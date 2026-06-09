https://sarabic.ae/20260609/انس-الولايات-المتحدة-ستواصل-سعيها-لإبرام-اتفاق-نووي-مع-إيران-سواء-أعجب-ذلك-إسرائيل-أم-لا-1114183056.html
فانس: الولايات المتحدة ستواصل سعيها لإبرام اتفاق نووي مع إيران سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لا
فانس: الولايات المتحدة ستواصل سعيها لإبرام اتفاق نووي مع إيران سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لا
سبوتنيك عربي
أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن الولايات المتحدة ستواصل سعيها لإبرام اتفاق نووي مع إيران سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لا . 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T02:26+0000
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وقال فانس لقناة " فوكس نيوز ": الرئيس (ترامب) يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني وهو محق في ذلك د، قد يعجب ذلك إسرائيل وقد لا يعجبها، لكننا نعتقد أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ".جاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال لوسائل إعلام بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد تعاود شن هجمات على إيران، حيث قال: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. الأمور تسير بشكل جيد للغاية. إيران تقوم بما يتعين عليها القيام به، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفاد، يوم الاثنين، بأن ترامب حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن واشنطن لن تدعم إسرائيل في أي عمليات عسكرية جديدة ضد إيران.وفي مساء 7 يونيو، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
https://sarabic.ae/20260609/ترامب-لا-أتوقع-استئناف-إسرائيل-ضرباتها-ضد-إيران-1114182942.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, نائب الرئيس الأمريكي
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, نائب الرئيس الأمريكي
فانس: الولايات المتحدة ستواصل سعيها لإبرام اتفاق نووي مع إيران سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لا
أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن الولايات المتحدة ستواصل سعيها لإبرام اتفاق نووي مع إيران سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لا .
وقال فانس لقناة " فوكس نيوز ": الرئيس (ترامب) يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني وهو محق في ذلك د، قد يعجب ذلك إسرائيل وقد لا يعجبها، لكننا نعتقد أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يتوقع أن تُقدم إسرائيل على تصعيد جديد في الشرق الأوسط أو استئناف ضرباتها ضد إيران.
جاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال لوسائل إعلام بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد تعاود شن هجمات على إيران، حيث قال: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. الأمور تسير بشكل جيد للغاية. إيران تقوم بما يتعين عليها القيام به، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفاد، يوم الاثنين، بأن ترامب حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن واشنطن لن تدعم إسرائيل في أي عمليات عسكرية جديدة ضد إيران.
وفي مساء 7 يونيو، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.