https://sarabic.ae/20260628/بوتين-حول-إمكانية-تغيير-موقف-ترامب-هو-سياسي-ناضج-ويعرف-ما-يفعل-1114793896.html
بوتين حول إمكانية تغيير موقف ترامب من الصراع في أوكرانيا: هو سياسي ناضج ويعرف ما يفعل
بوتين حول إمكانية تغيير موقف ترامب من الصراع في أوكرانيا: هو سياسي ناضج ويعرف ما يفعل
سبوتنيك عربي
شكّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فيما إذا كان القادة الأوروبيون قد نجحوا في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتغيير موقفه تجاه حل الصراع في... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T19:57+0000
2026-06-28T19:57+0000
2026-06-28T20:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114795076_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_6d4a2bfcbb614d666b44257c243b0d0c.jpg
وقال بوتين عما إذا كان القادة الأوروبيون قد نجحوا في إقناع ترامب بتغيير موقفه من أوكرانيا بعد محادثات ألاسكا: "أود أن أبدأ بشيء آخر، حول ما قلته، وهو أن القادة الأوروبيين أقنعوا رئيس الولايات المتحدة بالأحداث التي تجري في أوكرانيا. لا أعرف شيئا عن هذا. وأشك في أن هذا ممكن، أعني أن رئيس الولايات المتحدة هو في نهاية المطاف سياسي ناضج".وتابع: "لقد ناقشنا بعض إمكانيات إنهاء النزاع في أوكرانيا، طُلب منا أن نقبل تنازلات صاغها المفاوضون الأمريكيون. حسناً، وافقنا. وماذا بعد؟ لقد طُرح علينا خيار التنازل. لم نفكر فورًا. لكننا وصلنا إلى أنكوريدج وقلنا: نعم، نوافق".وأضاف: "نحن ننتظر، بعد انتهاء جميع أحداث المرحلة الساخنة على المسار الإيراني، وصول ممثلي الإدارة الأمريكية الذين التقينا بهم بالفعل عدة مرات في موسكو، ونحن مستعدون لمواصلة المفاوضات".وأضاف: "بالطبع، من المقلق سماع هتافات حادة من الخارج، لكنها لا تُثير أي ذعر لدى الرئيس لوكاشينكو. فهو يتعامل مع الأمر بهدوء واتزان وحكمة بالغة".وتابع: "أنا على ثقة بأنه إذا ما تكللت المفاوضات بالنجاح (فيما يتعلق بتسوية النزاع الأوكراني)، فبإمكاننا الاستفادة من إمكانيات بيلاروسيا. أعرف موقف الرئيس البيلاروسي ألكسندر غريغوريفيتش؛ فهو على استعداد تام لدعم أي خطوة تهدف إلى حل القضايا الخلافية سلمياً".لافروف: يجب توضيح الموقف بشأن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي حول تفاهمات ألاسكالافروف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أي وقت
https://sarabic.ae/20260628/بوتين-الهجمات-الإرهابية-التي-تقوم-بها-كييف-لا-تؤثر-على-خط-التماس-القتالي-1114793050.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114795076_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_59d007bd1862f91e8d314f3fa48db517.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين حول إمكانية تغيير موقف ترامب من الصراع في أوكرانيا: هو سياسي ناضج ويعرف ما يفعل
19:57 GMT 28.06.2026 (تم التحديث: 20:21 GMT 28.06.2026)
شكّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فيما إذا كان القادة الأوروبيون قد نجحوا في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتغيير موقفه تجاه حل الصراع في أوكرانيا بعد محادثات ألاسكا، مشيرا إلى أنه سياسي ناضج ويعرف ما يفعله.
وقال بوتين عما إذا كان القادة الأوروبيون قد نجحوا في إقناع ترامب بتغيير موقفه من أوكرانيا بعد محادثات ألاسكا: "أود أن أبدأ بشيء آخر، حول ما قلته، وهو أن القادة الأوروبيين أقنعوا رئيس الولايات المتحدة بالأحداث التي تجري في أوكرانيا. لا أعرف شيئا عن هذا. وأشك في أن هذا ممكن، أعني أن رئيس الولايات المتحدة هو في نهاية المطاف سياسي ناضج".
وأضاف: "لم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات في أنكوريج. لم يوقع أحد على أي شيء، لكننا ناقشنا بعض السبل لإنهاء الصراع في أوكرانيا".
وتابع: "لقد ناقشنا بعض إمكانيات إنهاء النزاع في أوكرانيا، طُلب منا أن نقبل تنازلات صاغها المفاوضون الأمريكيون. حسناً، وافقنا. وماذا بعد؟ لقد طُرح علينا خيار التنازل. لم نفكر فورًا. لكننا وصلنا إلى أنكوريدج وقلنا: نعم، نوافق".
وأضاف: "نحن ننتظر، بعد انتهاء جميع أحداث المرحلة الساخنة على المسار الإيراني، وصول ممثلي الإدارة الأمريكية الذين التقينا بهم بالفعل عدة مرات في موسكو، ونحن مستعدون لمواصلة المفاوضات".
وفي السياق ذاته، أعرب بوتين عن امتنان روسيا للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، لجهوده المبذولة في الملف الأوكراني، لا سيما في المجال الإنساني وتبادل أسرى الحرب، وقال: "نحن ممتنون له على الجهود التي يبذلها ألكسندر غريغوريفيتش في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، وبالأخص تبادل أسرى الحرب".
وأضاف: "بالطبع، من المقلق سماع هتافات حادة من الخارج، لكنها لا تُثير أي ذعر لدى الرئيس لوكاشينكو. فهو يتعامل مع الأمر بهدوء واتزان وحكمة بالغة".
وتابع: "أنا على ثقة بأنه إذا ما تكللت المفاوضات بالنجاح (فيما يتعلق بتسوية النزاع الأوكراني)، فبإمكاننا الاستفادة من إمكانيات بيلاروسيا. أعرف موقف الرئيس البيلاروسي ألكسندر غريغوريفيتش؛ فهو على استعداد تام لدعم أي خطوة تهدف إلى حل القضايا الخلافية سلمياً".