https://sarabic.ae/20260618/لافروف-أوروبا-لا-تبحث-عن-السلام-في-أوكرانيا-بل-عن-استمرار-المواجهة-مع-روسيا-1114484155.html

لافروف: أوروبا لا تبحث عن السلام في أوكرانيا بل عن استمرار المواجهة مع روسيا

لافروف: أوروبا لا تبحث عن السلام في أوكرانيا بل عن استمرار المواجهة مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض، مشيرا إلى أن الدعوات الغربية للحوار... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T21:01+0000

2026-06-18T21:01+0000

2026-06-18T21:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال لافروف: "الاجتماع الذي عقد في لندن في 7 يونيو/تموز 2026 وضم قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع فلاديمير زيلينسكي، أسفر عن طرح مجموعة من الشروط المسبقة التي تقدم باعتبارها أساسا لأي عملية سلام"، لكنه اعتبرها عمليا إنذارا سياسيا يهدف إلى فرض رؤية أوروبية على روسيا بدلاً من الدخول في مفاوضات متوازنة.وأضاف أن إسهام أوروبا في تأجيج الأزمة الأوكرانية لا يمكن إنكاره، مشيرا إلى أنها، إلى جانب الولايات المتحدة، نظّمت ثورة 2004 البرتقالية في كييف.وتابع: "في عام 2013، رفض الاتحاد الأوروبي مقترحا روسيا لتسوية حول اتفاقية الشراكة"، ما أدى إلى أزمة سياسية في كييف بعد طلب الرئيس فيكتور يانوكوفيتش تأجيل التوقيع"، واعتبر لافروف أن ذلك أعقبه تحريض على اضطرابات أدت إلى انقلاب في فبراير/شباط 2014.وأشار إلى أحداث أوديسا عام 2014، مؤكدا أن غياب الإدانة الأوروبية لها يعكس ازدواجية المعايير، مضيفا أن اتفاقيات مينسك استخدمت، كأداة لكسب الوقت وتسليح أوكرانيا.وأكمل: "عقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة، أعلنت أوروبا الموحدة دعمها لجهود رئيس الوزراء البريطاني الرامية إلى تخريب مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا. وقد أدى نداء بوريس جونسون لكييف، "لا توقعوا على أي شيء، فقط قاتلوا"، إلى إغلاق الباب أمام أي دبلوماسية حقيقية في المستقبل المنظور".الوضع الحاليتساءل لافروف عن سبب تحول الخطاب الأوروبي نحو التفاوض، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي، هو فرض شروط على روسيا تشمل التعويضات وسحب القوات وتقييد الجيش الروسي وإلغاء قوانين داخلية.كما تحدث عن طموحات أوروبية للتوسع نحو أوكرانيا ومولدوفا وأرمينيا، واندماج دول شمال أوروبا في الناتو.المخاطر على الأمن العالميحذر لافروف من أن الوضع الحالي يهدد الأمن العالمي بشكل خطير، مشيراً إلى أن أي مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا قد تؤدي إلى تصعيد نووي كارثي.وأضاف أن أوروبا تتحدث عن "الاستقلال الاستراتيجي" بينما تعزز قدراتها العسكرية، بما في ذلك البعد النووي، وانتقد محاولات تصوير روسيا كقوة عدوانية، مؤكداً أن هذه الاتهامات تهدف إلى تبرير زيادة الإنفاق العسكري.موقف روسياأكد لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي" أن روسيا منفتحة على الحوار، لكنها ترى أوروبا طرفا يسعى لهزيمتها، مضيفا أن روسيا تسعى لتحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية، بشرط ضمان أمن حدودها الغربية واحترام حقوق الناطقين بالروسية.وأكد أن استعادة الثقة ممكنة فقط عبر خطوات ملموسة، وليس عبر الإنذارات والمهل السياسية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لافروف: ويتكوف وكوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريبالكرملين: بوتين يعرب لترامب عن ثقته في قدرتهما على إضفاء بعد جديد على العلاقات بين البلدين

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