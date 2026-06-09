https://sarabic.ae/20260609/إعلام-للمرة-الأولى-سقوط-مروحية-أباتشي-أمريكية-قرب-مضيق-هرمز-1114184345.html
إعلام: للمرة الأولى... سقوط مروحية "أباتشي" أمريكية قرب مضيق هرمز
إعلام: للمرة الأولى... سقوط مروحية "أباتشي" أمريكية قرب مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية أمريكية بسقوط مروحية هجومية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن أسبابها، في ظل التوترات... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T05:48+0000
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن الحادث وقع يوم الاثنين، مشيرة إلى أن طاقم المروحية المكوّن من شخصين تم إنقاذه وإجلاؤه بسلام عقب سقوطها.وبحسب المعلومات الأولية، لم تتضح بعد الأسباب الفعلية لسقوط المروحية، إذ لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان الحادث ناجمًا عن عطل فني أو ظروف تشغيلية أو عوامل أخرى. كما لم ترد أي مؤشرات رسمية تؤكد تعرض المروحية لإطلاق نار أو عمل عدائي.ولم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أو القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعليقًا رسميًا مفصلًا بشأن الواقعة حتى الآن، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه بشكل نهائي.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.ترامب: سنفتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة أيام
https://sarabic.ae/20260609/انس-الولايات-المتحدة-ستواصل-سعيها-لإبرام-اتفاق-نووي-مع-إيران-سواء-أعجب-ذلك-إسرائيل-أم-لا-1114183056.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: للمرة الأولى... سقوط مروحية "أباتشي" أمريكية قرب مضيق هرمز
أفادت تقارير إعلامية أمريكية بسقوط مروحية هجومية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن أسبابها، في ظل التوترات الأمنية المتواصلة التي تشهدها المنطقة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن الحادث وقع يوم الاثنين، مشيرة إلى أن طاقم المروحية المكوّن من شخصين تم إنقاذه وإجلاؤه بسلام عقب سقوطها.
وبحسب المعلومات الأولية، لم تتضح بعد الأسباب الفعلية لسقوط المروحية، إذ لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كان الحادث ناجمًا عن عطل فني أو ظروف تشغيلية أو عوامل أخرى. كما لم ترد أي مؤشرات رسمية تؤكد تعرض المروحية لإطلاق نار أو عمل عدائي.
ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه منطقة الخليج ومضيق هرمز تطورات أمنية متسارعة، وسط متابعة دولية حثيثة للملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.
ولم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أو القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعليقًا رسميًا مفصلًا بشأن الواقعة حتى الآن، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه بشكل نهائي.
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل
، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.