https://sarabic.ae/20260621/لافروف-ما-يحدث-في-أوكرانيا-حرب-يشنها-الغرب-بأيدي-نظام-كييف-1114577377.html
لافروف: ما يحدث في أوكرانيا حرب يشنها الغرب بأيدي نظام كييف
لافروف: ما يحدث في أوكرانيا حرب يشنها الغرب بأيدي نظام كييف
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن كل ما يحدث في أوكرانيا الآن حرب بالوكالة يشنها الغرب بأيدي نظام كييف الذي يتبنى علنًا شعارات نازية. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T21:11+0000
2026-06-21T21:11+0000
2026-06-21T21:13+0000
سيرغي لافروف
روسيا
الخارجية الروسية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113434838_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_cf644d73d49dfcf62e87734e35108f44.jpg
وقال لافروف في كلمة نُشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد: "في الواقع، كل ما يحدث في أوكرانيا حاليًا هو حرب يشنها الغرب بأيدي نظام كييف، الذي يتبنى علنًا شعارات نازية".كما اعتبر وزير الخارجية الروسي أن مؤشرات بدء الولايات المتحدة الاستجابة للضغوط الأوروبية فيما يتعلق بالملف الأوكراني كانت ظاهرة منذ بعض الوقت.وأوضح لافروف أن "الأوروبيين يحاولون دفع واشنطن إلى تبني تكتيك وقف إطلاق النار الفوري، للحصول مجددًا على فترة هدنة تسمح بإنعاش صناعاتهم العسكرية، وبطبيعة الحال لصالح فلاديمير زيلينسكي وقواته المسلحة".
https://sarabic.ae/20260619/بث-مباشر-لافروف-ووزيرة-خارجية-مدغشقر-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثات-في-موسكو-1114508157.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113434838_122:0:1322:900_1920x0_80_0_0_57f474286a8f941de19ec75d827a39ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سيرغي لافروف, روسيا, الخارجية الروسية, العالم
سيرغي لافروف, روسيا, الخارجية الروسية, العالم
لافروف: ما يحدث في أوكرانيا حرب يشنها الغرب بأيدي نظام كييف
21:11 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 21:13 GMT 21.06.2026)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن كل ما يحدث في أوكرانيا الآن حرب بالوكالة يشنها الغرب بأيدي نظام كييف الذي يتبنى علنًا شعارات نازية.
وقال لافروف في كلمة نُشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد: "في الواقع، كل ما يحدث في أوكرانيا حاليًا هو حرب يشنها الغرب بأيدي نظام كييف، الذي يتبنى علنًا شعارات نازية".
وأوضح لافروف أن الغرب يزعم أن نظام كييف "يدافع عن القيم الأوروبية"، مضيفًا أنه "لا يعتقد أن هناك ما يٌمكن إضافته في هذا الأمر".
كما اعتبر وزير الخارجية الروسي أن مؤشرات بدء الولايات المتحدة الاستجابة للضغوط الأوروبية
فيما يتعلق بالملف الأوكراني كانت ظاهرة منذ بعض الوقت.
وأضاف: "توجد مؤشرات على أن الزملاء الأمريكيين بدأوا يستجيبون بشكل أو بآخر لهذا الضغط كانت ملحوظة منذ فترة"، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية تواصل السعي لدفع الولايات المتحدة إلى التخلي عن نهج التوصل إلى تسوية طويلة الأمد وعادلة للنزاع في أوكرانيا".
وأوضح لافروف أن "الأوروبيين يحاولون دفع واشنطن إلى تبني تكتيك وقف إطلاق النار الفوري
، للحصول مجددًا على فترة هدنة تسمح بإنعاش صناعاتهم العسكرية، وبطبيعة الحال لصالح فلاديمير زيلينسكي وقواته المسلحة".