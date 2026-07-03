عربي
بوتين يشكر الجيش الروسي على تحرير كونستانتينوفكا بالكامل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
08:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
16:03 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:22 GMT
24 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير يبين أسباب مطالبة أوروبا ترامب دعم نظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260703/الكرملين-بوتين-يستمع-إلى-تقريرغيراسيموف-حول-الوضع-الراهن-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1114930176.html
بوتين يشكر الجيش الروسي على تحرير كونستانتينوفكا بالكامل
بوتين يشكر الجيش الروسي على تحرير كونستانتينوفكا بالكامل
سبوتنيك عربي
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إحدى نقاط دعم مجموعة القوات المشتركة، حيث تم إبلاغه عن تحرير كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T19:44+0000
2026-07-03T20:47+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114794898_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_5d4b46898b9675f39726a05294ec5007.jpg
وأعرب الرئيس بوتين عن امتنانه الصادق للجنود الذين حرروا كونستانتينوفكا، مشيدًا بشجاعة عملهم.وناقش بوتين مع العسكريين المهام لفترة الصيف والقيام بأعمال هجومية أكثر نشاطاً في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أن "بوتين شكر العسكريين الروس على بطولتهم وعملهم الناجح أثناء تحرير كونستانتينوفكا".واستمع الرئيس بوتين إلى تقارير قادة القوات وتمت الإشارة إلى ديناميكية إيجابية في جميع قطاعات الجبهة".وأشاربوتين إلى أنه كلما زادت ضربات العدو على البنية التحتية الروسية ستتسع المنطقة الأمنية التي سيتعين على روسيا إنشاؤها"، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإجلاء المدنيين المتبقين في كونستانتينوفكا".ووصف الرئيس بوتين تحرير كونستانتينوفكا بأنه مرحلة أولى ولكنها مهمة في السيطرة على مركز الدفاع "سلافيانسك-كراماتورسك" التابع للقوات الأوكرانية، كما أن تنفيذ المهام من قبل مجموعة القوات المشتركة يتم وفقاً لخطة الأركان العامة".وأكد بوتين أن القوات الروسية حررت 133 منطقة سكنية وسيطرت على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع في دونباس ونوفوروسيا منذ بداية العام الجاري،وأن تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك وزابوروجيا وخيرسون مستمر وتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية اكتمل بالكامل.وأضاف بوتين: "وتيرة الهجوم تتصاعد على طول خط المواجهة والقوات تواصل مهام تحرير دونباس ونوفوروسيا"، وأن تحرير كونستانتينوفكا له أهمية استراتيجية كبيرة ويفتح طريقاً مباشراً للتقدم نحو "سلافيانسك" و"كراماتورسك"، وأن "تحرير كونستانتينوفكا هو المفتاح لتحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أن القوات المسلحة الروسية تواصل الاحتفاظ بالمبادرة الاستراتيجية في منطقة العملية الخاصة بكل ثقة".
https://sarabic.ae/20260628/بوتين-حول-إمكانية-تغيير-موقف-ترامب-هو-سياسي-ناضج-ويعرف-ما-يفعل-1114793896.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114794898_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_78800790e581e116a42dfeedc2f906e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين يشكر الجيش الروسي على تحرير كونستانتينوفكا بالكامل

19:44 GMT 03.07.2026 (تم التحديث: 20:47 GMT 03.07.2026)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إحدى نقاط دعم مجموعة القوات المشتركة، حيث تم إبلاغه عن تحرير كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعرب الرئيس بوتين عن امتنانه الصادق للجنود الذين حرروا كونستانتينوفكا، مشيدًا بشجاعة عملهم.

وأشاد بوتين خلال الاجتماع ببطولات العسكريين بعد التحرير الكامل لجمهورية لوغانسك الشعبية والتقدم الملحوظ للقوات الروسية فيها".

وناقش بوتين مع العسكريين المهام لفترة الصيف والقيام بأعمال هجومية أكثر نشاطاً في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أن "بوتين شكر العسكريين الروس على بطولتهم وعملهم الناجح أثناء تحرير كونستانتينوفكا".

بدورهم قام قادة وحدات الاقتحام من كونستانتينوفكا باطلاع بوتين على الوضع في المدينة وتم عرض لقطات فيديو من الطائرات المسيرة".

واستمع الرئيس بوتين إلى تقارير قادة القوات وتمت الإشارة إلى ديناميكية إيجابية في جميع قطاعات الجبهة".
وأشاربوتين إلى أنه كلما زادت ضربات العدو على البنية التحتية الروسية ستتسع المنطقة الأمنية التي سيتعين على روسيا إنشاؤها"، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإجلاء المدنيين المتبقين في كونستانتينوفكا".

وأكد بوتين على ضرورة تحليل تورط المحرضين على الأعمال القتالية في منطقة النزاع الأوكراني لاتخاذ قرارات لاحقة، مشيرا إلى أن "إنشاء حزام أمني يعد جزءاً مهماً من عمل القوات المسلحة الروسية لتنفيذ المهام في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

ووصف الرئيس بوتين تحرير كونستانتينوفكا بأنه مرحلة أولى ولكنها مهمة في السيطرة على مركز الدفاع "سلافيانسك-كراماتورسك" التابع للقوات الأوكرانية، كما أن تنفيذ المهام من قبل مجموعة القوات المشتركة يتم وفقاً لخطة الأركان العامة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين حول إمكانية تغيير موقف ترامب من الصراع في أوكرانيا: هو سياسي ناضج ويعرف ما يفعل
28 يونيو, 19:57 GMT
وأكد بوتين أن القوات الروسية حررت 133 منطقة سكنية وسيطرت على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع في دونباس ونوفوروسيا منذ بداية العام الجاري،وأن تدمير تشكيلات القوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك وزابوروجيا وخيرسون مستمر وتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية اكتمل بالكامل.
وأشار الرئيس بوتين إلى أن "إنشاء حزام أمني في المناطق الحدودية لمقاطعات خاركوف وسومي ودنيبروبيتروفسك الأوكرانية يسير وفقاً للمخطط".
وأضاف بوتين: "وتيرة الهجوم تتصاعد على طول خط المواجهة والقوات تواصل مهام تحرير دونباس ونوفوروسيا"، وأن تحرير كونستانتينوفكا له أهمية استراتيجية كبيرة ويفتح طريقاً مباشراً للتقدم نحو "سلافيانسك" و"كراماتورسك"، وأن "تحرير كونستانتينوفكا هو المفتاح لتحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أن القوات المسلحة الروسية تواصل الاحتفاظ بالمبادرة الاستراتيجية في منطقة العملية الخاصة بكل ثقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала