https://sarabic.ae/20260610/ترامب-أقترب-من-إصدار-أوامر-بشن-هجمات-على-جسور-ومحطات-طاقة-في-إيران-1114231005.html

ترامب: أقترب من إصدار أوامر بشن هجمات على جسور ومحطات طاقة في إيران

ترامب: أقترب من إصدار أوامر بشن هجمات على جسور ومحطات طاقة في إيران

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يقترب من إصدار أوامر بتنفيذ هجمات جديدة تستهدف محطات طاقة وجسور داخل إيران، في ظل تصاعد التوتر بين... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T12:35+0000

2026-06-10T12:35+0000

2026-06-10T12:35+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله، إنه يدرس توجيه ضربات جديدة ضد منشآت طاقة وبنى تحتية إيرانية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي على خلفية ما وصفه بـ"مماطلة" إيران وتعاملها مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن الإدارة الأميركية تتابع تطورات الملف الإيراني عن كثب، مؤكدًا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة للتعامل مع التطورات الحالية.وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء هجمات على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات بمدينة سيريك وتدمير خزاني مياه في حي بماني".وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.

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