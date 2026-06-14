https://sarabic.ae/20260614/الكرملين-بوتين-يعرب-لترامب-عن-ثقته-في-قدرتهما-على-إضفاء-بعد-جديد-على-العلاقات-بين-البلدين-1114343161.html

الكرملين: بوتين يعرب لترامب عن ثقته في قدرتهما على إضفاء بعد جديد على العلاقات بين البلدين

الكرملين: بوتين يعرب لترامب عن ثقته في قدرتهما على إضفاء بعد جديد على العلاقات بين البلدين

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، عن ثقته في قدرتهما على إضفاء طابع جديد على العلاقات... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T17:28+0000

2026-06-14T17:28+0000

2026-06-14T17:28+0000

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء في الرسالة التي نشرها موقع الكرملين: "أنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة يُمكننا حقًا إعطاء بُعد جديد للعلاقات الروسية الأمريكية، وبذل الكثير لضمان الأمن والاستقرار على الساحة العالمية".وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين اليوم الأحد: "اتسمت المحادثة بطابع ودي وصريح، واستمرت نحو ساعة. وإذا أردتم التوقيت الدقيق، فقد استمرت 55 دقيقة بالضبط".وأضاف أوشاكوف: "ناقش الزعيمان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأميركية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".وتابع: أشار الرئيس الروسي أنه "إذا بادر فلاديمير زيلينسكي مجدداً بنية عقد لقاء مع الرئيس الروسي، فليأت إلى موسكو".

https://sarabic.ae/20260614/بوتين-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-ترامب-استمر-لـ55-دقيقة--1114340848.html

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