مسلحًا من القوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في بيان الوزارة: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تحرير 35 مبنى في بلدة كراسني ليمان، وتم تحييد نحو 30 مسلحًا، وشاحنتان صغيرتان، وخمسة منظومات روبوتية أرضية".وأضافت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 220 عسكريا".وأوضحت الوزارة أن "وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية، سيطرت على مواقع متقدمة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 290 عسكريًا".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 50 عسكريًا في منطقة عمليات وحدات تجمع قوات "دنيبر" الروسية، حسب بيان الدفاع.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء الإجراءات التحضيرية لإخلاء مرافق الإنتاج في ثلاثة مصانع بمدينة دروجكوفكا، من بينها مصنعٌ يُعنى بصيانة المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مصنع دروجكوفكا للأجهزة المعدنية ومصنع ريمشتماش، الذي يُعنى بإنتاج المعدات الكهربائية".وجاء في البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية غارات على مواقع تخزين وتجميع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى".وأفاد بيان وزارة الدفاع، بأن قواتها دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 453 طائرة مسيرة و10 قنابل موجهة، وصاروخين من طراز هيمارس أمريكيي الصنع، وصاروخين من طراز فلامنغو أرضي الإطلاق".القوات الروسية تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية والمطارات العسكرية الأوكرانية - وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260615/القوات-الروسية-تدمر-أربعة-مواقع-انتشار-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-مشارف-كونستانتينوفكا-1114349392.html

https://sarabic.ae/20260614/تحرير-117-مبنى-في-بلدة-كونستانتينوفكا-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-خلال-24-ساعة--الدفاع-الروسية-1114331905.html

https://sarabic.ae/20260615/الدفاع-الروسية-استهداف-منشأة-طاقة-تعمل-لصالح-قوات-نظام-كييف-بمسيرات-غيران-في-دنيبروبتروفسك-1114353304.html

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