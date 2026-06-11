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الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
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لافروف: روسيا تدعو إلى وضع مفهوم أمني مشترك لمنطقة الخليج
لافروف: روسيا تدعو إلى وضع مفهوم أمني مشترك لمنطقة الخليج
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، خلال لقائه بنظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في العاصمة الروسية موسكو، أن "روسيا تدعو إلى وضع... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T09:14+0000
2026-06-11T10:16+0000
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وقال لافروف في خلال اجتماعه مع وزير خارجية البحرين: "روسيا تدعو إلى وضع مفهوم أمني مشترك لمنطقة الخليج، هذا المفهوم يجب أن يشمل إيران، ودول الخليج، والجهات الفاعلة الخارجية".وأضاف: "لقد قدرنا عاليا الحضور الواسع لمملكة البحرين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الفائت".وبدوره، هنأ وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، روسيا على استضافتها المنتدى الاقتصادي الدولي، كونه حدث ذو أهمية دولية.وأشار إلى أن البحرين ترحب بالجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الوضع في المنطقة.وأكد قائلًا: "نعلم أن روسيا تؤمن بإمكانية إيجاد حل للأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، ونحن نقدر عاليُا تنسيقنا على المنصات الدولية".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.ترامب: الولايات المتحدة تعتزم شن هجمات واسعة النطاق على إيرانطهران: الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران تجعل وقف إطلاق النار عديم الجدوى
https://sarabic.ae/20260610/قوة-دفاع-البحرين-إحباط-هجمات-إيرانية-بالصواريخ-والطائرات-المسيرة-واستعداد-كامل-لحماية-المملكة--1114221739.html
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لافروف يلتقي نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني
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لافروف يلتقي نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

لافروف: روسيا تدعو إلى وضع مفهوم أمني مشترك لمنطقة الخليج

09:14 GMT 11.06.2026 (تم التحديث: 10:16 GMT 11.06.2026)
© Sputnik . Kristina Solovyova / الانتقال إلى بنك الصورافروف يلتقي بنظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في موسكو
افروف يلتقي بنظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© Sputnik . Kristina Solovyova
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تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، خلال لقائه بنظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في العاصمة الروسية موسكو، أن "روسيا تدعو إلى وضع مفهوم أمني مشترك لمنطقة الخليج، وهذا المفهوم يجب أن يشمل إيران أيضا".
وقال لافروف في خلال اجتماعه مع وزير خارجية البحرين: "روسيا تدعو إلى وضع مفهوم أمني مشترك لمنطقة الخليج، هذا المفهوم يجب أن يشمل إيران، ودول الخليج، والجهات الفاعلة الخارجية".
وتابع: "أتوقع مناقشة كافة جوانب تعاوننا الثنائي اليوم، ومناقشة أهم القضايا على الأجندة الإقليمية بالتفصيل، بما في ذلك الوضع في مضيق هرمز".
وأضاف: "لقد قدرنا عاليا الحضور الواسع لمملكة البحرين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الفائت".
وحول أن روسيا تتلقى ردود فعل أولية على مفهوم الأمن في الخليج العربي، أوضح: "قبل أسبوعين، قمنا بتحديث هذا المفهوم وأرسلناه إلى جميع العواصم، بما فيها المنامة. وبدأنا نتلقى ردود فعل أولية. ونأمل أن يُسهم هذا النهج، الذي لا يُؤجّج الصراع بين العرب والإيرانيين، بل يُوحّدهم من خلال تدابير بناء الثقة والتواصل المشترك، في إرساء الاستقرار في المنطقة".
© Ruptly
وبدوره، هنأ وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، روسيا على استضافتها المنتدى الاقتصادي الدولي، كونه حدث ذو أهمية دولية.
وأضاف أن البحرين تعرضت لهجوم بـ36 طائرة مسيرة إيرانية.
وأشار إلى أن البحرين ترحب بالجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الوضع في المنطقة.
وأكد قائلًا: "نعلم أن روسيا تؤمن بإمكانية إيجاد حل للأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، ونحن نقدر عاليُا تنسيقنا على المنصات الدولية".
البحرين - المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
قوة دفاع البحرين: إحباط "هجمات إيرانية" بالصواريخ والطائرات المسيرة واستعداد كامل لحماية المملكة
أمس, 08:02 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كل من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
ترامب: الولايات المتحدة تعتزم شن هجمات واسعة النطاق على إيران
طهران: الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران تجعل وقف إطلاق النار عديم الجدوى
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