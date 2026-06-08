https://sarabic.ae/20260608/إيران-تقارير-تجسس-إسرائيل-على-أمريكا-دليل-على-عدم-إيمانها-بالمسار-الدبلوماسي-1114158165.html
إيران: تقارير تجسس إسرائيل على أمريكا دليل على عدم إيمانها بالمسار الدبلوماسي
إيران: تقارير تجسس إسرائيل على أمريكا دليل على عدم إيمانها بالمسار الدبلوماسي
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، تعليقًا على تقارير تحدثت عن تقييم لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لمستوى تهديد... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T08:17+0000
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وتابع بقائي خلال مؤتمر صحفي: "من المهم أن نسمع من أمريكيين اعترفوا على أعلى المستويات بأنهم أطلعوا مسؤولي إسرائيل على التطورات قبل المفاوضات وبعدها، وأنهم يعملون بتنسيق كامل معهم، وأن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اطلاع بإجراءات الاستخبارات والأمن الخاصة بإسرائيل".وواصل بقائي: "هذا نزاع يجب حله بين أمريكا وإسرائيل، لكن المجتمع الدولي ودول المنطقة والرأي العام سيتعلمون بالتأكيد الدروس اللازمة من هذا الموقف والتقارير حول أي جانب وأي كيان في منطقتنا يسعى بنشاط إلى تدمير أي عملية دبلوماسية"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، الأسبوع الجاري، عن تصاعد قلق داخل دوائر أمنية في أمريكا، بشأن ما وُصف بتكثيف عمليات تجسس إسرائيلية على مسؤولين أمريكيين، بينهم فرق التفاوض مع إيران.ووفقا للتقارير، أبلغت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) عن مخاوف متزايدة من توسع نشاط استخباري يستهدف معرفة مواقف واشنطن في المفاوضات غير المباشرة مع طهران، في وقت تشير فيه تقديرات أمنية إلى ارتفاع مستوى التهديد المضاد المنسوب لإسرائيل إلى مستوى "حرج".وبحسب التقارير، شمل الاستهداف شخصيات بارزة في فريق التفاوض الأمريكي، من بينهم مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف، وكبير مسؤولي السياسة في البنتاغون أندري كولبي، ومايكل ديمينو، أحد نوابه الرئيسيين، إلى جانب ضباط ومسؤولين عسكريين مشاركين في إدارة الملف الإيراني.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: تقارير تجسس إسرائيل على أمريكا دليل على عدم إيمانها بالمسار الدبلوماسي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، تعليقًا على تقارير تحدثت عن تقييم لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لمستوى تهديد استخباري إسرائيلي مضاد، وادعاءات بتجسس إسرائيل على أحد المبعوثين الأمريكيين في مفاوضات مع إيران، بأنه "لا شيء مستبعد من جانب إسرائيل"، وفق تعبيره.
وتابع بقائي خلال مؤتمر صحفي: "من المهم أن نسمع من أمريكيين اعترفوا على أعلى المستويات بأنهم أطلعوا مسؤولي إسرائيل على التطورات قبل المفاوضات وبعدها، وأنهم يعملون بتنسيق كامل معهم، وأن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اطلاع بإجراءات الاستخبارات والأمن الخاصة بإسرائيل".
وأردف: "هذا مؤشر آخر على أن إسرائيل لا تؤمن بأي مسار دبلوماسي قادر على تحقيق السلام في منطقتنا، فمنذ بداية المساعي الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، إذا ما استعرضنا تاريخ هذا الوضع خلال الـ20 عاما الماضية، سنجد أن إسرائيل لطالما انتهجت موقفًا هدّامًا وتدميريًا في أي مسار دبلوماسي".
وواصل بقائي: "هذا نزاع يجب حله بين أمريكا وإسرائيل، لكن المجتمع الدولي ودول المنطقة والرأي العام سيتعلمون بالتأكيد الدروس اللازمة من هذا الموقف والتقارير حول أي جانب وأي كيان في منطقتنا يسعى بنشاط إلى تدمير أي عملية دبلوماسية"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، الأسبوع الجاري، عن تصاعد قلق داخل دوائر أمنية في أمريكا، بشأن ما وُصف بتكثيف عمليات تجسس إسرائيلية على مسؤولين أمريكيين، بينهم فرق التفاوض مع إيران.
ووفقا للتقارير، أبلغت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) عن مخاوف متزايدة من توسع نشاط استخباري يستهدف معرفة مواقف واشنطن في المفاوضات غير المباشرة مع طهران، في وقت تشير فيه تقديرات أمنية إلى ارتفاع مستوى التهديد المضاد المنسوب لإسرائيل إلى مستوى "حرج".
وبحسب التقارير، شمل الاستهداف شخصيات بارزة في فريق التفاوض الأمريكي، من بينهم مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف، وكبير مسؤولي السياسة في البنتاغون أندري كولبي، ومايكل ديمينو، أحد نوابه الرئيسيين، إلى جانب ضباط ومسؤولين عسكريين مشاركين في إدارة الملف الإيراني.
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن وتل أبيب اعتادتا تاريخيًا التغاضي عن بعض أنشطة التجسس المتبادلة، إلا أن مسؤولين أمريكيين رأوا أن هذا التصعيد الأخير "تجاوز الخطوط الحمراء"، خاصة في ظل سعي إسرائيلي، لفهم أعمق لإستراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران.
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.