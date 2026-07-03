https://sarabic.ae/20260703/الكرملين-بوتين-يستمع-إلى-تقريرغيراسيموف-حول-الوضع-الراهن-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1114930176.html
بوتين يشكر الجيش الروسي على تحرير كونستانتينوفكا بالكامل
بوتين يشكر الجيش الروسي على تحرير كونستانتينوفكا بالكامل
سبوتنيك عربي
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إحدى نقاط دعم مجموعة القوات المشتركة، حيث تم إبلاغه عن تحرير كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T19:44+0000
2026-07-03T19:44+0000
2026-07-03T20:47+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114794898_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_5d4b46898b9675f39726a05294ec5007.jpg
وأعرب الرئيس بوتين عن امتنانه الصادق للجنود الذين حرروا كونستانتينوفكا، مشيدًا بشجاعة عملهم.وناقش بوتين مع العسكريين المهام لفترة الصيف والقيام بأعمال هجومية أكثر نشاطاً في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أن "بوتين شكر العسكريين الروس على بطولتهم وعملهم الناجح أثناء تحرير كونستانتينوفكا".واستمع الرئيس بوتين إلى تقارير قادة القوات وتمت الإشارة إلى ديناميكية إيجابية في جميع قطاعات الجبهة".وأشاربوتين إلى أنه كلما زادت ضربات العدو على البنية التحتية الروسية ستتسع المنطقة الأمنية التي سيتعين على روسيا إنشاؤها"، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإجلاء المدنيين المتبقين في كونستانتينوفكا".ووصف الرئيس بوتين تحرير كونستانتينوفكا بأنه مرحلة أولى ولكنها مهمة في السيطرة على مركز الدفاع "سلافيانسك-كراماتورسك" التابع للقوات الأوكرانية، كما أن تنفيذ المهام من قبل مجموعة القوات المشتركة يتم وفقاً لخطة الأركان العامة".وأكد بوتين أن القوات الروسية حررت 133 منطقة سكنية وسيطرت على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع في دونباس ونوفوروسيا منذ بداية العام الجاري،وأن تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك وزابوروجيا وخيرسون مستمر وتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية اكتمل بالكامل.وأضاف بوتين: "وتيرة الهجوم تتصاعد على طول خط المواجهة والقوات تواصل مهام تحرير دونباس ونوفوروسيا"، وأن تحرير كونستانتينوفكا له أهمية استراتيجية كبيرة ويفتح طريقاً مباشراً للتقدم نحو "سلافيانسك" و"كراماتورسك"، وأن "تحرير كونستانتينوفكا هو المفتاح لتحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أن القوات المسلحة الروسية تواصل الاحتفاظ بالمبادرة الاستراتيجية في منطقة العملية الخاصة بكل ثقة".
https://sarabic.ae/20260628/بوتين-حول-إمكانية-تغيير-موقف-ترامب-هو-سياسي-ناضج-ويعرف-ما-يفعل-1114793896.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114794898_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_78800790e581e116a42dfeedc2f906e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
بوتين يشكر الجيش الروسي على تحرير كونستانتينوفكا بالكامل
19:44 GMT 03.07.2026 (تم التحديث: 20:47 GMT 03.07.2026)
يتبع
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إحدى نقاط دعم مجموعة القوات المشتركة، حيث تم إبلاغه عن تحرير كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعرب الرئيس بوتين عن امتنانه الصادق للجنود الذين حرروا كونستانتينوفكا، مشيدًا بشجاعة عملهم.
وأشاد بوتين خلال الاجتماع ببطولات العسكريين بعد التحرير الكامل لجمهورية لوغانسك الشعبية والتقدم الملحوظ للقوات الروسية فيها".
وناقش بوتين مع العسكريين المهام لفترة الصيف والقيام بأعمال هجومية أكثر نشاطاً في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أن "بوتين شكر العسكريين الروس على بطولتهم وعملهم الناجح أثناء تحرير كونستانتينوفكا".
بدورهم قام قادة وحدات الاقتحام من كونستانتينوفكا باطلاع بوتين على الوضع في المدينة وتم عرض لقطات فيديو من الطائرات المسيرة".
واستمع الرئيس بوتين إلى تقارير قادة القوات وتمت الإشارة إلى ديناميكية إيجابية في جميع قطاعات الجبهة".
وأشاربوتين إلى أنه كلما زادت ضربات العدو على البنية التحتية الروسية ستتسع المنطقة الأمنية التي سيتعين على روسيا إنشاؤها"، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإجلاء المدنيين المتبقين في كونستانتينوفكا".
وأكد بوتين على ضرورة تحليل تورط المحرضين على الأعمال القتالية في منطقة النزاع الأوكراني لاتخاذ قرارات لاحقة، مشيرا إلى أن "إنشاء حزام أمني يعد جزءاً مهماً من عمل القوات المسلحة الروسية لتنفيذ المهام في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
ووصف الرئيس بوتين تحرير كونستانتينوفكا بأنه مرحلة أولى ولكنها مهمة في السيطرة على مركز الدفاع "سلافيانسك-كراماتورسك" التابع للقوات الأوكرانية، كما أن تنفيذ المهام من قبل مجموعة القوات المشتركة يتم وفقاً لخطة الأركان العامة".
وأكد بوتين أن القوات الروسية حررت 133 منطقة سكنية وسيطرت على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع في دونباس ونوفوروسيا منذ بداية العام الجاري،وأن تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك وزابوروجيا وخيرسون مستمر وتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية اكتمل بالكامل.
وأشار الرئيس بوتين إلى أن "إنشاء حزام أمني في المناطق الحدودية لمقاطعات خاركوف وسومي ودنيبروبيتروفسك الأوكرانية يسير وفقاً للمخطط".
وأضاف بوتين: "وتيرة الهجوم تتصاعد على طول خط المواجهة والقوات تواصل مهام تحرير دونباس ونوفوروسيا"، وأن تحرير كونستانتينوفكا له أهمية استراتيجية كبيرة ويفتح طريقاً مباشراً للتقدم نحو "سلافيانسك" و"كراماتورسك"، وأن "تحرير كونستانتينوفكا هو المفتاح لتحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أن القوات المسلحة الروسية تواصل الاحتفاظ بالمبادرة الاستراتيجية في منطقة العملية الخاصة بكل ثقة".