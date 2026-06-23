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لافروف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أي وقت

لافروف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا في أي وقت

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع "المائدة المستديرة حول الأزمة الأوكرانية"، بأن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T08:11+0000

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وقال لافروف، خلال كلمته في الاجتماع الثاني عشر للمائدة المستديرة للسفراء في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية: "نحن على استعداد لاستئنافها(المفاوضات حول النزاع الأوكراني) في أي وقت، من حيث توقفت".وأضاف: "على أي حال، تصبح أوروبا مجددًا التهديد الرئيسي للسلم والأمن الدوليين. بروكسل، إلى جانب باريس وبرلين ولندن، تُوحّد القارة مرة أخرى، كما فعلت ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية، تحت راية النازية الجديدة وكراهية روسيا".وأوضح: "في حال الضرورة، نحن مستعدون لاتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في المعاهدة، لضمان أمن حليفنا، وبالطبع أمن دولة الاتحاد".وأضاف أنهم يحاولون جر بيلاروسيا مباشرة إلى الصراع من خلال توسيع نطاق العمليات العسكرية.وأكد أن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي يزيدان من إنفاقهما العسكري ويعيدان توجيه الإنتاج المدني نحو الإنتاج العسكري.وأشار إلى أن زيلينسكي يفرض شروطًا فظة وغير واقعية على موسكو وحلفائه الأوروبيين بشأن التسوية(الأزمة الأوكرانية).وأضاف: "أنا فقط أوضح كيف تُصاغ السياسة في الاتحاد الأوروبي، ومدى جدية تصريحاتهم المتكررة بشأن ضرورة جلوس روسيا إلى طاولة المفاوضات - نحن (الاتحاد الأوروبي) نرغب في ذلك، لكنهم لا يرغبون، لكننا سنجلس عندما نريد. إنه خليطٌ مُشوَّش، ولن أُعرْه أي اهتمام".وتابع: "لا نملك أي أوهام بشأن الخطط الحقيقية للأوروبيين. لقد ذكرت سابقًا كيف أحبطوا نتائج المفاوضات في عامي 2014 و2015".وفيما يتعلق بأن الهدف الحقيقي للغرب، تحت ستار المفاوضات، هو إنقاذ زيلينسكي، أوضح: "الهدف الحقيقي للغرب، تحت ستار المطالبة بالمفاوضات، هو إنقاذ نظام زيلينسكي والحفاظ على أوكرانيا كمنطلق لمواصلة الصراع مع روسيا. ولهذا السبب يسعون إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الهجوم الروسي، وكما حدث خلال اتفاقيات مينسك، الحصول على مهلة".ووفقا له: "يسعى الغرب بكل إصرار لفرض نفوذه على تطوير مسارات الطاقة والنقل في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز، وتحاول فرنسا الإطاحة بالحكومات الوطنية غير المرغوب فيها في دول الصحراء والساحل وأجزاء أخرى من القارة الأفريقية".وأشار إلى أن أوروبا تراهن على الأساليب الإرهابية لنظام كييف في وقت تخسر فيه القوات الأوكرانية مواقعها في ساحة المعركة.ووفقا له فإنه "لم تنبس بروكسل أو أي عواصم أوروبية أخرى ببنت شفة بانتقاد كييف لسياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان... الاتحاد الأوروبي الحديث يتمسك بقيم النازية. مرة أخرى في التاريخ. أي حقيقة عما يحدث تُصبح من المحرمات فورًا".وقال لافروف: "صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون وسيطًا لأنه فرض عقوبات على روسيا. أترك هذه المعلومة لضمير باريس، وهذا التصريح لضمير باريس، التي لا تمانع هي نفسها في طلب إجراء اتصالات منفصلة وسريّة مع موسكو بعيدًا عن بروكسل والجميع".وحول أن فرنسا تعتمد على المقاتلين الأوكرانيين في محاولاتها للإطاحة بالحكومات في أفريقيا، أوضح: "لا تعتمد باريس فقط على الانفصاليين المحليين، بل أيضًا على الجماعات الإرهابية، وبشكل متزايد على مقاتلين من الجماعات المسلحة الأوكرانية الذين قرروا فتح جبهة ثانية ضد روسيا في أفريقيا".وأكد أنه "سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه من الضروري ضمان حياد أوكرانيا وعدم انحيازها وعدم امتلاكها أسلحة نووية على أرض الواقع. وشدد لافروف قائلاً: "هذا هو الوضع الذي نص عليه إعلان استقلالها، وهو الوضع الذي اعترفت به روسيا وجميع الدول الأخرى للدولة الأوكرانية".وأكد أنه سيكون من الخطأ أن تتحد الدول العربية ضد إيران، قائلًا: "نعتقد أنه سيكون من الخطأ أن تتحد الدول العربية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والحمد لله، لم نرَ مثل هذه الأفكار بعد".وأكد أن موسكو مهتمة بحل النزاع الفلسطيني ومستعدة للمساهمة: "نحن مهتمون للغاية بالتوصل إلى حل تدريجي لهذه النزاعات (حول فلسطين)، ومستعدون للمساهمة".وأشار إلى أن "الرئيس فلاديمير بوتين قد خاطب الإدارة الأمريكية رسميا، معلنا التبرع بمليار دولار من الأموال المجمدة بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة لإعادة إعمار غزة. وسيمر عام قريبًا، ولم نتلق أي رد".

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https://sarabic.ae/20260622/الخارجية-الروسية-القيادة-الأوروبية-تتجاوز-الرايخ-الثالث-في-مستوى-العداء-لروسيا-1114606044.html

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لافروف يتحدث في اجتماع "المائدة المستديرة حول الأزمة الأوكرانية" في موسكو سبوتنيك عربي لافروف يتحدث في اجتماع "المائدة المستديرة حول الأزمة الأوكرانية" في موسكو 2026-06-23T08:11+0000 true PT1S

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