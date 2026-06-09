https://sarabic.ae/20260609/إيران-تعلن-مقتل-عسكريين-إثر-ضربات-إسرائيلية-1114191462.html

إيران تعلن مقتل عسكريين إثر ضربات إسرائيلية

إيران تعلن مقتل عسكريين إثر ضربات إسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عنصرين من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، خلال الضربات التي شنتها إسرائيل على إيران يوم أمس الاثنين. 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T10:35+0000

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وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أنه "سيتم تشييع جثماني القتيلين، بهمن حسيني وعلي رضا عبيري، من منتسبي قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، مساء اليوم.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.إعلام: للمرة الأولى... سقوط مروحية "أباتشي" أمريكية قرب مضيق هرمز

https://sarabic.ae/20260609/ترامب-لا-أرغب-في-استئناف-الضربات-ضد-إيران-1114186205.html

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