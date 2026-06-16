https://sarabic.ae/20260616/وسائط-الدفاع-الجوي-تسقط-172-طائرة-مسيرة-أوكرانية-الليلة-الماضية--الدفاع-الروسية-1114381128.html
وسائط الدفاع الجوي تسقط 172 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية- الدفاع الروسية
وسائط الدفاع الجوي تسقط 172 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T04:32+0000
2026-06-16T04:32+0000
2026-06-16T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال ليلة 15 حزيران/يونيو، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 16 حزيران/يونيو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".وأضافت أن المسيرات أُسقطت "فوق مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وأوريول، وتامبوف، وتولا، وروستوف، وريازان، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم، وبحر آزوف، والبحر الأسود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الصناعة الدفاعية والمطارات العسكرية الأوكرانية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260615/وزارة-الدفاع-الروسية-تحرير-بلدة-أرتيوما-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---عاجل-1114356658.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
وسائط الدفاع الجوي تسقط 172 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية- الدفاع الروسية
04:32 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 05:21 GMT 16.06.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال ليلة 15 حزيران/يونيو، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 16 حزيران/يونيو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".
وأضافت أن المسيرات أُسقطت "فوق مقاطعات أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وأوريول، وتامبوف، وتولا، وروستوف، وريازان، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم، وبحر آزوف، والبحر الأسود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.