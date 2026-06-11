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الخارجية الروسية تكشف تفاصيل لقاء لافروف مع نظيره البحريني في موسكو
الخارجية الروسية تكشف تفاصيل لقاء لافروف مع نظيره البحريني في موسكو
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الخارجية الروسية، عبر بيان لها اليوم الخميس، عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان الذي نشر على موقع الوزراة الإلكتروني، أن كلا الوزيران أكدا على أهمية الإسراع في استعادة الملاحة الآمنة والمستقرة في مضيق "هرمز"، لما له من أهمية بالغة للاقتصاد العالمي.وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المفهوم الروسي المُحدَّث لضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي. وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن "لافروف أطلع نظيره البحريني على تفاصيل النهج الروسي الأساسي لحل النزاع في أوكرانيا".ووصل وزير الخارجية البحريني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، والتقى نظيره الروسي سيرغي لافروف، وعقد الجانبان محادثات مشتركة شملت عددا من القضايا. موسكو: الاتحاد الأوروبي يرغب في المشاركة في مفاوضات أوكرانيا ضمن وفد موحد مناهض لروسياعلماء روس يطورون علاجا مبتكرا للقضاء على البكتيريا المسببة للصديد
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الخارجية الروسية تكشف تفاصيل لقاء لافروف مع نظيره البحريني في موسكو
13:44 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 14:03 GMT 11.06.2026)
كشفت وزارة الخارجية الروسية، عبر بيان لها اليوم الخميس، عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة الروسية موسكو.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع الوزراة الإلكتروني، أن كلا الوزيران أكدا على أهمية الإسراع في استعادة الملاحة الآمنة والمستقرة في مضيق "هرمز"، لما له من أهمية بالغة للاقتصاد العالمي.
وأضاف البيان: "تتبنى روسيا والبحرين نهجًا مشتركًا يدعو إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، قائم على إطار قانوني دولي راسخ، ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل".
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المفهوم الروسي المُحدَّث لضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي.
وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن "لافروف أطلع نظيره البحريني على تفاصيل النهج الروسي الأساسي لحل النزاع في أوكرانيا".
ووصل وزير الخارجية البحريني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، والتقى نظيره الروسي سيرغي لافروف، وعقد الجانبان محادثات مشتركة شملت عددا من القضايا.