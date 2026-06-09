https://sarabic.ae/20260609/قائد-القوات-البرية-الإيرانية-مستعدون-للرد-الحازم-على-أي-تهديد-1114199591.html

قائد القوات البرية الإيرانية: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد

قائد القوات البرية الإيرانية: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد

سبوتنيك عربي

صرح قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد علي جهانشاهي، اليوم الثلاثاء، أن وحدات القوات البرية، في يقظة كاملة وجاهزية عملياتية عالية، مستعدة لمواجهة أي... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T14:35+0000

2026-06-09T14:35+0000

2026-06-09T14:35+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد علي جهانشاهي، جاءت خلال تفقده للوحدات العملياتية في لواء "أبو ذر" الميكانيكي (71) الواقع على الشريط الحدودي الغربي للبلاد.وشدد القائد العسكري على أن "وحدات القوات البرية مستعدة بشكل كامل لتنفيذ المهام المسندة إليها ولأي تهديد محتمل". وأعرب العميد جهانشاهي عن ارتياحه لحالة الجاهزية القتالية والعملياتية للوحدات المنتشرة في المنطقة، مؤكدا أن "وحدات القوات البرية للجيش الإيراني، بيقظة كاملة وأيديهم على الزناد، مستعدة للرد الحازم على أي تهديد محتمل، وستدافع حتى آخر قطرة دم عن السلامة الإقليمية والاستقلال والأمن للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأشار قائد القوات البرية بالجيش الإيراني إلى أهمية توفير الأمن المستدام في المناطق الحدودية، مشددا على ضرورة الحفاظ على القدرة الردعية والجاهزية العملياتية لهذه القوات وتعزيزها باستمرار.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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