https://sarabic.ae/20260611/طهران-نحتفظ-بأعلى-مستويات-الجاهزية-وأي-تجاوز-للخطوط-الحمراء-سيواجه-برد-صارم-1114256439.html

طهران: نحتفظ بأعلى مستويات الجاهزية وأي تجاوز للخطوط الحمراء سيواجه "برد صارم"

طهران: نحتفظ بأعلى مستويات الجاهزية وأي تجاوز للخطوط الحمراء سيواجه "برد صارم"

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، أن القوات المسلحة الإيرانية تحتفظ بأعلى مستويات الجاهزية، لافتة إلى أن أي تجاوز للخطوط الحمراء الإيرانية سيواجه برد "قاطع وصارم". 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T12:30+0000

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وقال المتحدث باسم ​القوات المسلحة الإيرانية​ العميد أبو الفضل شكارجي: "القوات المسلحة الإيرانية تمر بأعلى مستويات الجاهزية بدعم من الصناعات الدفاعية في البلاد".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار

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