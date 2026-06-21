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لافروف: ما يحدث في أوكرانيا حرب يشنها الغرب بأيدي نظام كييف
لافروف: ما يحدث في أوكرانيا حرب يشنها الغرب بأيدي نظام كييف
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن كل ما يحدث في أوكرانيا الآن حرب بالوكالة يشنها الغرب بأيدي نظام كييف الذي يتبنى علنًا شعارات نازية. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T21:11+0000
2026-06-21T21:13+0000
سيرغي لافروف
روسيا
الخارجية الروسية
العالم
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وقال لافروف في كلمة نُشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد: "في الواقع، كل ما يحدث في أوكرانيا حاليًا هو حرب يشنها الغرب بأيدي نظام كييف، الذي يتبنى علنًا شعارات نازية".كما اعتبر وزير الخارجية الروسي أن مؤشرات بدء الولايات المتحدة الاستجابة للضغوط الأوروبية فيما يتعلق بالملف الأوكراني كانت ظاهرة منذ بعض الوقت.وأوضح لافروف أن "الأوروبيين يحاولون دفع واشنطن إلى تبني تكتيك وقف إطلاق النار الفوري، للحصول مجددًا على فترة هدنة تسمح بإنعاش صناعاتهم العسكرية، وبطبيعة الحال لصالح فلاديمير زيلينسكي وقواته المسلحة".
https://sarabic.ae/20260619/بث-مباشر-لافروف-ووزيرة-خارجية-مدغشقر-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثات-في-موسكو-1114508157.html
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سيرغي لافروف, روسيا, الخارجية الروسية, العالم
سيرغي لافروف, روسيا, الخارجية الروسية, العالم

لافروف: ما يحدث في أوكرانيا حرب يشنها الغرب بأيدي نظام كييف

21:11 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 21:13 GMT 21.06.2026)
© Sputnikسيرغي لافروف
سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© Sputnik
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن كل ما يحدث في أوكرانيا الآن حرب بالوكالة يشنها الغرب بأيدي نظام كييف الذي يتبنى علنًا شعارات نازية.
وقال لافروف في كلمة نُشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد: "في الواقع، كل ما يحدث في أوكرانيا حاليًا هو حرب يشنها الغرب بأيدي نظام كييف، الذي يتبنى علنًا شعارات نازية".
وأوضح لافروف أن الغرب يزعم أن نظام كييف "يدافع عن القيم الأوروبية"، مضيفًا أنه "لا يعتقد أن هناك ما يٌمكن إضافته في هذا الأمر".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
لافروف: روسيا تشعر بأن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه التسوية الأوكرانية
19 يونيو, 11:28 GMT
كما اعتبر وزير الخارجية الروسي أن مؤشرات بدء الولايات المتحدة الاستجابة للضغوط الأوروبية فيما يتعلق بالملف الأوكراني كانت ظاهرة منذ بعض الوقت.

وأضاف: "توجد مؤشرات على أن الزملاء الأمريكيين بدأوا يستجيبون بشكل أو بآخر لهذا الضغط كانت ملحوظة منذ فترة"، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية تواصل السعي لدفع الولايات المتحدة إلى التخلي عن نهج التوصل إلى تسوية طويلة الأمد وعادلة للنزاع في أوكرانيا".

وأوضح لافروف أن "الأوروبيين يحاولون دفع واشنطن إلى تبني تكتيك وقف إطلاق النار الفوري، للحصول مجددًا على فترة هدنة تسمح بإنعاش صناعاتهم العسكرية، وبطبيعة الحال لصالح فلاديمير زيلينسكي وقواته المسلحة".
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