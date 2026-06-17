https://sarabic.ae/20260617/أوكرانيا-تواجه-نقصا-في-الجنود-في-مقاطعة-تشيرنيغيف-1114420523.html
أوكرانيا تواجه نقصا في الجنود في مقاطعة تشيرنيغيف
أوكرانيا تواجه نقصا في الجنود في مقاطعة تشيرنيغيف
سبوتنيك عربي
أفادت أجهزة أمنية روسية، أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تحاول تشكيل مجموعات قتالية من وحدات الدفاع الجوي للسيطرة على مواقع في مقاطعة تشيرنيغيف. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T05:38+0000
2026-06-17T05:38+0000
2026-06-17T05:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة تشيرنيغيف، يجري تشكيل مجموعات قتالية من مجموعات الدفاع الجوي المتنقلة التابعة للفرقة الصاروخية المضادة للطائرات المنفصلة رقم 1150 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لتجهيز المواقع والسيطرة عليها في المنطقة الحدودية".وبحسب قوله، فإن الأمر مرتبط بنقص المجندين في بعض المناطق، لكنه لم يؤد إلا إلى تفاقم الوضع.وأضاف المصدر: "أدى هذا القرار الصادر عن قيادة الوحدة إلى تدفق كبير من الفارين، الذين اختفى الكثير منهم عن الأنظار فور تلقيهم الأمر".في اجتماع عقد مؤخراً مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF)، صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأنه تم فتح 200 ألف قضية جنائية تتعلق بالفرار من الخدمة العسكرية في أوكرانيا، وأن حوالي 20 ألف شخص ينشقون عن القوات المسلحة الأوكرانية كل شهر.وبحسب وكالات الأمن الروسية، فقد تخلى ما يقرب من 480 ألف شخص طواعية في صفوف جيش العدو.جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكرانيتحييد 60% من عناصر سريتي حدود أوكرانيتين في سومي- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20260519/البنتاغون-روسيا-تحتفظ-بتفوق-إستراتيجي-وعملياتي-على-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1113524579.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تواجه نقصا في الجنود في مقاطعة تشيرنيغيف
أفادت أجهزة أمنية روسية، أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تحاول تشكيل مجموعات قتالية من وحدات الدفاع الجوي للسيطرة على مواقع في مقاطعة تشيرنيغيف.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة تشيرنيغيف، يجري تشكيل مجموعات قتالية من مجموعات الدفاع الجوي المتنقلة التابعة للفرقة الصاروخية المضادة للطائرات المنفصلة رقم 1150 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية لتجهيز المواقع والسيطرة عليها في المنطقة الحدودية".
وبحسب قوله، فإن الأمر مرتبط بنقص المجندين في بعض المناطق، لكنه لم يؤد إلا إلى تفاقم الوضع.
وأضاف المصدر: "أدى هذا القرار الصادر عن قيادة الوحدة إلى تدفق كبير من الفارين، الذين اختفى الكثير منهم عن الأنظار فور تلقيهم الأمر".
في اجتماع عقد مؤخراً مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF)، صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأنه تم فتح 200 ألف قضية جنائية تتعلق بالفرار من الخدمة العسكرية في أوكرانيا، وأن حوالي 20 ألف شخص ينشقون عن القوات المسلحة الأوكرانية كل شهر.
وبحسب وكالات الأمن الروسية، فقد تخلى ما يقرب من 480 ألف شخص طواعية في صفوف جيش العدو.