قائد القوات البرية الإيرانية: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد

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08:30 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
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شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
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مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
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نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
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الحدث من سبوتنيك
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10:00 GMT
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رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
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مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
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https://sarabic.ae/20260609/قائد-القوات-البرية-الإيرانية-مستعدون-للرد-الحازم-على-أي-تهديد-1114199591.html
قائد القوات البرية الإيرانية: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد
قائد القوات البرية الإيرانية: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد
سبوتنيك عربي
صرح قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد علي جهانشاهي، اليوم الثلاثاء، أن وحدات القوات البرية، في يقظة كاملة وجاهزية عملياتية عالية، مستعدة لمواجهة أي... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T14:35+0000
2026-06-09T14:35+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد علي جهانشاهي، جاءت خلال تفقده للوحدات العملياتية في لواء "أبو ذر" الميكانيكي (71) الواقع على الشريط الحدودي الغربي للبلاد.وشدد القائد العسكري على أن "وحدات القوات البرية مستعدة بشكل كامل لتنفيذ المهام المسندة إليها ولأي تهديد محتمل". وأعرب العميد جهانشاهي عن ارتياحه لحالة الجاهزية القتالية والعملياتية للوحدات المنتشرة في المنطقة، مؤكدا أن "وحدات القوات البرية للجيش الإيراني، بيقظة كاملة وأيديهم على الزناد، مستعدة للرد الحازم على أي تهديد محتمل، وستدافع حتى آخر قطرة دم عن السلامة الإقليمية والاستقلال والأمن للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأشار قائد القوات البرية بالجيش الإيراني إلى أهمية توفير الأمن المستدام في المناطق الحدودية، مشددا على ضرورة الحفاظ على القدرة الردعية والجاهزية العملياتية لهذه القوات وتعزيزها باستمرار.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260609/إعلام-إسرائيلي-إصابة-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-بأضرار-فادحة-جراء-صاروخ-إيراني-فيديو-1114196061.html
https://sarabic.ae/20260608/إيران-ترفض-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-بشأن-مضيق-هرمز-وتصفها-بـالإجراء-السياسي-المنافق-1114175737.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

قائد القوات البرية الإيرانية: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد

14:35 GMT 09.06.2026
© AP Photoالجيش الإيراني
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد علي جهانشاهي، اليوم الثلاثاء، أن وحدات القوات البرية، في يقظة كاملة وجاهزية عملياتية عالية، مستعدة لمواجهة أي تهديد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد علي جهانشاهي، جاءت خلال تفقده للوحدات العملياتية في لواء "أبو ذر" الميكانيكي (71) الواقع على الشريط الحدودي الغربي للبلاد.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
إعلام إسرائيلي: إصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأضرار فادحة جراء صاروخ إيراني.. فيديو
13:08 GMT
وشدد القائد العسكري على أن "وحدات القوات البرية مستعدة بشكل كامل لتنفيذ المهام المسندة إليها ولأي تهديد محتمل".
وأعرب العميد جهانشاهي عن ارتياحه لحالة الجاهزية القتالية والعملياتية للوحدات المنتشرة في المنطقة، مؤكدا أن "وحدات القوات البرية للجيش الإيراني، بيقظة كاملة وأيديهم على الزناد، مستعدة للرد الحازم على أي تهديد محتمل، وستدافع حتى آخر قطرة دم عن السلامة الإقليمية والاستقلال والأمن للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأشار قائد القوات البرية بالجيش الإيراني إلى أهمية توفير الأمن المستدام في المناطق الحدودية، مشددا على ضرورة الحفاظ على القدرة الردعية والجاهزية العملياتية لهذه القوات وتعزيزها باستمرار.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
إيران ترفض العقوبات الأوروبية الجديدة بشأن مضيق هرمز وتصفها بـ"الإجراء السياسي المنافق"
أمس, 17:23 GMT
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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