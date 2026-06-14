https://sarabic.ae/20260614/الكرملين-بوتين-يعرب-لترامب-عن-ثقته-في-قدرتهما-على-إضفاء-بعد-جديد-على-العلاقات-بين-البلدين-1114343161.html
الكرملين: بوتين يعرب لترامب عن ثقته في قدرتهما على إضفاء بعد جديد على العلاقات بين البلدين
الكرملين: بوتين يعرب لترامب عن ثقته في قدرتهما على إضفاء بعد جديد على العلاقات بين البلدين
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، عن ثقته في قدرتهما على إضفاء طابع جديد على العلاقات... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T17:28+0000
2026-06-14T17:28+0000
2026-06-14T17:28+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وجاء في الرسالة التي نشرها موقع الكرملين: "أنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة يُمكننا حقًا إعطاء بُعد جديد للعلاقات الروسية الأمريكية، وبذل الكثير لضمان الأمن والاستقرار على الساحة العالمية".وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين اليوم الأحد: "اتسمت المحادثة بطابع ودي وصريح، واستمرت نحو ساعة. وإذا أردتم التوقيت الدقيق، فقد استمرت 55 دقيقة بالضبط".وأضاف أوشاكوف: "ناقش الزعيمان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأميركية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".وتابع: أشار الرئيس الروسي أنه "إذا بادر فلاديمير زيلينسكي مجدداً بنية عقد لقاء مع الرئيس الروسي، فليأت إلى موسكو".
https://sarabic.ae/20260614/بوتين-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-ترامب-استمر-لـ55-دقيقة--1114340848.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: بوتين يعرب لترامب عن ثقته في قدرتهما على إضفاء بعد جديد على العلاقات بين البلدين
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده الثمانين، عن ثقته في قدرتهما على إضفاء طابع جديد على العلاقات الروسية الأمريكية، والعمل معا لتحقيق الكثير لضمان الأمن والاستقرار العالميين.
وجاء في الرسالة التي نشرها موقع الكرملين: "أنا على ثقة من أنه من خلال الجهود المشتركة يُمكننا حقًا إعطاء بُعد جديد للعلاقات الروسية الأمريكية، وبذل الكثير لضمان الأمن والاستقرار على الساحة العالمية".
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمر لمدة 55 دقيقة.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين اليوم الأحد: "اتسمت المحادثة بطابع ودي وصريح، واستمرت نحو ساعة. وإذا أردتم التوقيت الدقيق، فقد استمرت 55 دقيقة بالضبط".
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية، قضايا رئيسية متعلقة بالوضع الدولي الراهن والعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.
وأضاف أوشاكوف: "ناقش الزعيمان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأميركية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".
وتابع: أشار الرئيس الروسي أنه "إذا بادر فلاديمير زيلينسكي مجدداً بنية عقد لقاء مع الرئيس الروسي، فليأت إلى موسكو".