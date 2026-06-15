https://sarabic.ae/20260615/لوكاشينكو-الصراع-في-أوكرانيا-أكثر-تعقيدا-من-الصراع-بين-أمريكا-وإيران-1114376290.html

لوكاشينكو: الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدا من الصراع بين أمريكا وإيران

لوكاشينكو: الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدا من الصراع بين أمريكا وإيران

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بأن الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدًا بكثير من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T18:48+0000

2026-06-15T18:48+0000

2026-06-15T18:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أحداث بيلاروسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106931457_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_8ab6ffeeba2ebed8e06b0ced2ca55ab3.jpg

وقال لوكاشينكو خلال مقابلة: "الصراع في أوكرانيا أكثر تعقيدًا بكثير (من الصراع بين الولايات المتحدة وإيران)".وأوضح لوكاشينكو أنه لا يمكن حل الصراع في أوكرانيا بالطرق العسكرية، وقال: "لا يوجد حل عسكري (للصراع) في أوكرانيا".واقترح لوكاشينكو إزالة تدريجية لجميع الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، وقال: "إذا كان ذلك بالعدل، فلنقم بإزالة جميع الأسلحة النووية بهدوء وبالتدريج في العالم ".وقال وزير الخارجية الروسية خلال إحاطة صحفية: "لا أملك أي وهم بأن أوروبا، بتشكيلتها الحالية، قادرة على فعل أي شيء مفيد. ولا شك لديّ في أنها ستسعى إلى عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل عادل للأزمة".

https://sarabic.ae/20260615/لافروف-ترامب-أكد-خلال-محادثته-مع-بوتين-أن-أمريكا-مهتمة-بإيجاد-حل-للأزمة-الأوكرانية--1114359440.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أحداث بيلاروسيا