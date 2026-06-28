https://sarabic.ae/20260628/بوتين-حول-إمكانية-تغيير-موقف-ترامب-هو-سياسي-ناضج-ويعرف-ما-يفعل-1114793896.html

بوتين حول إمكانية تغيير موقف ترامب من الصراع في أوكرانيا: هو سياسي ناضج ويعرف ما يفعل

بوتين حول إمكانية تغيير موقف ترامب من الصراع في أوكرانيا: هو سياسي ناضج ويعرف ما يفعل

سبوتنيك عربي

شكّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فيما إذا كان القادة الأوروبيون قد نجحوا في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتغيير موقفه تجاه حل الصراع في... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T19:57+0000

2026-06-28T19:57+0000

2026-06-28T20:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال بوتين عما إذا كان القادة الأوروبيون قد نجحوا في إقناع ترامب بتغيير موقفه من أوكرانيا بعد محادثات ألاسكا: "أود أن أبدأ بشيء آخر، حول ما قلته، وهو أن القادة الأوروبيين أقنعوا رئيس الولايات المتحدة بالأحداث التي تجري في أوكرانيا. لا أعرف شيئا عن هذا. وأشك في أن هذا ممكن، أعني أن رئيس الولايات المتحدة هو في نهاية المطاف سياسي ناضج".وتابع: "لقد ناقشنا بعض إمكانيات إنهاء النزاع في أوكرانيا، طُلب منا أن نقبل تنازلات صاغها المفاوضون الأمريكيون. حسناً، وافقنا. وماذا بعد؟ لقد طُرح علينا خيار التنازل. لم نفكر فورًا. لكننا وصلنا إلى أنكوريدج وقلنا: نعم، نوافق".وأضاف: "نحن ننتظر، بعد انتهاء جميع أحداث المرحلة الساخنة على المسار الإيراني، وصول ممثلي الإدارة الأمريكية الذين التقينا بهم بالفعل عدة مرات في موسكو، ونحن مستعدون لمواصلة المفاوضات".وأضاف: "بالطبع، من المقلق سماع هتافات حادة من الخارج، لكنها لا تُثير أي ذعر لدى الرئيس لوكاشينكو. فهو يتعامل مع الأمر بهدوء واتزان وحكمة بالغة".وتابع: "أنا على ثقة بأنه إذا ما تكللت المفاوضات بالنجاح (فيما يتعلق بتسوية النزاع الأوكراني)، فبإمكاننا الاستفادة من إمكانيات بيلاروسيا. أعرف موقف الرئيس البيلاروسي ألكسندر غريغوريفيتش؛ فهو على استعداد تام لدعم أي خطوة تهدف إلى حل القضايا الخلافية سلمياً".لافروف: يجب توضيح الموقف بشأن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي حول تفاهمات ألاسكالافروف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أي وقت

https://sarabic.ae/20260628/بوتين-الهجمات-الإرهابية-التي-تقوم-بها-كييف-لا-تؤثر-على-خط-التماس-القتالي-1114793050.html

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