بوتين حول إمكانية تغيير موقف ترامب من الصراع في أوكرانيا: هو سياسي ناضج ويعرف ما يفعل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا عقبة بوجه السلام... الاتفاق الإيراني - الأميركي في دوامة الجدل، فهل يصمد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:44 GMT
15 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:39 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:34 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو: تصريحات روبيو حول عدم التوصل إلى اتفاق في ألاسكا حول أوكرانيا "تثير التساؤلات"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مصر تدعوا إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. وحزب الله يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260628/بوتين-حول-إمكانية-تغيير-موقف-ترامب-هو-سياسي-ناضج-ويعرف-ما-يفعل-1114793896.html
بوتين حول إمكانية تغيير موقف ترامب من الصراع في أوكرانيا: هو سياسي ناضج ويعرف ما يفعل
بوتين حول إمكانية تغيير موقف ترامب من الصراع في أوكرانيا: هو سياسي ناضج ويعرف ما يفعل
سبوتنيك عربي
شكّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فيما إذا كان القادة الأوروبيون قد نجحوا في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتغيير موقفه تجاه حل الصراع في... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T19:57+0000
2026-06-28T20:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114795076_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_6d4a2bfcbb614d666b44257c243b0d0c.jpg
وقال بوتين عما إذا كان القادة الأوروبيون قد نجحوا في إقناع ترامب بتغيير موقفه من أوكرانيا بعد محادثات ألاسكا: "أود أن أبدأ بشيء آخر، حول ما قلته، وهو أن القادة الأوروبيين أقنعوا رئيس الولايات المتحدة بالأحداث التي تجري في أوكرانيا. لا أعرف شيئا عن هذا. وأشك في أن هذا ممكن، أعني أن رئيس الولايات المتحدة هو في نهاية المطاف سياسي ناضج".وتابع: "لقد ناقشنا بعض إمكانيات إنهاء النزاع في أوكرانيا، طُلب منا أن نقبل تنازلات صاغها المفاوضون الأمريكيون. حسناً، وافقنا. وماذا بعد؟ لقد طُرح علينا خيار التنازل. لم نفكر فورًا. لكننا وصلنا إلى أنكوريدج وقلنا: نعم، نوافق".وأضاف: "نحن ننتظر، بعد انتهاء جميع أحداث المرحلة الساخنة على المسار الإيراني، وصول ممثلي الإدارة الأمريكية الذين التقينا بهم بالفعل عدة مرات في موسكو، ونحن مستعدون لمواصلة المفاوضات".وأضاف: "بالطبع، من المقلق سماع هتافات حادة من الخارج، لكنها لا تُثير أي ذعر لدى الرئيس لوكاشينكو. فهو يتعامل مع الأمر بهدوء واتزان وحكمة بالغة".وتابع: "أنا على ثقة بأنه إذا ما تكللت المفاوضات بالنجاح (فيما يتعلق بتسوية النزاع الأوكراني)، فبإمكاننا الاستفادة من إمكانيات بيلاروسيا. أعرف موقف الرئيس البيلاروسي ألكسندر غريغوريفيتش؛ فهو على استعداد تام لدعم أي خطوة تهدف إلى حل القضايا الخلافية سلمياً".لافروف: يجب توضيح الموقف بشأن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي حول تفاهمات ألاسكالافروف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أي وقت
https://sarabic.ae/20260628/بوتين-الهجمات-الإرهابية-التي-تقوم-بها-كييف-لا-تؤثر-على-خط-التماس-القتالي-1114793050.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1c/1114795076_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_59d007bd1862f91e8d314f3fa48db517.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين حول إمكانية تغيير موقف ترامب من الصراع في أوكرانيا: هو سياسي ناضج ويعرف ما يفعل

19:57 GMT 28.06.2026 (تم التحديث: 20:21 GMT 28.06.2026)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شكّك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فيما إذا كان القادة الأوروبيون قد نجحوا في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتغيير موقفه تجاه حل الصراع في أوكرانيا بعد محادثات ألاسكا، مشيرا إلى أنه سياسي ناضج ويعرف ما يفعله.
وقال بوتين عما إذا كان القادة الأوروبيون قد نجحوا في إقناع ترامب بتغيير موقفه من أوكرانيا بعد محادثات ألاسكا: "أود أن أبدأ بشيء آخر، حول ما قلته، وهو أن القادة الأوروبيين أقنعوا رئيس الولايات المتحدة بالأحداث التي تجري في أوكرانيا. لا أعرف شيئا عن هذا. وأشك في أن هذا ممكن، أعني أن رئيس الولايات المتحدة هو في نهاية المطاف سياسي ناضج".

وأضاف: "لم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات في أنكوريج. لم يوقع أحد على أي شيء، لكننا ناقشنا بعض السبل لإنهاء الصراع في أوكرانيا".

وتابع: "لقد ناقشنا بعض إمكانيات إنهاء النزاع في أوكرانيا، طُلب منا أن نقبل تنازلات صاغها المفاوضون الأمريكيون. حسناً، وافقنا. وماذا بعد؟ لقد طُرح علينا خيار التنازل. لم نفكر فورًا. لكننا وصلنا إلى أنكوريدج وقلنا: نعم، نوافق".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الهجمات الإرهابية التي تقوم بها كييف لا تؤثر على خط التماس القتالي
19:10 GMT
وأضاف: "نحن ننتظر، بعد انتهاء جميع أحداث المرحلة الساخنة على المسار الإيراني، وصول ممثلي الإدارة الأمريكية الذين التقينا بهم بالفعل عدة مرات في موسكو، ونحن مستعدون لمواصلة المفاوضات".

وفي السياق ذاته، أعرب بوتين عن امتنان روسيا للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، لجهوده المبذولة في الملف الأوكراني، لا سيما في المجال الإنساني وتبادل أسرى الحرب، وقال: "نحن ممتنون له على الجهود التي يبذلها ألكسندر غريغوريفيتش في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، وبالأخص تبادل أسرى الحرب".

وأضاف: "بالطبع، من المقلق سماع هتافات حادة من الخارج، لكنها لا تُثير أي ذعر لدى الرئيس لوكاشينكو. فهو يتعامل مع الأمر بهدوء واتزان وحكمة بالغة".
وتابع: "أنا على ثقة بأنه إذا ما تكللت المفاوضات بالنجاح (فيما يتعلق بتسوية النزاع الأوكراني)، فبإمكاننا الاستفادة من إمكانيات بيلاروسيا. أعرف موقف الرئيس البيلاروسي ألكسندر غريغوريفيتش؛ فهو على استعداد تام لدعم أي خطوة تهدف إلى حل القضايا الخلافية سلمياً".
لافروف: يجب توضيح الموقف بشأن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي حول تفاهمات ألاسكا
لافروف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أي وقت
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала