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إعلام إسرائيلي: إصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأضرار فادحة جراء صاروخ إيراني.. فيديو

إعلام إسرائيلي: إصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأضرار فادحة جراء صاروخ إيراني.. فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأضرار فادحة جراء صاروخ إيراني. 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T13:08+0000

2026-06-09T13:08+0000

2026-06-09T13:08+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صورة قمر صناعي أمس الإثنين لقاعدة رامات دافيد الجوية كشفت عن بقعة سوداء قد تشير لأضرار جراء صاروخ إيراني.ونشرت القناة على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو وصورا لأقمار صناعية تعود لقاعدة سلاح الجو في رمات دافيد، التي تم التقاطها أمس الإثنين، يظهر بقعة سوداء قد تشير إلى إصابة في القاعدة أثناء إطلاق الصواريخ من إيران قبل يومين.ولفتت القناة إلى أنه لم يتبين بعد مدى الضرر الذي وقع بالقاعدة العسكرية، وغير معروف بين أمور أخرى بسبب "جودة التصوير".وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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