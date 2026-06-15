https://sarabic.ae/20260615/لوكاشينكو-الصراع-في-أوكرانيا-أكثر-تعقيدا-من-الصراع-بين-أمريكا-وإيران-1114376290.html
لوكاشينكو: الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدا من الصراع بين أمريكا وإيران
لوكاشينكو: الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدا من الصراع بين أمريكا وإيران
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بأن الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدًا بكثير من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T18:48+0000
2026-06-15T18:48+0000
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وقال لوكاشينكو خلال مقابلة: "الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدًا بكثير (من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران)".وأوضح لوكاشينكو أنه لا يمكن حل الصراع في أوكرانيا بالطرق العسكرية، وقال: "لا يوجد حل عسكري (للصراع) في أوكرانيا".واقترح لوكاشينكو إزالة تدريجية لجميع الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، وقال: "إذا كان ذلك بالعدل، فلنقم بإزالة جميع الأسلحة النووية بهدوء وبالتدريج في العالم ".وقال وزير الخارجية الروسية خلال إحاطة صحفية: "لا أملك أي وهم بأن أوروبا، بتشكيلتها الحالية، قادرة على فعل أي شيء مفيد. ولا شك لديّ في أنها ستسعى إلى عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل عادل للأزمة".
https://sarabic.ae/20260615/لافروف-ترامب-أكد-خلال-محادثته-مع-بوتين-أن-أمريكا-مهتمة-بإيجاد-حل-للأزمة-الأوكرانية--1114359440.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أحداث بيلاروسيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أحداث بيلاروسيا
لوكاشينكو: الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدا من الصراع بين أمريكا وإيران
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بأن الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدًا بكثير من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال لوكاشينكو خلال مقابلة: "الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدًا بكثير (من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران)".
وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا قد ينتهي هذا العام، وقال: "هذا أمرٌ وارد جدا، ويتوقف على إرادة بعض الأطراف. فإذا وجدت هذه الإرادة والرغبة، يمكن إنهاء هذه الحرب خلال هذا العام، بل وحتى الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد ينتهي هذا العام".
وأوضح لوكاشينكو أنه لا يمكن حل الصراع في أوكرانيا بالطرق العسكرية، وقال: "لا يوجد حل عسكري (للصراع) في أوكرانيا".
واقترح لوكاشينكو إزالة تدريجية لجميع الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، وقال: "إذا كان ذلك بالعدل، فلنقم بإزالة جميع الأسلحة النووية بهدوء وبالتدريج في العالم ".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، عقب محادثاته مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، أن أوروبا غير قادرة على تقديم أي شيء مفيد بما في ذلك التسوية الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية الروسية خلال إحاطة صحفية: "لا أملك أي وهم بأن أوروبا، بتشكيلتها الحالية، قادرة على فعل أي شيء مفيد. ولا شك لديّ في أنها ستسعى إلى عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل عادل للأزمة".