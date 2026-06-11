https://sarabic.ae/20260611/رئيس-السلطة-القضائية-الإيرانية-طهران-ستضرب-المسمار-الأخير-في-نعش-أمريكا-بغرب-آسيا-1114260242.html

رئيس السلطة القضائية الإيرانية: طهران ستضرب المسمار الأخير في نعش أمريكا بغرب آسيا

رئيس السلطة القضائية الإيرانية: طهران ستضرب المسمار الأخير في نعش أمريكا بغرب آسيا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس السلطة القضائية الإيرانية، محسني إيجئي، اليوم الخميس، بأنه "يجب على أمريكا أن تعلم أن المعادلات الاستراتيجية والترتيبات الأمنية في منطقة غرب آسيا لن... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T13:46+0000

2026-06-11T13:46+0000

2026-06-11T13:46+0000

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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الخميس، عن محسني إيجئي، أن "إيران الإسلامية ستضرب المسمار الأخير في نعش أمريكا في غرب آسيا".وقال المسؤول الإيراني "لقد اعتدى الأمريكيون المعتدون الليلة الماضية على نقاط من بلادنا. وسرعان ما ردت القوات المسلحة الإيرانية على المعتدين، ومشكلة كبار المسؤولين الأمريكيين، هي أنهم لم يستوعبوا بعد مفهوم الغيرة والحمية الإيرانية".وأضاف محسني إيجئي، أنه "يجب على الجميع أن يعلموا أن الدفاع عن الوطن بالنسبة للإيراني المسلم ليس مجرد حماية للتراب، بل هو حراسة للشرف والهوية وإرث حضاري عظيم".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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