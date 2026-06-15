https://sarabic.ae/20260615/الدفاع-الروسية-استهداف-منشأة-طاقة-تعمل-لصالح-قوات-نظام-كييف-بمسيرات-غيران-في-دنيبروبتروفسك-1114353304.html
الدفاع الروسية: استهداف منشأة طاقة تعمل لصالح قوات نظام كييف بمسيرات "غيران" في دنيبروبتروفسك
الدفاع الروسية: استهداف منشأة طاقة تعمل لصالح قوات نظام كييف بمسيرات "غيران" في دنيبروبتروفسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استخدام القوات المسلحة التابعة لها اليوم الإثنين، طائرات دون طيار من طراز "غيران"، لضرب منشأة "كريفوي روغ" الرئيسية للطاقة في منطقة... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T09:01+0000
2026-06-15T09:01+0000
2026-06-15T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0f/1114353122_0:119:3222:1931_1920x0_80_0_0_37b33dffab2e6f6a6abf80932b442371.jpg
ونشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر الضربة التي استهدفت منشأة الطاقة، كما ذكر أن الضربة نُفذت من قبل مقاتلين من مجموعة "دنيبرو" الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جوية مكثفة استهدفت مصنع "ماياك" في العاصمة الأوكرانية كييف، لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة.وأضاف أنه خلال غارة جوية واسعة النطاق، استهدفت القوات المسلحة الروسية، شركة "دنيبروفسكي" المساهمة العامة للمعدات الكهروميكانيكية، والمنشآت الصناعية "غرين هاوس سوليوشن" في خاركوف، وشركة "دي تي-1 غروب" المحدودة، التي تُجمّع رؤوسًا حربية للطائرات المسيّرة وأنواعًا مختلفة من الصواريخ".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر أربعة مواقع انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف كونستانتينوفكا
https://sarabic.ae/20260615/منتهية-الصلاحية-الدفاع-الروسية-تكشف-سبب-تعرض-مجمع-كييف-بيشيرسك-لافرا-لهجوم-بصواريخ-باتريوت-1114351107.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0f/1114353122_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_ef0c2508a9e45b8c92e4e6fa9b2d4991.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, سلاح روسيا
الدفاع الروسية: استهداف منشأة طاقة تعمل لصالح قوات نظام كييف بمسيرات "غيران" في دنيبروبتروفسك
09:01 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 09:43 GMT 15.06.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استخدام القوات المسلحة التابعة لها اليوم الإثنين، طائرات دون طيار من طراز "غيران"، لضرب منشأة "كريفوي روغ" الرئيسية للطاقة في منطقة زيلينودولسك التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، والتي كانت تدعم القوات المسلحة الأوكرانية.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر الضربة التي استهدفت منشأة الطاقة، كما ذكر أن الضربة نُفذت من قبل مقاتلين من مجموعة "دنيبرو" الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جوية مكثفة استهدفت مصنع "ماياك" في العاصمة الأوكرانية كييف، لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة.
وقال البيان إن القوات المسلحة الروسية استهدفت مصنع ماياك الذي ينتج رؤوسًا حربية للطائرات المسيّرة ومعززات لصواريخ "فلامينغو" كروز".
وأضاف أنه خلال غارة جوية واسعة النطاق، استهدفت القوات المسلحة الروسية، شركة "دنيبروفسكي" المساهمة العامة للمعدات الكهروميكانيكية، والمنشآت الصناعية "غرين هاوس سوليوشن" في خاركوف، وشركة "دي تي-1 غروب" المحدودة، التي تُجمّع رؤوسًا حربية للطائرات المسيّرة وأنواعًا مختلفة من الصواريخ".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.