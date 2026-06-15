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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260615/الدفاع-الروسية-استهداف-منشأة-طاقة-تعمل-لصالح-قوات-نظام-كييف-بمسيرات-غيران-في-دنيبروبتروفسك-1114353304.html
الدفاع الروسية: استهداف منشأة طاقة تعمل لصالح قوات نظام كييف بمسيرات "غيران" في دنيبروبتروفسك
الدفاع الروسية: استهداف منشأة طاقة تعمل لصالح قوات نظام كييف بمسيرات "غيران" في دنيبروبتروفسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استخدام القوات المسلحة التابعة لها اليوم الإثنين، طائرات دون طيار من طراز "غيران"، لضرب منشأة "كريفوي روغ" الرئيسية للطاقة في منطقة... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T09:01+0000
2026-06-15T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ونشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر الضربة التي استهدفت منشأة الطاقة، كما ذكر أن الضربة نُفذت من قبل مقاتلين من مجموعة "دنيبرو" الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جوية مكثفة استهدفت مصنع "ماياك" في العاصمة الأوكرانية كييف، لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة.وأضاف أنه خلال غارة جوية واسعة النطاق، استهدفت القوات المسلحة الروسية، شركة "دنيبروفسكي" المساهمة العامة للمعدات الكهروميكانيكية، والمنشآت الصناعية "غرين هاوس سوليوشن" في خاركوف، وشركة "دي تي-1 غروب" المحدودة، التي تُجمّع رؤوسًا حربية للطائرات المسيّرة وأنواعًا مختلفة من الصواريخ".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر أربعة مواقع انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف كونستانتينوفكا
https://sarabic.ae/20260615/منتهية-الصلاحية-الدفاع-الروسية-تكشف-سبب-تعرض-مجمع-كييف-بيشيرسك-لافرا-لهجوم-بصواريخ-باتريوت-1114351107.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, سلاح روسيا

الدفاع الروسية: استهداف منشأة طاقة تعمل لصالح قوات نظام كييف بمسيرات "غيران" في دنيبروبتروفسك

09:01 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 09:43 GMT 15.06.2026)
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مسيرة غيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استخدام القوات المسلحة التابعة لها اليوم الإثنين، طائرات دون طيار من طراز "غيران"، لضرب منشأة "كريفوي روغ" الرئيسية للطاقة في منطقة زيلينودولسك التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، والتي كانت تدعم القوات المسلحة الأوكرانية.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر الضربة التي استهدفت منشأة الطاقة، كما ذكر أن الضربة نُفذت من قبل مقاتلين من مجموعة "دنيبرو" الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جوية مكثفة استهدفت مصنع "ماياك" في العاصمة الأوكرانية كييف، لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة.
وقال البيان إن القوات المسلحة الروسية استهدفت مصنع ماياك الذي ينتج رؤوسًا حربية للطائرات المسيّرة ومعززات لصواريخ "فلامينغو" كروز".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف أنه خلال غارة جوية واسعة النطاق، استهدفت القوات المسلحة الروسية، شركة "دنيبروفسكي" المساهمة العامة للمعدات الكهروميكانيكية، والمنشآت الصناعية "غرين هاوس سوليوشن" في خاركوف، وشركة "دي تي-1 غروب" المحدودة، التي تُجمّع رؤوسًا حربية للطائرات المسيّرة وأنواعًا مختلفة من الصواريخ".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر أربعة مواقع انتشار للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف كونستانتينوفكا
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