https://sarabic.ae/20260609/ترامب-لا-أتوقع-استئناف-إسرائيل-ضرباتها-ضد-إيران-1114182942.html
ترامب: لا أتوقع استئناف إسرائيل ضرباتها ضد إيران
ترامب: لا أتوقع استئناف إسرائيل ضرباتها ضد إيران
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع أن تُقدم إسرائيل على تصعيد جديد في الشرق الأوسط أو استئناف ضرباتها ضد إيران. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T01:30+0000
2026-06-09T01:30+0000
2026-06-09T01:52+0000
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إيران
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وجاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال لوسائل إعلام بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد تعاود شن هجمات على إيران، حيث قال: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. الأمور تسير بشكل جيد للغاية. إيران تقوم بما يتعين عليها القيام به، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفاد، يوم الاثنين، بأن ترامب حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن واشنطن لن تدعم إسرائيل في أي عمليات عسكرية جديدة ضد إيران.وفي مساء 7 يونيو، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
https://sarabic.ae/20260608/ترامب-حذرت-نتنياهو-من-توسيع-التصعيد-مع-إيران-1114181186.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران
ترامب: لا أتوقع استئناف إسرائيل ضرباتها ضد إيران
01:30 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 01:52 GMT 09.06.2026)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع أن تُقدم إسرائيل على تصعيد جديد في الشرق الأوسط أو استئناف ضرباتها ضد إيران.
وجاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال لوسائل إعلام بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد تعاود شن هجمات على إيران، حيث قال: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. الأمور تسير بشكل جيد للغاية. إيران تقوم بما يتعين عليها القيام به، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفاد، يوم الاثنين، بأن ترامب حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو من أن واشنطن لن تدعم إسرائيل في أي عمليات عسكرية جديدة ضد إيران.
وفي مساء 7 يونيو، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.