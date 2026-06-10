https://sarabic.ae/20260610/ترامب-أقترب-من-إصدار-أوامر-بشن-هجمات-على-جسور-ومحطات-طاقة-في-إيران-1114231005.html
ترامب: أقترب من إصدار أوامر بشن هجمات على جسور ومحطات طاقة في إيران
ترامب: أقترب من إصدار أوامر بشن هجمات على جسور ومحطات طاقة في إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يقترب من إصدار أوامر بتنفيذ هجمات جديدة تستهدف محطات طاقة وجسور داخل إيران، في ظل تصاعد التوتر بين... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T12:35+0000
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2026-06-10T12:35+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله، إنه يدرس توجيه ضربات جديدة ضد منشآت طاقة وبنى تحتية إيرانية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي على خلفية ما وصفه بـ"مماطلة" إيران وتعاملها مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن الإدارة الأميركية تتابع تطورات الملف الإيراني عن كثب، مؤكدًا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة للتعامل مع التطورات الحالية.وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء هجمات على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات بمدينة سيريك وتدمير خزاني مياه في حي بماني".وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
ترامب: أقترب من إصدار أوامر بشن هجمات على جسور ومحطات طاقة في إيران
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يقترب من إصدار أوامر بتنفيذ هجمات جديدة تستهدف محطات طاقة وجسور داخل إيران، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله، إنه يدرس توجيه ضربات جديدة
ضد منشآت طاقة وبنى تحتية إيرانية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي على خلفية ما وصفه بـ"مماطلة" إيران وتعاملها مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب أن الإدارة الأميركية تتابع تطورات الملف الإيراني عن كثب، مؤكدًا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة للتعامل مع التطورات الحالية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين وقاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت، وذلك رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي" على مواقع جنوب إيران.
وقال الحرس الثوري، في بيان له
، إن "القوات الأمريكية شنت في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء هجمات على عدة مواقع في مناطق جاسك وسيريك وقشم بذريعة كاذبة، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات بمدينة سيريك وتدمير خزاني مياه في حي بماني".
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب من مضيق هرمز
خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.
ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس
.
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل
، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.
وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل
، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.