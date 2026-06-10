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الجيش الأمريكي: بدأنا شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران
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الجيش الأمريكي: بدأنا شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران
الجيش الأمريكي: بدأنا شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T21:42+0000
2026-06-10T21:44+0000
إيران
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".
https://sarabic.ae/20260610/وزير-الحرب-الأميركي-لا-يستبعد-أن-تستمر-الولايات-المتحدة-في-شن-الهجمات-على-إيران-حتى-ليلة-الغد-1114243780.html
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إيران, أخبار إيران

الجيش الأمريكي: بدأنا شن ضربات ضد أهداف متعددة في إيران

21:42 GMT 10.06.2026 (تم التحديث: 21:44 GMT 10.06.2026)
© Photo / x.comمقاتلات "إف - 35"
مقاتلات إف - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© Photo / x.com
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
وزير الحرب الأمريكي لا يستبعد أن تستمر الولايات المتحدة في شن الهجمات على إيران حتى ليلة الغد
20:52 GMT
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