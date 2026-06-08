https://sarabic.ae/20260608/على-الرغم-من-التصعيد-إيران-تؤكد-استمرار-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-1114160133.html
على الرغم من التصعيد... إيران تؤكد استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة
على الرغم من التصعيد... إيران تؤكد استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن المفاوضات مع أمريكا، والهادفة إلى التوصل لتسوية في الشرق الأوسط، "ما زالت مستمرة" عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد العسكري... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعتها في مختلف الظروف". وتابع: "استمر تبادل الرسائل، وكان من أسباب حضور وزير الداخلية الباكستاني (محسن نقوي) إلى طهران، في الآونة الأخيرة، هو المساعدة في استمرار المفاوضات، والقيام بالمهام المتعلقة بالوساطة، لذا لا، كانت عملية التفاوض جارية ولم تتوقف".ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع في مجمع بتروكيماويات ماهشهر جنوب غربي إيران، إضافة إلى أهداف عسكرية أخرى، وذلك عقب ساعات من إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.وقال التلفزيون الرسمي: "إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره.وأطلقت إيران، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل/ نيسان الماضي، معتبرة أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260608/إيران-تقارير-تجسس-إسرائيل-على-أمريكا-دليل-على-عدم-إيمانها-بالمسار-الدبلوماسي-1114158165.html
https://sarabic.ae/20260607/الخارجية-الإيرانية-استهداف-إسرائيل-جاء-ردا-على-الأعمال-العدوانية-ضد-لبنان-وإيران-1114152852.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن
على الرغم من التصعيد... إيران تؤكد استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة
أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن المفاوضات مع أمريكا، والهادفة إلى التوصل لتسوية في الشرق الأوسط، "ما زالت مستمرة" عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد العسكري الأخير وتبادل الضربات مع إسرائيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعتها في مختلف الظروف".
وتابع: "استمر تبادل الرسائل، وكان من أسباب حضور وزير الداخلية الباكستاني (محسن نقوي) إلى طهران، في الآونة الأخيرة، هو المساعدة في استمرار المفاوضات، والقيام بالمهام المتعلقة بالوساطة، لذا لا، كانت عملية التفاوض جارية ولم تتوقف".
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع في مجمع بتروكيماويات ماهشهر جنوب غربي إيران، إضافة إلى أهداف عسكرية أخرى، وذلك عقب ساعات من إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.
وقال التلفزيون الرسمي: "إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي
برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل وقت قصير، صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".
وأطلقت إيران، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل/ نيسان الماضي، معتبرة أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.