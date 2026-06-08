https://sarabic.ae/20260608/رئيس-البرلمان-الإيراني-العمليات-العسكرية-لا-تعيق-الدبلوماسية-وسنواصل-الدفاع-عن-حقوقنا-1114178397.html
رئيس البرلمان الإيراني: العمليات العسكرية لا تعيق الدبلوماسية وسنواصل الدفاع عن حقوقنا
رئيس البرلمان الإيراني: العمليات العسكرية لا تعيق الدبلوماسية وسنواصل الدفاع عن حقوقنا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن العمليات العسكرية "لا تعيق الدبلوماسية"، لافتا إلى أنهم سيواصلون الدفاع بقوة عن حقوق الشعب... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال قاليباف في رسالة صوتية للشعب الإيراني، إن "انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري كانا سبب التوترات الأخيرة. العمليات العسكرية لا تعيق الدبلوماسية. سنواصل من الآن فصاعدا الدفاع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن أولوية بلاده تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطنين، مشددًا على أن إيران ستدافع عن حقوق شعبها بكل حزم ولن تتراجع أمام أي تهديد.وتابع بيزشكيان عبر منصة "إكس": "لم نتخلَّ عن ساحة المعركة ولا عن طاولة المفاوضات، وبالوحدة والعقلانية، ستخرج إيران منتصرة من هذه المحنة أيضا بإذن الله".واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.على الرغم من التصعيد... إيران تؤكد استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدةالخارجية الإيرانية: استهداف إسرائيل جاء ردا على "الأعمال العدوانية" ضد لبنان وإيران
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
رئيس البرلمان الإيراني: العمليات العسكرية لا تعيق الدبلوماسية وسنواصل الدفاع عن حقوقنا
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن العمليات العسكرية "لا تعيق الدبلوماسية"، لافتا إلى أنهم سيواصلون الدفاع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني.
وقال قاليباف في رسالة صوتية للشعب الإيراني، إن "انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري كانا سبب التوترات الأخيرة. العمليات العسكرية لا تعيق الدبلوماسية. سنواصل من الآن فصاعدا الدفاع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني".
وأضاف أن "هدف المفاوضات هو إنهاء الحرب وإرساء أمن مستدام، وليس تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن أولوية بلاده تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطنين، مشددًا على أن إيران ستدافع عن حقوق شعبها بكل حزم ولن تتراجع أمام أي تهديد.
وتابع بيزشكيان عبر منصة "إكس": "لم نتخلَّ عن ساحة المعركة ولا عن طاولة المفاوضات، وبالوحدة والعقلانية، ستخرج إيران منتصرة من هذه المحنة أيضا بإذن الله".
وأطلقت إيران، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل/ نيسان الماضي، معتبرة أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.