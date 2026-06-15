https://sarabic.ae/20260615/لافروف-ترامب-أكد-خلال-محادثته-مع-بوتين-أن-أمريكا-مهتمة-بإيجاد-حل-للأزمة-الأوكرانية--1114359440.html
لافروف: ترامب أكد خلال محادثته مع بوتين أن أمريكا مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية
لافروف: ترامب أكد خلال محادثته مع بوتين أن أمريكا مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد،... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية بيلاروسيا مكسيم ريزينكوف: "أمس كانت هناك محادثة هاتفية بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب، وتناولا هذا الموضوع. وأكد الرئيس ترامب بشكل عام أنه مهتم بالمساعدة والبحث عن حل عادل وطويل الأمد للأزمة الأوكرانية".وأشار لافروف إلى أن موسكو ستراقب الخطوات الملموسة التي ستتخذها الولايات المتحدة الأمريكية. وقال: "لقد اندفعوا بعد قمة ألاسكا مباشرة إلى واشنطن في مجموعة كبيرة، وبدأوا تدريجياً وبشكل متسق في محاولة إقناع الرئيس ترامب بالتراجع عن ذلك الخط الذي اقترحه هو نفسه والذي أيده الرئيس بوتين خلال القمة في أنكوريج". وقال: "ما زلنا نتوقع تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين في 15 أغسطس/آب من العام الماضي في أنكوريج، ألاسكا. وهذا صحيحٌ على وجه الخصوص، إذ أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب هما من اقترحا الاتفاق، واقترحا بنوده الرئيسية، ووافق عليه الرئيس بوتين. ستكون هذه خطوة أولى حاسمة نحو إنهاء الصراع، وستتيح لنا البدء في الاتفاق على العديد من التفاصيل الأخرى، وهي كثيرة".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمر لمدة 55 دقيقة.وأضاف أوشاكوف: "ناقش الرئيسان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".بوتين يبلغ ترامب أن محاولات كييف ضرب البنية التحتية المدنية الروسية لن تغير الوضع في ساحة المعركةبوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الإستراتيجي
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع نظيره البيلاروسي ريجينكوف
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع نظيره البيلاروسي ريجينكوف
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: ترامب أكد خلال محادثته مع بوتين أن أمريكا مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية
12:01 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 12:10 GMT 15.06.2026)
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، أن واشنطن مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية بيلاروسيا مكسيم ريزينكوف: "أمس كانت هناك محادثة هاتفية بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب، وتناولا هذا الموضوع. وأكد الرئيس ترامب بشكل عام أنه مهتم بالمساعدة والبحث عن حل عادل وطويل الأمد للأزمة الأوكرانية".
وأشار لافروف إلى أن موسكو ستراقب الخطوات الملموسة التي ستتخذها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح لافروف أن الدول الأوروبية تسعى لإقناع الرئيس ترامب بعدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة مع الرئيس بوتين في أنكوريج في ولاية ألاسكا.
وقال: "لقد اندفعوا بعد قمة ألاسكا مباشرة إلى واشنطن في مجموعة كبيرة
، وبدأوا تدريجياً وبشكل متسق في محاولة إقناع الرئيس ترامب بالتراجع عن ذلك الخط الذي اقترحه هو نفسه والذي أيده الرئيس بوتين خلال القمة في أنكوريج".
وأكد لافروف أن روسيا تتوقع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، والتي ستكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال: "ما زلنا نتوقع تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين في 15 أغسطس/آب من العام الماضي في أنكوريج، ألاسكا. وهذا صحيحٌ على وجه الخصوص، إذ أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب هما من اقترحا الاتفاق، واقترحا بنوده الرئيسية، ووافق عليه الرئيس بوتين. ستكون هذه خطوة أولى حاسمة نحو إنهاء الصراع، وستتيح لنا البدء في الاتفاق على العديد من التفاصيل الأخرى، وهي كثيرة".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأحد، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، استمر لمدة 55 دقيقة.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحفيين عقب المحادثة: "اتسمت المحادثة بطابع ودي وصريح، واستمرت نحو ساعة. وإذا أردتم التوقيت الدقيق، فقد استمرت 55 دقيقة بالضبط".
وأضاف أوشاكوف: "ناقش الرئيسان بالطبع موضوعات رئيسية تتعلق بالوضع الدولي الراهن، وتعزيز العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلين من الجانبين".