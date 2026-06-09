https://sarabic.ae/20260609/قائد-القوات-البرية-الإيرانية-مستعدون-للرد-الحازم-على-أي-تهديد-1114199591.html
قائد القوات البرية الإيرانية: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد
قائد القوات البرية الإيرانية: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد
سبوتنيك عربي
صرح قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد علي جهانشاهي، اليوم الثلاثاء، أن وحدات القوات البرية، في يقظة كاملة وجاهزية عملياتية عالية، مستعدة لمواجهة أي... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T14:35+0000
2026-06-09T14:35+0000
2026-06-09T14:35+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099660832_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7373382b062a3dcb9e2d31ef18bc2353.jpg
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد علي جهانشاهي، جاءت خلال تفقده للوحدات العملياتية في لواء "أبو ذر" الميكانيكي (71) الواقع على الشريط الحدودي الغربي للبلاد.وشدد القائد العسكري على أن "وحدات القوات البرية مستعدة بشكل كامل لتنفيذ المهام المسندة إليها ولأي تهديد محتمل". وأعرب العميد جهانشاهي عن ارتياحه لحالة الجاهزية القتالية والعملياتية للوحدات المنتشرة في المنطقة، مؤكدا أن "وحدات القوات البرية للجيش الإيراني، بيقظة كاملة وأيديهم على الزناد، مستعدة للرد الحازم على أي تهديد محتمل، وستدافع حتى آخر قطرة دم عن السلامة الإقليمية والاستقلال والأمن للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأشار قائد القوات البرية بالجيش الإيراني إلى أهمية توفير الأمن المستدام في المناطق الحدودية، مشددا على ضرورة الحفاظ على القدرة الردعية والجاهزية العملياتية لهذه القوات وتعزيزها باستمرار.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260609/إعلام-إسرائيلي-إصابة-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-بأضرار-فادحة-جراء-صاروخ-إيراني-فيديو-1114196061.html
https://sarabic.ae/20260608/إيران-ترفض-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-بشأن-مضيق-هرمز-وتصفها-بـالإجراء-السياسي-المنافق-1114175737.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099660832_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1476d842164810e9edbe3cbb3f75a4ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
قائد القوات البرية الإيرانية: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد
صرح قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد علي جهانشاهي، اليوم الثلاثاء، أن وحدات القوات البرية، في يقظة كاملة وجاهزية عملياتية عالية، مستعدة لمواجهة أي تهديد.
وأفادت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد علي جهانشاهي، جاءت خلال تفقده للوحدات العملياتية في لواء "أبو ذر" الميكانيكي (71) الواقع على الشريط الحدودي الغربي للبلاد.
وشدد القائد العسكري على أن "وحدات القوات البرية مستعدة بشكل كامل لتنفيذ المهام المسندة إليها ولأي تهديد محتمل".
وأعرب العميد جهانشاهي
عن ارتياحه لحالة الجاهزية القتالية والعملياتية للوحدات المنتشرة في المنطقة، مؤكدا أن "وحدات القوات البرية للجيش الإيراني، بيقظة كاملة وأيديهم على الزناد، مستعدة للرد الحازم على أي تهديد محتمل، وستدافع حتى آخر قطرة دم عن السلامة الإقليمية والاستقلال والأمن للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأشار قائد القوات البرية بالجيش الإيراني إلى أهمية توفير الأمن المستدام في المناطق الحدودية، مشددا على ضرورة الحفاظ على القدرة الردعية والجاهزية العملياتية لهذه القوات وتعزيزها باستمرار.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل
، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز
، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.