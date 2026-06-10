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ترامب: أقترب من إصدار أوامر بشن هجمات على جسور ومحطات طاقة في إيران
ترامب: أقترب من إصدار أوامر بشن هجمات على جسور ومحطات طاقة في إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يقترب من إصدار أوامر بتنفيذ هجمات جديدة تستهدف محطات طاقة وجسور داخل إيران، في ظل تصاعد التوتر بين... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T12:35+0000
2026-06-10T12:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله، إنه يدرس توجيه ضربات جديدة ضد منشآت طاقة وبنى تحتية إيرانية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي على خلفية ما وصفه بـ"مماطلة" إيران وتعاملها مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن الإدارة الأميركية تتابع تطورات الملف الإيراني عن كثب، مؤكدًا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة للتعامل مع التطورات الحالية.وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء هجمات على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات بمدينة سيريك وتدمير خزاني مياه في حي بماني".وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
https://sarabic.ae/20260610/ترامب-إيران-ستدفع-ثمن-تأخرها-كثيرا-في-التفاوض-1114230482.html
https://sarabic.ae/20260610/إعلام-الولايات-المتحدة-تشن-موجة-ثالثة-من-الضربات-على-إيران-1114218474.html
https://sarabic.ae/20260609/مجلس-الأمن-يفشل-في-إدراج-بند-عدم-الانتشار-النووي-بشأن-إيران--نتيجة-الفيتو-الروسي-والصيني-1114216823.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

ترامب: أقترب من إصدار أوامر بشن هجمات على جسور ومحطات طاقة في إيران

12:35 GMT 10.06.2026
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يقترب من إصدار أوامر بتنفيذ هجمات جديدة تستهدف محطات طاقة وجسور داخل إيران، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله، إنه يدرس توجيه ضربات جديدة ضد منشآت طاقة وبنى تحتية إيرانية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي على خلفية ما وصفه بـ"مماطلة" إيران وتعاملها مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
ترامب: إيران ستدفع ثمن تأخرها كثيرا في التفاوض
12:18 GMT
وأضاف ترامب أن الإدارة الأميركية تتابع تطورات الملف الإيراني عن كثب، مؤكدًا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة للتعامل مع التطورات الحالية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين وقاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت، وذلك رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي" على مواقع جنوب إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء هجمات على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات بمدينة سيريك وتدمير خزاني مياه في حي بماني".
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
إعلام: الولايات المتحدة تشن موجة ثالثة من الضربات على إيران
01:00 GMT
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.
ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
مجلس الأمن يفشل في إدراج بند عدم الانتشار النووي بشأن إيران نتيجة الفيتو الروسي والصيني
أمس, 21:03 GMT
وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
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