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تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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بين بيروت والقاهرة
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روسيا والعالم العربي
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نبض افريقيا
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إعلام إسرائيلي: إصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأضرار فادحة جراء صاروخ إيراني.. فيديو
إعلام إسرائيلي: إصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأضرار فادحة جراء صاروخ إيراني.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأضرار فادحة جراء صاروخ إيراني. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T13:08+0000
2026-06-09T13:08+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صورة قمر صناعي أمس الإثنين لقاعدة رامات دافيد الجوية كشفت عن بقعة سوداء قد تشير لأضرار جراء صاروخ إيراني.ونشرت القناة على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو وصورا لأقمار صناعية تعود لقاعدة سلاح الجو في رمات دافيد، التي تم التقاطها أمس الإثنين، يظهر بقعة سوداء قد تشير إلى إصابة في القاعدة أثناء إطلاق الصواريخ من إيران قبل يومين.ولفتت القناة إلى أنه لم يتبين بعد مدى الضرر الذي وقع بالقاعدة العسكرية، وغير معروف بين أمور أخرى بسبب "جودة التصوير".وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260609/ترامب-لا-أرغب-في-استئناف-الضربات-ضد-إيران-1114186205.html
https://sarabic.ae/20260609/طهران-لدى-إيران-ولبنان-عدو-مشترك-وهما-لا-تقاتلان-نيابة-عن-بعضهما-1114190661.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, إيران
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, إيران

إعلام إسرائيلي: إصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأضرار فادحة جراء صاروخ إيراني.. فيديو

13:08 GMT 09.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenbergقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة قاعدة عسكرية إسرائيلية بأضرار فادحة جراء صاروخ إيراني.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صورة قمر صناعي أمس الإثنين لقاعدة رامات دافيد الجوية كشفت عن بقعة سوداء قد تشير لأضرار جراء صاروخ إيراني.
ونشرت القناة على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو وصورا لأقمار صناعية تعود لقاعدة سلاح الجو في رمات دافيد، التي تم التقاطها أمس الإثنين، يظهر بقعة سوداء قد تشير إلى إصابة في القاعدة أثناء إطلاق الصواريخ من إيران قبل يومين.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
ترامب: لا أرغب في استئناف الضربات ضد إيران
08:13 GMT
ولفتت القناة إلى أنه لم يتبين بعد مدى الضرر الذي وقع بالقاعدة العسكرية، وغير معروف بين أمور أخرى بسبب "جودة التصوير".
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
صورة التقطها رجل لأنقاض المباني التي دمرتها غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان، الأحد 15 مارس/آذار 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
طهران: لدى إيران ولبنان عدو مشترك وهما لا تقاتلان نيابة عن بعضهما
09:38 GMT
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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