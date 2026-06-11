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طهران: الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران تجعل وقف إطلاق النار عديم الجدوى

طهران: الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران تجعل وقف إطلاق النار عديم الجدوى

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، الليلة الماضية، محذرة من أن هذ الهجمات تجعل وقف إطلاق النار الحالي عديم الجدوى. 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T09:15+0000

2026-06-11T09:15+0000

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وأكدت الوزارة الإيرانية في بيان لها، على اعتزام إيران تحييد مصادر الهجمات ضدها، موضحة أن "مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على هذا الهجوم تقع على عاتق النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة".وأضافت طهران أن "الهجمات غير القانونية والإجرامية التي شنتها الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة لا تُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي المتعلقة باحترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول فحسب، بل إنها جعلت وقف إطلاق النار المُبرم في 8 أبريل/ نيسان 2026 منعدم الجدوى عمليا".ولم تكتف الخارجية الإيرانية بذلك، بل حذرت من أن "استمرار استخدام الجيش الإرهابي الأمريكي أراضي ومنشآت بعض دول المنطقة، للتحضير لعمليات عدوانية ضد إيران وتنفيذها، يضع تلك الدول في صف المعتدين... وتُذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعزمها على تحييد منشأ ومصدر الهجمات العدوانية ضد إيران، وذلك تماشيًاً مع ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس ضد العدوان العسكري الأميركي وحلفائه".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد اتفاقا مع إيران مُرضيًا، سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كل ما عليهم (إيران) فعله هو توقيع الوثيقة. لقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي".واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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