https://sarabic.ae/20260703/الكرملين-بوتين-يستمع-إلى-تقريرغيراسيموف-حول-الوضع-الراهن-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1114930176.html

بوتين يشكر الجيش الروسي على تحرير كونستانتينوفكا بالكامل

بوتين يشكر الجيش الروسي على تحرير كونستانتينوفكا بالكامل

سبوتنيك عربي

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إحدى نقاط دعم مجموعة القوات المشتركة، حيث تم إبلاغه عن تحرير كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T19:44+0000

2026-07-03T19:44+0000

2026-07-03T20:47+0000

روسيا

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وأعرب الرئيس بوتين عن امتنانه الصادق للجنود الذين حرروا كونستانتينوفكا، مشيدًا بشجاعة عملهم.وناقش بوتين مع العسكريين المهام لفترة الصيف والقيام بأعمال هجومية أكثر نشاطاً في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أن "بوتين شكر العسكريين الروس على بطولتهم وعملهم الناجح أثناء تحرير كونستانتينوفكا".واستمع الرئيس بوتين إلى تقارير قادة القوات وتمت الإشارة إلى ديناميكية إيجابية في جميع قطاعات الجبهة".وأشاربوتين إلى أنه كلما زادت ضربات العدو على البنية التحتية الروسية ستتسع المنطقة الأمنية التي سيتعين على روسيا إنشاؤها"، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإجلاء المدنيين المتبقين في كونستانتينوفكا".ووصف الرئيس بوتين تحرير كونستانتينوفكا بأنه مرحلة أولى ولكنها مهمة في السيطرة على مركز الدفاع "سلافيانسك-كراماتورسك" التابع للقوات الأوكرانية، كما أن تنفيذ المهام من قبل مجموعة القوات المشتركة يتم وفقاً لخطة الأركان العامة".وأكد بوتين أن القوات الروسية حررت 133 منطقة سكنية وسيطرت على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع في دونباس ونوفوروسيا منذ بداية العام الجاري،وأن تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك وزابوروجيا وخيرسون مستمر وتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية اكتمل بالكامل.وأضاف بوتين: "وتيرة الهجوم تتصاعد على طول خط المواجهة والقوات تواصل مهام تحرير دونباس ونوفوروسيا"، وأن تحرير كونستانتينوفكا له أهمية استراتيجية كبيرة ويفتح طريقاً مباشراً للتقدم نحو "سلافيانسك" و"كراماتورسك"، وأن "تحرير كونستانتينوفكا هو المفتاح لتحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أن القوات المسلحة الروسية تواصل الاحتفاظ بالمبادرة الاستراتيجية في منطقة العملية الخاصة بكل ثقة".

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