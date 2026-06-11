https://sarabic.ae/20260611/الكرملين-روسيا-تحث-الولايات-المتحدة-وإيران-على-ضبط-النفس-والعودة-إلى-المفاوضات-1114252487.html
الكرملين: روسيا تحث الولايات المتحدة وإيران على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات
الكرملين: روسيا تحث الولايات المتحدة وإيران على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو تشعر بقلق إزاء التصعيد الجديد والتوترات المحيطة بإيران، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T09:47+0000
2026-06-11T09:47+0000
2026-06-11T10:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بيسكوف للصحفيين، إن روسيا "تدعو جميع أطراف هذا النزاع إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".وقال بيسكوف للصحفيين: "إن الجولة الأخيرة من تصعيد التوترات، تحمل في طياتها تداعيات سلبية جديدة إضافية على الوضع في المنطقة والاقتصاد الدولي ككل".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أن قواتها نفذت ضربات إضافية قالت إنها "دفاعية" ضد عدة أهداف داخل إيران.بدورها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، الليلة الماضية، محذرة من أن هذ الهجمات تجعل وقف إطلاق النار الحالي عديم الجدوى.لافروف: روسيا تدعو إلى وضع مفهوم أمني مشترك لمنطقة الخليج
https://sarabic.ae/20260611/طهران-الهجمات-الأمريكية-الأخيرة-على-إيران-تجعل-وقف-إطلاق-النار-عديم-الجدوى-1114251027.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكرملين: روسيا تحث الولايات المتحدة وإيران على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات
09:47 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 10:06 GMT 11.06.2026)
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو تشعر بقلق إزاء التصعيد الجديد والتوترات المحيطة بإيران، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التدهور.
وقال بيسكوف للصحفيين، إن روسيا "تدعو جميع أطراف هذا النزاع إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".
وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، "موجة التصعيد الجديدة وحالة التوتر المحيطة بإيران محفوفة بعواقب وتداعيات وخيمة على الوضع في المنطقة ومسار الاقتصاد الدولي".
وقال بيسكوف للصحفيين: "إن الجولة الأخيرة من تصعيد التوترات، تحمل في طياتها تداعيات سلبية جديدة إضافية على الوضع في المنطقة والاقتصاد الدولي ككل".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أن قواتها نفذت ضربات إضافية قالت إنها "دفاعية" ضد عدة أهداف داخل إيران.
وذكرت القيادة المركزية أن هذه العمليات تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر"، مؤكدة أن قواتها "تظل في حالة يقظة واستعداد كاملين".
بدورها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، الليلة الماضية، محذرة من أن هذ الهجمات تجعل وقف إطلاق النار الحالي عديم الجدوى.