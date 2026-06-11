https://sarabic.ae/20260611/الكرملين-روسيا-تحث-الولايات-المتحدة-وإيران-على-ضبط-النفس-والعودة-إلى-المفاوضات-1114252487.html

الكرملين: روسيا تحث الولايات المتحدة وإيران على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات

الكرملين: روسيا تحث الولايات المتحدة وإيران على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو تشعر بقلق إزاء التصعيد الجديد والتوترات المحيطة بإيران، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T09:47+0000

2026-06-11T09:47+0000

2026-06-11T10:06+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال بيسكوف للصحفيين، إن روسيا "تدعو جميع أطراف هذا النزاع إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".وقال بيسكوف للصحفيين: "إن الجولة الأخيرة من تصعيد التوترات، تحمل في طياتها تداعيات سلبية جديدة إضافية على الوضع في المنطقة والاقتصاد الدولي ككل".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أن قواتها نفذت ضربات إضافية قالت إنها "دفاعية" ضد عدة أهداف داخل إيران.بدورها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، الليلة الماضية، محذرة من أن هذ الهجمات تجعل وقف إطلاق النار الحالي عديم الجدوى.لافروف: روسيا تدعو إلى وضع مفهوم أمني مشترك لمنطقة الخليج

https://sarabic.ae/20260611/طهران-الهجمات-الأمريكية-الأخيرة-على-إيران-تجعل-وقف-إطلاق-النار-عديم-الجدوى-1114251027.html

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