https://sarabic.ae/20260608/إيران-تقارير-تجسس-إسرائيل-على-أمريكا-دليل-على-عدم-إيمانها-بالمسار-الدبلوماسي-1114158165.html

إيران: تقارير تجسس إسرائيل على أمريكا دليل على عدم إيمانها بالمسار الدبلوماسي

إيران: تقارير تجسس إسرائيل على أمريكا دليل على عدم إيمانها بالمسار الدبلوماسي

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، تعليقًا على تقارير تحدثت عن تقييم لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لمستوى تهديد... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T08:17+0000

2026-06-08T08:17+0000

2026-06-08T08:17+0000

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وتابع بقائي خلال مؤتمر صحفي: "من المهم أن نسمع من أمريكيين اعترفوا على أعلى المستويات بأنهم أطلعوا مسؤولي إسرائيل على التطورات قبل المفاوضات وبعدها، وأنهم يعملون بتنسيق كامل معهم، وأن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اطلاع بإجراءات الاستخبارات والأمن الخاصة بإسرائيل".وواصل بقائي: "هذا نزاع يجب حله بين أمريكا وإسرائيل، لكن المجتمع الدولي ودول المنطقة والرأي العام سيتعلمون بالتأكيد الدروس اللازمة من هذا الموقف والتقارير حول أي جانب وأي كيان في منطقتنا يسعى بنشاط إلى تدمير أي عملية دبلوماسية"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، الأسبوع الجاري، عن تصاعد قلق داخل دوائر أمنية في أمريكا، بشأن ما وُصف بتكثيف عمليات تجسس إسرائيلية على مسؤولين أمريكيين، بينهم فرق التفاوض مع إيران.ووفقا للتقارير، أبلغت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) عن مخاوف متزايدة من توسع نشاط استخباري يستهدف معرفة مواقف واشنطن في المفاوضات غير المباشرة مع طهران، في وقت تشير فيه تقديرات أمنية إلى ارتفاع مستوى التهديد المضاد المنسوب لإسرائيل إلى مستوى "حرج".وبحسب التقارير، شمل الاستهداف شخصيات بارزة في فريق التفاوض الأمريكي، من بينهم مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف، وكبير مسؤولي السياسة في البنتاغون أندري كولبي، ومايكل ديمينو، أحد نوابه الرئيسيين، إلى جانب ضباط ومسؤولين عسكريين مشاركين في إدارة الملف الإيراني.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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