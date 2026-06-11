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لافروف: روسيا تدعو إلى وضع مفهوم أمني مشترك لمنطقة الخليج

لافروف: روسيا تدعو إلى وضع مفهوم أمني مشترك لمنطقة الخليج

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، خلال لقائه بنظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في العاصمة الروسية موسكو، أن "روسيا تدعو إلى وضع... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T09:14+0000

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وقال لافروف في خلال اجتماعه مع وزير خارجية البحرين: "روسيا تدعو إلى وضع مفهوم أمني مشترك لمنطقة الخليج، هذا المفهوم يجب أن يشمل إيران، ودول الخليج، والجهات الفاعلة الخارجية".وأضاف: "لقد قدرنا عاليا الحضور الواسع لمملكة البحرين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الفائت".وبدوره، هنأ وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، روسيا على استضافتها المنتدى الاقتصادي الدولي، كونه حدث ذو أهمية دولية.وأشار إلى أن البحرين ترحب بالجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الوضع في المنطقة.وأكد قائلًا: "نعلم أن روسيا تؤمن بإمكانية إيجاد حل للأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، ونحن نقدر عاليُا تنسيقنا على المنصات الدولية".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.ترامب: الولايات المتحدة تعتزم شن هجمات واسعة النطاق على إيرانطهران: الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران تجعل وقف إطلاق النار عديم الجدوى

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لافروف يلتقي نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني سبوتنيك عربي لافروف يلتقي نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني 2026-06-11T09:14+0000 true PT14M50S

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