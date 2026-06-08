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مساحة حرة
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ترامب: حذرت نتنياهو من توسيع التصعيد مع إيران
ترامب: حذرت نتنياهو من توسيع التصعيد مع إيران
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل أبلغت واشنطن في وقت متأخر بشأن الضربات التي استهدفت إيران، مشيراً إلى أنه تمكن في نهاية المطاف من حصر نطاق تلك... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T20:29+0000
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وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أنه "حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن تحويل التصعيد الحالي إلى حرب شاملة سيجعله وحيداً في مواجهة إيران"، مؤكداً أنه مارس ضغوطاً لتجنب اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.وكشف الرئيس الأمريكي، أنه تلقى اتصالات من خمس دول في المنطقة طلبت منه التدخل والضغط على نتنياهو لوقف التصعيد، موضحاً أن هذه الدول أبدت قلقاً بالغاً من تداعيات أي مواجهة واسعة النطاق.وأشار ترامب، إلى أن الدول التي تواصلت معه تدعم المسار التفاوضي الجاري مع إيران، مؤكداً أن طهران تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق، وأن فرص إنجاز هذا الاتفاق تبدو قريبة.وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260608/رئيس-البرلمان-الإيراني-العمليات-العسكرية-لا-تعيق-الدبلوماسية-وسنواصل-الدفاع-عن-حقوقنا-1114178397.html
https://sarabic.ae/20260608/كاتس-يربط-استهداف-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-بأي-هجوم-على-شمال-إسرائيل-1114174079.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: حذرت نتنياهو من توسيع التصعيد مع إيران

20:29 GMT 08.06.2026
© REUTERS Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل أبلغت واشنطن في وقت متأخر بشأن الضربات التي استهدفت إيران، مشيراً إلى أنه تمكن في نهاية المطاف من حصر نطاق تلك العمليات ومنع توسعها.
وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أنه "حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن تحويل التصعيد الحالي إلى حرب شاملة سيجعله وحيداً في مواجهة إيران"، مؤكداً أنه مارس ضغوطاً لتجنب اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.
وكشف الرئيس الأمريكي، أنه تلقى اتصالات من خمس دول في المنطقة طلبت منه التدخل والضغط على نتنياهو لوقف التصعيد، موضحاً أن هذه الدول أبدت قلقاً بالغاً من تداعيات أي مواجهة واسعة النطاق.
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وأشار ترامب، إلى أن الدول التي تواصلت معه تدعم المسار التفاوضي الجاري مع إيران، مؤكداً أن طهران تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق، وأن فرص إنجاز هذا الاتفاق تبدو قريبة.
وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.
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واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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