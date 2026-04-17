بث مباشر
قائد القوات البرية الإيرانية: مستعدون للتصدي لأي عدوان بري
قائد القوات البرية الإيرانية: مستعدون للتصدي لأي عدوان بري
سبوتنيك عربي
أكّد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي، اليوم الجمعة، امتلاك قواته "قدرات عملياتية متقدمة وتجهيزات حديثة وكوادر متخصصة تتمتع بدوافع... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T14:35+0000
2026-04-17T14:39+0000
أخبار إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/12/1076034975_0:98:800:548_1920x0_80_0_0_34f84dbb6dfe859c128dd85e11ec416b.jpg
وخلال كلمة ألقاها قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران بمناسبة يوم الجيش الإيراني، استعرض جهانشاهي إجراءات الجيش خلال ما وصفها بـ"الحرب المفروضة الثالثة"، التي قال إنها استمرت 40 يومًا، موضحًا: "في الحرب المفروضة الثالثة، تم تنفيذ إجراءات الجيش على قسمين، وفي هذا السياق، وبعد انتهاء الحرب الـ12 يومًا مباشرة (يونيو 2025)، واستنادًا إلى الدروس المستفادة من الحروب المفروضة السابقة، تم تحويل إستراتيجية الجمهورية الإسلامية من الدفاعية إلى الهجومية على يد الشهيد الفريق سيد عبد الرحيم موسوي، قائد هيئة الأركان".
14:35 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 14:39 GMT 17.04.2026)
أكّد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي، اليوم الجمعة، امتلاك قواته "قدرات عملياتية متقدمة وتجهيزات حديثة وكوادر متخصصة تتمتع بدوافع عالية"، مشددًا على "جاهزية هذه القوات للتصدي لأي تحركات برية معادية"، وفق تعبيره.
وخلال كلمة ألقاها قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران بمناسبة يوم الجيش الإيراني، استعرض جهانشاهي إجراءات الجيش خلال ما وصفها بـ"الحرب المفروضة الثالثة"، التي قال إنها استمرت 40 يومًا، موضحًا: "في الحرب المفروضة الثالثة، تم تنفيذ إجراءات الجيش على قسمين، وفي هذا السياق، وبعد انتهاء الحرب الـ12 يومًا مباشرة (يونيو 2025)، واستنادًا إلى الدروس المستفادة من الحروب المفروضة السابقة، تم تحويل إستراتيجية الجمهورية الإسلامية من الدفاعية إلى الهجومية على يد الشهيد الفريق سيد عبد الرحيم موسوي، قائد هيئة الأركان".

وأضاف: "في هذا الإطار، تم تحديث الخطط العملياتية والاستخبارية، وعُقدت اجتماعات مستمرة بحضور قادة القوات بشأن الخطط العملياتية والاستخبارية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقاط القوة والضعف لدى العدو، ورفع جاهزية قوات الجيش، وتزويد قوات الجيش بالأسلحة اللازمة".

وأوضح قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، في معرض بيان إجراءات الجيش قبل اندلاع الحرب الحالية، قائلًا: "في تلك الفترة، تم اتخاذ إجراءات جيدة فيما يتعلق بإعداد مواقع عاجلة للحفاظ على المعدات والأفراد، كما تم اتخاذ إجراءات جيدة فيما يتعلق بتوفير التدريبات اللازمة، وتغيير النصوص التعليمية والخطط التكتيكية".

وتابع جهانشاهي: "فور اندلاع الحرب المفروضة الثالثة، دخلت وحدات الجيش حالة الاستنفار فورًا، وتفعّلت مراكز القيادة والسيطرة في جميع وحدات الجيش، وتمت إدارة العمليات باستخدام توجيهات القيادة العامة للجيش وقادة القوات".

وأشار إلى دور القوات البرية في تعزيز الحدود قبل وأثناء الحرب، مضيفًا: "قامت القوة البرية بنقل ونشر معظم الوحدات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ألوية الهجوم المحرّكة والألوية الآلية الهجومية والألوية المدرعة، وسريعة التدخل وألوية القوات الخاصة ومجموعات المدفعية والصواريخ والمسيرات والهندسة، مما لعب دورًا بالغ الأثر في تحقيق الردع ومنع التحركات البرية للعدو".
وفيما يتعلق بدور الطائرات المسيّرة، قال العميد جهانشاهي: "قام الجيش باستخدام مسيراته المتطورة محلية الصنع بعمليات بالغة التأثير ضد القواعد الأمريكية في المنطقة والكيان الصهيوني".

كما تطرق إلى عمليات "استهدفت مواقع أمريكية وإسرائيلية"، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات كانت مؤثرة في الحرب إلى حد أنها أدت إلى تدمير المعدات الأمريكية في المنطقة، وكذلك إشغال منظومة الدفاع الجوي للكيان الصهيوني وأمريكا، وزيادة تأثير الصواريخ في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة. وإلى جانب ذلك، تم تنفيذ عمليات صاروخية للجيش ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، وإطلاق صواريخ كروز من قبل القوة البحرية للجيش".

وأوضح أنه "من بين الإجراءات الأخرى تعزيز الدفاع الجوي"، مشيرًا إلى "نشر نحو 700 منظومة دفاع جوي في أنحاء البلاد"، وقال: "شكّل بعض المتخصصين المتحمسين فرقًا دفاعية تحت إشراف نائب قائد الدفاع الجوي للقوة البرية للجيش، الشهيد العميد زارع، ونصبوا كمينًا للعدووكان لعملية هذا الشهيد ورفاقه أثر بالغ في مصير الحرب، مما اضطر العدو إلى قبول الهدنة ومنع استمرار الحرب".
وأضاف قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن "القوة البحرية، إلى جانب بحرية الحرس، تواصل تأمين المياه الإقليمية، فيما نفذت القوة الجوية عمليات مبكرة ضد قواعد العدو وقدّمت شهداء".

وفي ختام كلمته، قال جهانشاهي إن "القوة البرية بوجودها المكثف على حدود البلاد، واستخدامها للأساليب والتقنيات الإبداعية والمعدات الحديثة ذات المواصفات بعيدة المدى والدقيقة، والقابلة للعمل ضمن الشبكات، والذكية، وبكوادرها الباسلة والمتخصصة، مستعدة للصمود في وجه أي تحركات برية للعدو".

وختم بالتأكيد أنه "على الرغم من أن استشهاد القائد الراحل (المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي) كان خسارة فادحة للإسلام والمسلمين وإيران، إلا أن أبناء إيران الإسلامية والقوات المسلحة، باتباعهم لتوصيات وإستراتيجيات قائدنا الشهيد، هم على أهبة الاستعداد للدفاع ضد أي اعتداء".
