https://sarabic.ae/20260417/قائد-القوات-البرية-الإيرانية-مستعدون-للتصدي-لأي-عدوان-بري-1112647398.html

قائد القوات البرية الإيرانية: مستعدون للتصدي لأي عدوان بري

سبوتنيك عربي

أكّد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي، اليوم الجمعة، امتلاك قواته "قدرات عملياتية متقدمة وتجهيزات حديثة وكوادر متخصصة تتمتع بدوافع... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T14:39+0000

أخبار إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/12/1076034975_0:98:800:548_1920x0_80_0_0_34f84dbb6dfe859c128dd85e11ec416b.jpg

وخلال كلمة ألقاها قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران بمناسبة يوم الجيش الإيراني، استعرض جهانشاهي إجراءات الجيش خلال ما وصفها بـ"الحرب المفروضة الثالثة"، التي قال إنها استمرت 40 يومًا، موضحًا: "في الحرب المفروضة الثالثة، تم تنفيذ إجراءات الجيش على قسمين، وفي هذا السياق، وبعد انتهاء الحرب الـ12 يومًا مباشرة (يونيو 2025)، واستنادًا إلى الدروس المستفادة من الحروب المفروضة السابقة، تم تحويل إستراتيجية الجمهورية الإسلامية من الدفاعية إلى الهجومية على يد الشهيد الفريق سيد عبد الرحيم موسوي، قائد هيئة الأركان".وأوضح قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، في معرض بيان إجراءات الجيش قبل اندلاع الحرب الحالية، قائلًا: "في تلك الفترة، تم اتخاذ إجراءات جيدة فيما يتعلق بإعداد مواقع عاجلة للحفاظ على المعدات والأفراد، كما تم اتخاذ إجراءات جيدة فيما يتعلق بتوفير التدريبات اللازمة، وتغيير النصوص التعليمية والخطط التكتيكية".وأشار إلى دور القوات البرية في تعزيز الحدود قبل وأثناء الحرب، مضيفًا: "قامت القوة البرية بنقل ونشر معظم الوحدات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ألوية الهجوم المحرّكة والألوية الآلية الهجومية والألوية المدرعة، وسريعة التدخل وألوية القوات الخاصة ومجموعات المدفعية والصواريخ والمسيرات والهندسة، مما لعب دورًا بالغ الأثر في تحقيق الردع ومنع التحركات البرية للعدو".وفيما يتعلق بدور الطائرات المسيّرة، قال العميد جهانشاهي: "قام الجيش باستخدام مسيراته المتطورة محلية الصنع بعمليات بالغة التأثير ضد القواعد الأمريكية في المنطقة والكيان الصهيوني".وأوضح أنه "من بين الإجراءات الأخرى تعزيز الدفاع الجوي"، مشيرًا إلى "نشر نحو 700 منظومة دفاع جوي في أنحاء البلاد"، وقال: "شكّل بعض المتخصصين المتحمسين فرقًا دفاعية تحت إشراف نائب قائد الدفاع الجوي للقوة البرية للجيش، الشهيد العميد زارع، ونصبوا كمينًا للعدووكان لعملية هذا الشهيد ورفاقه أثر بالغ في مصير الحرب، مما اضطر العدو إلى قبول الهدنة ومنع استمرار الحرب".وأضاف قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن "القوة البحرية، إلى جانب بحرية الحرس، تواصل تأمين المياه الإقليمية، فيما نفذت القوة الجوية عمليات مبكرة ضد قواعد العدو وقدّمت شهداء".وختم بالتأكيد أنه "على الرغم من أن استشهاد القائد الراحل (المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي) كان خسارة فادحة للإسلام والمسلمين وإيران، إلا أن أبناء إيران الإسلامية والقوات المسلحة، باتباعهم لتوصيات وإستراتيجيات قائدنا الشهيد، هم على أهبة الاستعداد للدفاع ضد أي اعتداء".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

