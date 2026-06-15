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بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع نظيره البيلاروسي ريجينكوف
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع نظيره البيلاروسي ريجينكوف
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا عقب محادثاته مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف. 15.06.2026, سبوتنيك عربي
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وكشف لافروف ما ناقشه في اجتماعه مع لوكاشينكو(الرئيس البيلاروسي ألكسندر)، موضحًا: "قيّمنا بشكل إيجابي مستوى التنسيق في السياسة الخارجية الروسية البيلاروسية، وتبادلنا وجهات النظر حول قضايا رئيسية يُثيرها الغرب، ليس فقط فيما يتعلق بالتسوية الأوكرانية، مما يُعيق أي جهود صادقة، بل يُؤدي أيضاً إلى تصعيد التوترات في أجزاء أخرى من أوروبا".وقال لافروف حول إن التصريحات الأخيرة بشأن إيران مشجّعة: "ناقشنا الوضع المحيط بإيران، بما في ذلك تداعياته على الأمن الإقليمي والدولي. ونأمل أن تترجم التصريحات المُشجّعة التي صدرت هذا الصباح من واشنطن وطهران وباكستان، بصفتها دولة وسيطة في المفاوضات، إلى أفعال".وأضاف: "نتشارك موقفًا مشتركًا - فنحن حلفاء ملتزمون بتعهدات تحالفنا. ونُدرك نوايا أولئك الذين يحاولون إيجاد ثغرات في نهجنا، لزرع الفتنة، كما يُقال بالروسية".وأشار إلى أن "الغرب يخرب أي محاولات للحصول على معلومات حول الاستفزاز في بوتشا".وكان صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عقب لقائه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريب.وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قال خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف: "لقد كنت أنتظر هذا اللقاء. أود أن أتبادل معكم الآراء والانطباعات حول مجمل الأوضاع الدولية... ويهمنا رصد هذه التطورات لتحديد المسارات الدبلوماسية المناسبة لبلادنا، مسترشدين برؤية القوى الكبرى كروسيا والصين، لتحديد الاتجاهات التي يتعين علينا تبنيها في سياستنا الخارجية".
https://sarabic.ae/20260615/-بث-مباشر-لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-لقائه-بالرئيس-البيلاروسي-1114354997.html
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع نظيره البيلاروسي ريجينكوف
سبوتنيك عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع نظيره البيلاروسي ريجينكوف
2026-06-15T11:13+0000
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع نظيره البيلاروسي ريجينكوف
11:13 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 11:30 GMT 15.06.2026)
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا عقب محادثاته مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف.
وكشف لافروف ما ناقشه في اجتماعه مع لوكاشينكو(الرئيس البيلاروسي ألكسندر)، موضحًا: "قيّمنا بشكل إيجابي مستوى التنسيق في السياسة الخارجية الروسية البيلاروسية، وتبادلنا وجهات النظر حول قضايا رئيسية يُثيرها الغرب، ليس فقط فيما يتعلق بالتسوية الأوكرانية، مما يُعيق أي جهود صادقة، بل يُؤدي أيضاً إلى تصعيد التوترات في أجزاء أخرى من أوروبا".
وقال لافروف حول إن التصريحات الأخيرة بشأن إيران مشجّعة: "ناقشنا الوضع المحيط بإيران، بما في ذلك تداعياته على الأمن الإقليمي والدولي. ونأمل أن تترجم التصريحات المُشجّعة التي صدرت هذا الصباح من واشنطن وطهران وباكستان، بصفتها دولة وسيطة في المفاوضات، إلى أفعال".
وأضاف: "نتشارك موقفًا مشتركًا - فنحن حلفاء ملتزمون بتعهدات تحالفنا. ونُدرك نوايا أولئك الذين يحاولون إيجاد ثغرات في نهجنا، لزرع الفتنة، كما يُقال بالروسية".
وأشار إلى أن "الغرب يخرب أي محاولات للحصول على معلومات حول الاستفزاز في بوتشا".
وكان صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عقب لقائه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيزوران موسكو في المستقبل القريب.
وأضاف أنه ناقش مع الرئيس البيلاروسي النزاع الأوكراني، موضحا: "كان الوضع المحيط بالأزمة الأوكرانية محور الاهتمام، كما هو الحال عادةً خلال اجتماعات قادتنا. الحرب التي شنّها الغرب، عبر النظام الأوكراني، ضد روسيا الاتحادية بعد الانقلاب، حرب هجينة في البداية، ثم حرب مباشرة لا تزال مستمرة. يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لضمان إحقاق العدالة".
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قال خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف: "لقد كنت أنتظر هذا اللقاء. أود أن أتبادل معكم الآراء والانطباعات حول مجمل الأوضاع الدولية... ويهمنا رصد هذه التطورات لتحديد المسارات الدبلوماسية المناسبة لبلادنا، مسترشدين برؤية القوى الكبرى كروسيا والصين، لتحديد الاتجاهات التي يتعين علينا تبنيها في سياستنا الخارجية".