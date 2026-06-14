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الكرملين: بوتين يعرب لترامب عن ثقته في قدرتهما على إضفاء بعد جديد على العلاقات بين البلدين
الكرملين: بوتين يعرب لترامب عن ثقته في قدرتهما على إضفاء بعد جديد على العلاقات بين البلدين
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، عن ثقته في قدرتهما على إضفاء طابع جديد على العلاقات... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T17:28+0000
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وجاء في الرسالة التي نشرها موقع الكرملين: "أنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة يُمكننا حقًا إعطاء بُعد جديد للعلاقات الروسية الأمريكية، وبذل الكثير لضمان الأمن والاستقرار على الساحة العالمية".وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين اليوم الأحد: "اتسمت المحادثة بطابع ودي وصريح، واستمرت نحو ساعة. وإذا أردتم التوقيت الدقيق، فقد استمرت 55 دقيقة بالضبط".وأضاف أوشاكوف: "ناقش الزعيمان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأميركية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".وتابع: أشار الرئيس الروسي أنه "إذا بادر فلاديمير زيلينسكي مجدداً بنية عقد لقاء مع الرئيس الروسي، فليأت إلى موسكو".
https://sarabic.ae/20260614/بوتين-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-ترامب-استمر-لـ55-دقيقة--1114340848.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: بوتين يعرب لترامب عن ثقته في قدرتهما على إضفاء بعد جديد على العلاقات بين البلدين

17:28 GMT 14.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، عن ثقته في قدرتهما على إضفاء طابع جديد على العلاقات الروسية الأمريكية، والعمل معا لتحقيق الكثير لضمان الأمن والاستقرار العالميين.
وجاء في الرسالة التي نشرها موقع الكرملين: "أنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة يُمكننا حقًا إعطاء بُعد جديد للعلاقات الروسية الأمريكية، وبذل الكثير لضمان الأمن والاستقرار على الساحة العالمية".
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمر لمدة 55 دقيقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
بوتين يبلغ ترامب أن محاولات كييف ضرب البنية التحتية المدنية الروسية لن تغير الوضع في ساحة المعركة
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وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين اليوم الأحد: "اتسمت المحادثة بطابع ودي وصريح، واستمرت نحو ساعة. وإذا أردتم التوقيت الدقيق، فقد استمرت 55 دقيقة بالضبط".

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية، قضايا رئيسية متعلقة بالوضع الدولي الراهن والعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف أوشاكوف: "ناقش الزعيمان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأميركية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".
وتابع: أشار الرئيس الروسي أنه "إذا بادر فلاديمير زيلينسكي مجدداً بنية عقد لقاء مع الرئيس الروسي، فليأت إلى موسكو".
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